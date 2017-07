"Cum toată lumea vrea cablu, ar trebui să vrea şi asigurare de sănătate"

« Alte stiri din categoria Interviu

Petre Rădăuceanu, coordonatorul UPU-SMURD Botoşani, a văzut Unitatea de Urgenţe crescând de la un an la altul. Odată cu aceasta a crescut şi numărul de cazuri, ajungându-se luna trecută la recordul de 31.000 de prezentări în jumătate de an. Multe dintre acestea nu sunt, însă, urgenţe adevărate.

Reporter: - Domnule doctor, aţi ajuns la Urgenţe într-o perioadă în care numărul pacienţilor abia ajungea la 30 într-o zi. Acum zilele cu mai puţin de 100 de pacienţi sunt o raritate. Care ar fi explicaţia?

Petre Rădăuceanu: - La jumătatea anului am atins deja 31.000 de prezentări. Dacă am putea influenţa cu ceva lucrurile, am dori ca niciun botoşănean să nu aibă nevoie de serviciile noastre, dar din păcate şi paleta de afecţiuni de care suferă populaţia este tot mai mare. Mai mult decât atât, acum oamenii îşi cunosc foarte bine drepturile. Ştiu că porţile Urgenţelor sunt deschise la orice oră din zi şi din noapte. Suntem nonstop aici. Apoi, toţi vor să evite aglomeraţia din policlinică, de la medicul de familie. Iar botoşănenii ştiu că aici, în urgenţe, îşi rezolvă mult mai repede problemele decât la medicul de familie, în policlinică sau chiar la un cabinet particular. În policlinică, de exemplu, cardiologii au un program redus, pentru că sunt puţini medici cu această specialitate, iar cei din spital abia fac faţă cazurilor grave de pe secţie. Unii pacienţi ştiu asta şi mimează o criză cardiacă şi ajung în UPU, chiar şi zilnic. În momentul în care i-am refuzat, ne-au făcut reclamaţie. Oricum sunt foarte rare cazurile în care colegii refuză pe cineva, pentru că în spatele unei afecţiuni mimate se poate ascunde ceva real şi grav. Dar sunt, din păcate, şi mulţi care nu au nicio legătură cu medicina de urgenţă. Poate cu o altă specialitate.

- Drept dovadă şi cazurile din ultima perioadă. Ştim că aţi avut persoane care au venit la Urgenţe pentru că le-au ros pantofii sau le-au înţepat ţânţarii. Nu prea sună a situaţii de urgenţă. Totuşi, au primit toată atenţia...

- Aşa este. Am avut zilele trecute o pacientă de 22 de ani, care fusese la iarbă verde şi, spre seară, a venit la noi cu faţa plină de înţepături. Medicul de gardă a consultat-o şi a început să îi pună o serie de întrebări specifice, ulterior aceasta recunoscând că fusese înţepată de ţânţari, dar nu ştia ce să facă, pentru că nu voia să meargă aşa la serviciu. Putea să meargă la farmacie să ceară o cremă. Aşa ne-a făcut să pierdem vremea cu un consult, cu întrebări şi explicaţii. Poate altcineva a rămas în acest timp pe hol, aşteptând deşi avea dureri şi o problemă adevărată. De altfel, potrivit statisticilor şi fişelor de prezentare, 50% dintre cazurile care ajung în UPU nu sunt chiar urgenţe, dar, conform deontologiei şi legii, ca să vezi dacă un pacient este sau nu urgenţă, trebuie consultat şi investigat. Pe de altă parte, o parte din pacienţi sunt şi mai revendicativi, punând presiune pe colegi, că-i reclamă, că vor vedea ei ce se întâmplă, că nu-şi fac treaba. Spun că aşteaptă prea mult, deşi botoşănenii trebuie să fie conştienţi că la UPU poţi aştepta şi şase ore dacă nu eşti o urgenţă majoră, cu risc imediat. Pacienţii care vin să reclame nu sunt pacienţi care au reprezentat urgenţă, sunt pacienţi care sunt supăraţi pentru că aşteaptă şi nu vor să aştepte nici în policlinică sau nu vor să stea la rând pentru un bon de ordine. Nu cred că există vreun pacient care a reprezentat urgenţă medicală şi a avut ceva de reproşat serviciului de urgenţă sau colegilor mei.

- Pentru că tot vorbeaţi de timp, cam cât i se alocă unei persoane în Urgenţe?

- Dacă am face un calcul, fiecărui pacient i-ar reveni opt-nouă minute. Atât. În urmă cu câţiva ani ne minunam când aveam 120 de prezentări pe zi. Acum cred că putem număra pe degete zilele când avem 130-140. Au fost şi zile în care am avut 220 de cazuri în 24 de ore. Asta ar însemna o medie de 172 de cazuri în fiecare zi, timp de 183 de zile. Este cel mai mare aflux de pacienţi de când lucrăm aici. Dintr-un calcul simplu rezultă că un pacient ar avea dreptul la mai puţin de zece minute, de la triaj până la finalul consultaţiei. Cu condiţia ca medicul să stea lipit de scaun tot programul. Dar, desigur că nu e chiar aşa. Sunt urgenţele majore pentru care se mobilizează tot personalul chiar şi pentru mai mult de o oră sau două şi uită de probleme familiale, propria stare psihică sau fizică sau divergenţele cu unii colegi. Tot colectivul din UPU acţionează ca un tot unitar şi pacientul de cod roşu este tot ce contează.

- O cauză a timpului scurt alocat fiecărui pacient este şi personalul insuficient? Aţi avea nevoie de mai mulţi oameni?

- La 20.000 de prezentări ar trebui să existe trei linii de gardă cu câte trei medici fiecare. Acum noi avem 60.000 de prezentări anual, şi suntem 12 de toţi. Imaginaţi-vă că pacienţii de acum ar fi văzuţi de aproape două ori mai repede. Dar oricât de repede s-ar lucra în urgenţe, tot se aşteaptă. La noi jumătate dintre cei care vin intră direct în camera de gardă şi vor să fie trataţi pe loc, dacă s-ar putea. Nu ştiu sau nu le pasă că există prioritizări, în funcţie de tipul afecţiunii.

- Revenim la numărul mare de pacienţi din UPU. Spuneaţi mai devreme că jumătate dintre cei care ajung aici sunt urgenţe. De ce restul vin la Urgenţe şi nu se duc la centrele de permanenţă sau la medicii de familie, în ambulatoriu sau la alţi furnizori de servicii medicale?

- În primul rând, probabil cred că aici primesc cele mai bune îngrijiri. Eu cred că este o greşeală pentru că avem colegi medici de familie foarte bine pregătiţi. De asemenea, la laborator nu se pot adresa pentru că le trebuie un bilet de trimitere, emis tot de medicul de familie. Unii, nefiind asiguraţi, nu au medic de familie şi nu au cum altfel să primească îngrijiri medicale.

- Cu alte cuvinte, birocraţia îi împinge aici...

- E un termen cam dur, dar oarecum adevărat. Cred însă că aşa cum toată lumea vrea televizor, cablu, telefon, ar trebui să vrea şi calitatea de asigurat, să plătească şi pentru sănătate şi să beneficieze de toate avantajele acestui statut. Suma este variabilă, faţă de veniturile fiecăruia, pentru că mare parte din populaţie este sub limita pragului a ceea ce înseamnă o viaţă decentă, însă pentru o sumă minimă poate fi protejat împotriva unui accident şi viaţa îi poate fi salvată.

- Pe de altă parte, există în continuare botoşăneni care preferă să se trateze acasă, punându-şi viaţa în pericol.

- Din fericire numărul celor care iau tratamente după ureche este mai mic decât în alţi ani, dar totuşi nu au dispărut de tot astfel de cazuri. Oamenii au început să-şi schimbe conduita cu privire la medicaţie: caută informaţii din surse de încredere, adică de la medic. Dar încep să se vadă consecinţele anilor în care unii au luat antibiotice ca pe bomboane. Deja sunt cazuri de infecţii rezistente la antibiotice şi colegii mei trebuie să facă eforturi mari pentru a găsi un tratament eficient.

- Titulatura funcţiei dumneavoastră este de coordonator UPU-SMURD. De câteva luni, ambulanţa, despre care botoşănenii spun că ar fi un spital pe roţi, staţionează chiar la Urgenţe. Se văd efectele acestei decizii?

- Desigur. Ambulanţa este deservită de un medic şi un asistent din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe şi doi paramedici din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Staţionează pe timpul zilei la Urgenţe, din ordinul lui Raed Arafat, astfel încât medicul de la SMURD să poată oferi consultaţii în Urgenţe. Măsura vine în sprijinul pacienţilor, pentru că astfel se doreşte ca populaţia să aibă acces la un număr mai mare de medici în Urgenţe şi sperăm să putem reduce şi timpul pe care aceştia îl petrec în sala de aşteptare. Am luptat mult pentru a asigura permanenţa pe această ambulanţă, care mult timp acţiona doar noaptea. Acum poate ajunge 24 din 24 la bolnavi din tot judeţul, pentru servicii medicale de urgenţă de cea mai înaltă calitate.

- Fiind medic de urgenţă de atâţia ani ştiţi că singura şansă pentru unii bolnavi este elicopterul SMURD. Tocmai de aceea, în urmă cu câteva luni aţi propus înfiinţarea a două heliporturi la Botoşani. S-a mai întâmplat ceva de atunci?

- Judeţul are nevoie acută de heliporturi, unul în Botoşani şi unul în Dorohoi. Din cauza vremii sau din cauza târgurilor auto din weekend, elicopterul SMURD nu poate ateriza tot timpul în poligonul ACR, iar la unitatea militară nu se poate ateriza din cauza terenului neadecvat, iar cel mai mult ne interesează aterizarea pe timp de noapte, iar la Botoşani nu putem oferi acest lucru încă. Desigur că principala problemă este lipsa banilor, amenajarea unui heliport costând în jur de 500.000 de lei. Dar sunt hotărât să continui demersurile pentru a obţine realizarea acestei investiţii în judeţ. Tragedii, precum cea din Argeş, sunt posibile oricând şi la noi, iar un heliport poate fi vital în astfel de situaţii. Asta trebuie să înţeleagă şi cei care împart banii.

- Investiţii sunt necesare şi la Urgenţe, având în vedere numărul tot mai mare de pacienţi de la un an la altul. Există vreo şansă ca acestea să fie făcute în acest an sau la anul?

- La nivel naţional s-au făcut o serie de calcule privind fondurile care ar putea fi alocate pentru investiţii în unităţi de urgenţe. În cadrul Ministerului s-a aprobat lista cuprinzând unităţile de primiri urgenţe şi cele aparţinând spitalelor de copii care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă. Cele două unităţi de la Botoşani, Judeţean şi Pediatrie, sunt considerate eligibile pentru reabilitare/modernizare/extindere/dotare. Potrivit primelor estimări, fondurile vor ajunge la aproximativ 2 milioane de euro, bani din care se vor putea face dotări cu aparatură şi lucrări de extindere şi modernizare a structurii UPU. Încercăm în permanenţă să le oferim botoşănenilor servicii medicale tot mai de calitate.