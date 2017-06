"Dacă aş lua-o de la capăt, tot stomatolog aş vrea să fiu"

« Alte stiri din categoria Interviu

Doctorul Eduard Jakab, pasionat de stomatologie şi de cele mai noi tehnologii, are cea mai mare clinică stomatologică din Botoşani.

Reporter: - Care este situaţia bolilor dentare la nivelul judeţului nostru?

Dr. Jakab: - Conform statisticilor, circa 80% dintre români suferă de o afecţiune dentară, cu 10% mai mult decât media europeană. La nivelul judeţului Botoşani procentul este chiar mai ridicat.

- De ce sunt botoşănenii mai bolnavi? Nu se spală pe dinţi?

- O cauză a apariţiei problemelor dentare o reprezintă şi igiena bucală. Nu putem vorbi de sănătatea dinţilor în prezenţa unei igiene bucale deficitare; cea din urmă duce la apariţia cariei, a plăcii bacteriene şi a tartrului. Prin efect de domino acestea vor cauza gingivită şi parodontoză. Situaţia se agravează cu mult în cazul fumătorilor, deoarece fumul fierbinte de ţigară intră iniţial în contact cu mucoasele bucale, înainte de a invada plămânii, afectând ţesuturile de susţinere a dinţilor şi provocând leziuni carioase. Desigur, la aceste capitole nu putem neglija materialul genetic al pacientului. Însă în cazul judeţului nostru trebuie să ţinem seama de faptul că populaţia este îmbătrânită, iar bolile dentare care apar în mod natural pe acest fond afectează mai grav pacienţii.

- Sunt suficiente cabinete stomatologice în Botoşani?

- Din informaţiile pe care le am, la nivelul judeţului sunt peste o sută de cabinete stomatologice, marea majoritate în municipiul reşedinţă. Asta ar însemna aproximativ câte un cabinet la patru mii de locuitori. Dacă ne raportăm la faptul că un medic de familie are cam două mii de înscrişi, putem trage singuri concluzia: nu sunt deloc multe. Însă lucrurile nu stau la fel peste tot în ţară. Spre exemplu, în centrele universitare este o adevărată avalanşă de cabinete stomatologice.

- Dumneavoastră faceţi faţă la afluxul de pacienţi?

- Deocamdată nu avem probleme de acest fel. În clinica noastră suntem patru medici stomatologi şi patru asistente, ca să putem asigura lucrul în două schimburi. Colegele şi colegii mei sunt adevăraţi profesionişti şi nu pot decât să mă bucur că îi am alături. Împreună am reuşit să reducem timpul de aşteptare pentru o programare.

- Există un adevărat turism medical stomatologic dinspre Occident spre România. De ce credeţi că vin pacienţii din străinătate? Nu au suficiente cabinete acolo?

- În occident sunt suficiente cabinete stomatologice, nu acesta este motivul. Însă acolo medicii lucrează după un program strict, în care nu tratează mai mult de patru, cinci pacienţi pe zi, caz în care programările, cu excepţia urgenţelor, se întind pe luni de zile. Însă cel mai important motiv este preţul lucrărilor stomatologice, care în Occident e mai mare de cel puţin cinci ori. Iar aici mă refer la lucrări stomatologice complexe, de tipul implanturilor.

- Aveţi şi dumneavoastră pacienţi din străinătate?

- Da, însă standardul de calitate este acelaşi pentru toţi pacienţii, indiferent de unde vin. Ajung la noi pentru a-şi trata boala parodontală şi lipsa unuia sau mai multor dinţi. În ce o priveşte pe prima, abordăm de câţiva ani chirurgical această afecţiune printr-o manoperă care presupune reducerea pungilor parodontale de la nivelul rădăcinilor. Acest tratament, care are la bază un medicament eficient produs în Elveţia, a avut până acum rezultate satisfăcătoare, reuşindu-se menţinerea în arcadă a unor dinţi care altfel erau sortiţi extracţiei. Referitor la lipsa dinţilor, pacientul poate alege între lucrarea clasică şi implantul dentar, iar în clinica noastră se poate vorbi deja de zece ani de implantologie. Mărturisesc că sunt încântat de fiecare dată când aceşti pacienţi îmi spun că nu este nici o diferenţă între clinica mea şi clinicile stomatologice din occident. Până la urmă este normală lipsa diferenţelor, în definitiv folosim aceleaşi materiale şi aceeaşi aparatură. Totodată apelăm la resursele unui foarte performant laborator de tehnică dentară.

- Dacă aţi adus vorba, laboratoarele de tehnică dentară ţin pasul cu dotările cabinetelor?

- Laboratorul cu care lucrăm a adus tehnologie de ultimă generaţie. Folosim scanere 3D pentru modelele de ghips ale lucrărilor. Tehnicianul realizează modelul tot 3D pe calculator după care o freză-robot realizează scheletul viitoarei lucrări. Pentru anumite proteze, laboratorul foloseşte o imprimantă 3D de uz stomatologic.

- Pentru pacienţii din străinătate lucrările stomatologice nu sunt decontate de casele de sănătate din ţările respective?

- O parte din lucrări da, sunt decontate. Însă pentru lucrări complexe, de tipul implanturilor, pacientului i se cere să contribuie cu o sumă consistentă de bani. Din acest motiv mulţi preferă să vină la noi, unde oricum ies mult mai ieftin.

- Aveţi contract cu Casa de Asigurări de Sănătate?

- Nu. Din câte ştiu eu, puţine cabinete stomatologice au aşa ceva. Numărul de lucrări decontare de Casă este redus, bugetul acordat pentru un cabinet este mic, iar formalităţile sunt complicate. În plus, nu am avut solicitări din partea pacienţilor pentru astfel de lucrări.

- Dacă ar fi să vă trataţi dinţii, unde aţi merge?

- Deocamdată nu am probleme cu dantura. Recomand pacienţilor mei periajul şi mai ales aţa dentară pentru a evita să ajungă la stomatolog. Însă este bine să se viziteze un cabinet dentar de două ori pe an chiar şi în absenţa durerii de orice fel. Doctorul va evalua astfel starea de sănătate a gingiilor, va efectua un periaj profesional dacă se impune sau va elimina placa bacteriană de pe suprafaţa dintelui. Este bine să se ştie că aceasta este o peliculă aderentă, fiind în acelaşi timp o adevărată colonie de bacterii vii, salivă şi resturi alimentare. Bacteriile duc la formarea toxinelor ce inflamează gingia şi, o dată cu această inflamaţie, este pregătit terenul pentru parodontoză. Ori, printr-un simplu detartraj, medicul va îndepărta tartrul care nu este altceva decât placă bacteriană întărită. Eu, dacă aş avea vreodată nevoie să mă tratez, aş apela la oricare dintre colegii mei de la clinică. Am încredere deplină în ei.

- Aţi avut pacienţi care au ajuns la dumneavoastră pentru că au fost trataţi greşit la alte cabinete?

- Nu aş vrea să comentez asta.

- Aveţi cea mai mare clinică stomatologică din Botoşani. A fost dificil să ajungeţi la această performanţă?

- Am plecat de la un unit stomatologic achiziţionat la mâna a doua, dar acum, după 17 ani de muncă, am ajuns la o clinică stomatologică în care schimb echipamentele la cinci ani. Un motiv este de a avea cele mai noi dotări pentru a aborda lucrări stomatologice cât mai complexe. Iar celălalt motiv este respectul pentru pacient. De asta am achiziţionat unitatea radiologică computerizată care permite ca vizualizarea radiografiei să se facă pe loc. Sau microscopul folosit pentru lucrări endodontice care măreşte considerabil procentul de reuşită a unor tratamente mai dificile. Participăm la cursuri de pregătire pentru a ne ţine la curent cu cele mai noi tehnologii, echipamente şi materiale dentare. Marea majoritate a profitului s-a reîntors în clinică şi consider că este firesc să fie aşa. Spre exemplu, tocmai am finalizat cea mai recentă etapă de extindere şi modernizare a clinicii, cu costuri pe măsură.

- Dacă ar fi s-o luaţi de la început, tot asta aţi face?

- Mie îmi place ceea ce fac, aşa că tot stomatolog aş vrea să fiu. Mi-am dorit asta încă înainte de a termina liceul, a fost o pasiune pornită din adolescenţă. Dar, pe lângă pricepere, contează enorm resursele alocate pentru a-ţi face corespunzător meseria.