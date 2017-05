"Se pot face multe pentru educaţia populaţiei pentru sănătate"

« Alte stiri din categoria Interviu

Nicuşor Curteanu, unul dintre cei mai experimentaţi medici din sistemul de urgenţă, susţine că că legea trebuie să fie mai dură cu cei care pun salvatorii pe drumuri.

Reporter: - Zilele trecute am auzit spunându-se că Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SJA) se transformă, încet-încet într-unul de asistenţă socială. Cât se apropie de adevăr această sintagmă?

Nicuşor Curteanu: - Dintr-un anumit punct de vedere chiar este adevărat, pentru că noi transportăm şi cazuri sociale, care au nevoie de ajutor medical. Dar nu e nimic peiorativ în această formulare. Prin lege, suntem obligaţi să răspundem la orice solicitare. Deşi nu ştim ce ne aşteaptă la capătul celălalt al firului.

- Unele sunt chemări reale, iar unele false...

- Aşa este. Iar cele false sunt, la rândul lor, de două feluri. Pe de o parte sunt apelurile făcute pentru amuzament, de cei care inventează cazuri, iar pe de alta sunt cazurile în care, deşi există un apelant real şi un bolnav, diagnosticul pentru care este făcută solicitarea nu este unul care să necesite intervenţia ambulanţei. Şi aceasta este tot o chemare falsă, pentru că sunt trimişi la persoane care nu numai că nu necesită transport la spital pentru internare, dar nu necesită nici măcar investigaţii. Se blochează o componentă a sistemului sanitar, fiind folosită într-o direcţie care putea fi rezolvată de centrele de permanenţă şi de medicii de familie. Avem apreciere faţă de centrele de permanenţă şi cu unele chiar colaborăm intens. Având în vedere că numărul de echipaje de urgenţă este limitat, de foarte multe ori se constată, în special în mediul rural, că oamenii nu vor să meargă la centrul de permanenţă la care sunt arondaţi. Deşi este aproape. Să spunem că ambulanţa trebuie să parcură 40 de kilometri până acolo. Timpul de aşteptare ar fi de cel puţin 45 de minute. În acel timp omul ar putea primi îngrijiri medicale la faţa locului şi chiar să nu mai fie nevoie să ajungă la spital la Botoşani. Noi îi îndrumăm pe oameni spre centrele de permanenţă şi, chiar dacă ar putea să treacă strada şi să primească ajutor medical specializat, ei refuză. Pentru că vor să facă analize şi explorări de specialitate stil computer tomograf, nu întotdeauna motivate de vreo afecţiune gravă. Şi normal, fiind în sistemul de urgenţă, totul este şi gratis. Iar în acest timp pot fi puse în aşteptare cazuri problematice.

- S-au înmulţit aceste tipuri de apeluri false?

- Aş putea spune că se menţin la un procent destul de mare. De exemplu, recent a fost o chemare de la cineva care a sunat descriind simptome destul de grave. Echipajul de la ambulanţă a ajuns la caz, unde a găsit, într-adevăr, persoana pentru care se solicitase intervenţia. Doar că acea persoană muncea la o casă şi a spus că nu se simţea rău. A recunoscut că pentru el se solicitase ambulanţa, corespundea numele, dar nu el făcuse apelul. A fost apoi apelată persoana care a solicitat salvarea şi a început să se eschiveze. Voia să facă o farsă, probabil. Astfel de cazuri sunt trimise de noi către Poliţie, pentru că astfel de persoane pot fi amendate. Chemările cele mai deranjante sunt cele nemotivate.

- Sunt şi cazuri în care să nu puteţi asigura în timp util intervenţia ambulanţei la un caz grav?

- De cele mai multe ori suntem acoperiţi cu echipajele. Ideea este că noi în fiecare clipă dorim să avem o ambulanţă în aşteptare, pentru că nu poţi să ştii ce se întâmplă. De exemplu, zilele trecute a fost un caz la Săveni, o femeie cu şoc anafilactic. A fost trimis echipaj cu medic de la Botoşani, iar până a ajuns acolo, a apărut un caz de persoană căzută de la înălţime, tot în acea zonă. Femeia fiind stabilă, echipajul nostru s-a ocupat de transportul persoanei mai grave. Suntem într-o continuă dinamică şi încercăm să facem tot timpul tot posibilul, pentru ca botoşănenii să nu aibă de suferit.

- Au fost cazuri în care ultimul echipaj să fie trimis la un caz fals?

- Noi de cele mai multe ori ne străduim să temporizăm cazurile care nu reprezintă un risc major. Le explicăm: «aţi avea şi următoarele variante, apelaţi la medicul de familie, apelaţi la centrul de permanenţă». Le dăm date, le dăm adresă, le spunem care este timpul estimativ de aşteptare. Dar de multe ori ne spun ei la telefon un anume motiv de solicitare, care arată a urgenţă medicală, dar când echipajul ajunge la faţa locului, descoperă cu totul altceva. Şi de multe ori şi un bilet de trimitere. Cei mai mulţi întreabă la telefon, «dacă mă prezint pe cont propriu nu stau mai mult să aştept?». Deci ei cheamă uneori ambulanţa doar pentru a o folosi ca pe o carte de intrare expresă la Urgenţe, înaintea altora veniţi pe cont propriu.

- Sunt şi situaţii care sunt mai mult comice decât grave?

- Pacient cu hemoragie puternică, produsă prin tăiere cu flexul. Soţia sună cu disperare la 112 şi cere ambulanţă. Desigur, când am auzit cuvinte, precum flex, hemoragie, etc. nu am mai pierdut vremea şi am trimis un echipaj adecvat. În realitate, bărbatul avea doar o zgârietură la degetul unei mâini. Şi aceea era veche de o zi.

- Se poate spune că aţi ajuns să faceţi educaţie sanitară prin telefon.

- Este una din responsabilităţile noaste şi chiar o facem expres, mai ales la cazurile venite din localităţile din judeţ. Le explicăm oamenilor la telefon că există mai multe opţiuni decât să sune la 112 şi să ceară o ambulanţă. Eu cred că se pot face foarte multe din punct de vedere al educaţiei populaţiei pentru sănătate. Învăţarea diferă de la persoană la persoană, dar noi ne facem datoria.

- Şi se văd rezultatele muncii dumneavoastră?

- Eu cred că, în timp, educaţia sanitară o să se vadă. Dar până atunci, cred că ar trebui modificată legea, astfel încât să fie corectaţi pecuniar cei care greşesc voluntar. Nu este corect ca tu să foloseşti un echipaj medical de specialitate, care costă bani, costă timp, să îl investeşti într-o direcţie care poate fi rezolvată de medicul de familie sau în centrul de permanenţă, cu aceleaşi rezultate. Au fost câteva încercări legislative în acest sens, dar deocamdată legea spune că trebuie să răspundem la fiecare solicitare. De foarte multe ori intuim despre ce e vorba, dar nu ne bazăm doar pe intuiţie, pentru că sunt cazuri de pacienţi care nu ştiu să spună ce au. Important este că nu este refuzat niciunul. Dar ca eficienţă ar fi bine dacă am fi folosiţi pentru ce suntem destinaţi. Cred că în timp aceste lucruri se vor aşeza. Noi suntem optimişti.

- Aveţi suficiente echipaje în momentul de faţă?

- Numărul de echipaje este unul echilibrat. Dacă am răspunde doar la solicitări care reprezintă urgenţe reale, numărul de echipaje şi ambulanţe ar fi unul suficient.

- O altă problemă căreia trebuie să-i faceţi faţă este cea a drumurilor proaste. Tocmai din cauza acestora, Botoşaniul este judeţul din Moldova care cere cel mai des elicopterul sanitar.

- Este o problemă veche, luată la cunoştinţă de autorităţi. Drumurile din zona Săveni, zona Truşeşti, porţiunea dintre Săveni şi malul Prutului sunt într-o stare jalnică, iar, dacă s-ar repara, ar fi un ajutor pentru toată lumea. Faptul că elicopterul vine des la Botoşani este şi un lucru bun, pentru că se dă o şansă în plus pacientului. Recent au fost câteva cazuri grave la Dorohoi. Dacă ar fi fost aduse la Botoşani, iar ulterior Iaşi, s-ar fi pierdut timp preţios. Aşa s-a luat decizia preluării pacientului de către ambulanţa aeriană. Se ajunge cu pacientul în condiţii mult mai bune decât dacă s-ar merge pe aceste drumuri. Un pacient cu boli cardiovasculare nu are nevoie să fie dus cu trepidaţii provocate de un drum cu gropi, denivelat sau crăpat.

- Care este situaţia pentru un pacient care locuieşte la 60 de kilometri, iar drumurile sunt proaste?

- În cazuri grave noi îi explicăm apelantului, cât mai simplu posibil, măsurile de prim ajutor pe care trebuie să le ia. Apoi se alege traseul cel mai bun din punct de vedere al drumului. Dar asta nu înseamnă tot timpul şi traseul cel mai scurt. Pe drum sunăm periodic la cel care a făcut apelul şi, în funcţie de starea pacientului, dăm indicaţii prin telefon. Încercăm, în acest fel, să suplinim şi timpii mai lungi la unele cazuri, cauzate de calitatea drumului. Este greu să calculăm în procente cât influenţează calitatea drumului, starea pacientului. Cert este că de câte ori traseul este bun şi lin pacientul ajunge în condiţii mai bune acolo unde poate primi maximul de ajutor posibil.

- Tocmai asta ar face necesar un heliport la Botoşani.

- Problema heliportului ţine de administraţia locală şi bănuiesc că se află pe agenda acesteia. Ar fi necesar pentru că ne-ar ajuta mult la solicitările pe timp de noapte. În momentul de faţă, suntem în imposibilitatea de a opera solicitări pe timp de noapte cu elicopterul.

- Ca orice medic, aţi luat contact în ultima perioadă cu înverşunarea împotriva ideii de vaccinare a copilului. Ce părere aveţi?

- Cred că această criză este una indusă de faptul că opiniile legate de vaccinare nu sunt date mass media de persoane calificate, ci de persoane care, deşi nu au nici o pregătire medicală, sunt percepute ca autorităţi în domeniu. Anumiţi artişti sau persoane publice, care nu au nici o legătură cu viaţa medicală, cu experienţa în domeniu, îşi spun propria lor experienţă, că ei nu recomandă, iar oamenii iau de bun ce spun aceştia. Eu cred că un sfat venit de la o persoană neavizată şi nu de la specialistul de pe acea «felie» poate să aibă un impact negativ major. Cel care refuză să-şi vaccineze copilul este tocmai cel responsabil pentru viaţa acelui copil, iar acest lucru este o crimă. Dacă părinţii noştri ar fi refuzat vaccinarea antipoliomielitică, cum am fi fost toţi în ziua de azi? Noi trăim un paradox acum. Părinţii au ştiut puţin şi au pus în practică, iar noi avem atâtea informaţii la îndemână şi parcă facem mai mult rău decât bine.

- Un alt subiect la modă este cel al măririlor salariale, care se vor aplica în sănătate. Anunţarea acestora a schimbat percepţia pacienţilor?

- În ultima vreme se tot anunţă salarii de mii de euro pentru medici, iar pacienţii se uită puţin critic la noi. Dar vreau să vă spun că o să cred în măririle de salariu după ce le voi vedea pe fluturaş. Am vrea ca aceste măriri să nu fie precum un contract la bancă, avantajos în aparenţă, însă cu note de subsol, cu litere mici, total dezavantajoase. Din experienţa din anii trecuţi, am învăţat că ţi se dă ceva şi ţi se şi ia, pentru că am trăit pe propria piele impozitarea în mai multe trepte, în care aproape toţi banii câştigaţi prin ore suplimentare se întorceau la stat. Vom vedea ce se va întâmpla.