La FC Botoşani nu vorbim de un om, ci de o întreagă mişcare

Costel Enache, antrenorul FC Botoşani, susţine că echipa are propria tradiţie şi că lozinca la fiecare meci trebuie să fie victoria.

- Reporter: - Este FC Botoşani pregătită pentru noul start competiţional?

- Costel Enache: - Au fost schimbări la FC Botoşani în această vară, dar consider că suntem aproape de ceea ce ne-am propus. Eu am un alt mod de a vedea fotbalul. Pregătirea, viziunea despre joc, care sunt diferite. A fost o perioadă de tatonare între mine şi jucători pentru a ne înţelege ideile şi a le pune în practică. Nu am avut suficient timp de pregătire ca şi durată, pentru că acest campionat începe foarte repede, însă din ce am văzut la băieţi, atitudinea, concentrarea şi implicarea în antrenamente mă fac să fiu optimist.

- Aţi spus că aveţi altă viziune despre fotbal. Care este aceasta?

- Pentru mine, lucrurile sunt foarte simple. Dacă ar trebui să simplific fotbalul la câteva cuvinte, pot spune că fotbalul pentru mine înseamnă organizare şi echilibru ofensiv-defensiv. În acelaşi timp, e foarte importantă partea mentală, tranziţiile, reacţiile în momentul în care se schimbă relaţiile de joc.

- Aţi reuşit să câştigaţi foarte repede încrederea jucătorilor. Care e secretul?

- Nu e niciun secret. Aici e doar meritul jucătorilor. Îi văd pe băieţi responsabili, bărbaţi în toată firea, nişte oameni preocupaţi de meseria lor şi cred că aici este secretul, nu cred că am venit eu cu ceva deosebit. Ştiu că şi înaintea mea lucrurile s-au desfăşurat foarte bine, oamenii au comunicat, fiecare în felul său, dar a existat comunicare.

- Faptul că aveţi dialog cu jucătorii vă ajută mai mult să vă impuneţi stilul?

- E absolut necesar să ai dialog. Eu vreau să-i înţeleg, să-i cunosc cât mai bine. Aşa cum am mai spus, mă bazez foarte mult pe factorul mental, pe partea psiho-socială şi de aceea spun că e foarte bine dacă ne cunoaştem unii cu alţii, pentru că astfel putem înţelege unele aspecte. Ştim care sunt punctele forte, dar şi unde sunt slăbiciunile noastre, pentru că oricât de mult am vrea să fim puternici, avem şi părţi mai puţin bune. Având dialog, pot să exploatez mai mult părţile tari ale jucătorului.

- Sunteţi mulţumit de lotul cu care plecaţi la drum în acest campionat?

- Da, sunt mulţumit în acest moment de lot. Ca în orice activitate, concurenţa rămâne deschisă şi lotul e dispus întotdeauna unor schimbări, sau îmbunătăţiri să spunem aşa. Mai avem nevoie de unul-doi jucători pentru o concurenţă reală şi pentru a fi pregătiţi pentru orice se întâmplă, dar în momentul acesta cred că putem acoperi foarte bine jocul.

- În era Grozavu, FC Botoşani era cunoscută pentru agresivitatea din teren. Le veţi cere şi dumneavoastră jucătorilor agresivitate?

- Şi eu mă bazez pe partea aceasta. Lucrul acesta cere un anumit tip de antrenament, o anumită abordare a factorului fizic, o abordare mentală, pentru că şi aici e ceva specific şi cred că agresivitatea ar trebui să fie emblema noastră în continuare.

- Astăzi veţi debuta într-un joc oficial pe banca FC Botoşani, contra CFR Cluj. Aţi reuşit să vă faceţi o imagine vis-a-vis de ardeleni, având în vedere schimbările semnificative care au avut loc în Gruia în această vară?

- Mi-a fost destul de greu. Aşa cum aţi spus, au fost multe schimbări şi foarte puţine informaţii despre ei, dar trebuie să ne facem treaba şi să fim pregătiţi la ora jocului, din toate punctele de vedere. Să descoperim care sunt atuurile lor, dar în acelaşi timp să punem în practică şi calitatea noastră.

- Am văzut că jucătorii sunt foarte încrezători într-un rezultat pozitiv astăzi.

- Şi eu spun că nu ar trebui să ne temem de CFR. E un joc în care plecăm cu şanse egale. Bine, poate anumite echipe sunt mai bine cotate, dar eu cred că avem şi noi atuurile şi argumentele noastre, să putem scoate de la fiecare meci maxim din ce se poate.

- Când se va exprima echipa aşa cum vă doriţi dumneavoastră?

- Pentru noi primele patru etape sunt foarte importante şi trebuie să le gestionăm foarte bine. După primele patru etape putem trage o concluzie generală şi atunci vom vedea ce lucruri ne-au scăpat, ce trebuie îmbunătăţit şi unde trebuie continuat. Fotbalul e destul de complex şi atunci mulţi factori apar de gestionat. Dacă reuşim să gestionăm bine factorii principali ai jocului vom fi bine. Vrem nu vrem lucrurile sunt într-o continuă mişcare în fotbalul românesc şi nu putem compara evoluţia echipelor din acest campionat cu cea din sezonul trecut. Aş vrea să vedem care sunt forţele, cine şi-a făcut un tip de joc clar, cine încă ezită şi astfel vom putem şi noi să ne evaluăm, să ştim unde ne aflăm în ierarhia naţională.

- Să înţeleg că tot după primele patru etape vom putea vorbi şi de un obiectiv clar pentru acest sezon?

- Aşa am stabilit şi cu acţionarii. În momentul în care vom încheia campania de transferuri şi vom vedea cu cine dăm piept după primele patru etape vom discuta şi vom stabili un obiectiv clar, care să fie optimist, dar şi realizabil în acelaşi timp.

- Având în vedere că FC Botoşani nu a reuşit până acum să prindă play-off-ul, mă gândesc că ar fi extraordinar pentru dumneavoastră, dacă aţi reuşi acest obiectiv, încă din primul sezon aici!

- Construcţia mea nu este una care să mă facă să vorbesc despre mine. Nici când este bine, dar nici când este rău, pentru că eu sunt doar un factor care se implică în tot acest proces. Vreau să vorbim despre noi. De aceea ar fi foarte bine dacă noi am fi acolo pentru că suntem o întreagă familie. Jucători, antrenorii, conducătorii, oamenii care sunt aproape de echipă, voi jurnaliştii care ne promovaţi imaginea şi vorbiţi despre noi. Nu vorbim de un om, ci de o întreagă mişcare.

- De regulă, la Botoşani, în pauzele competiţionale aveau loc adevărate mişcări de trupe. Plecau câte 10 şi chiar şi mai mulţi jucători şi veneau în schimb la fel de mulţi. A fost o condiţie pe care aţi pus-o în momentul în care aţi semnat şi anume să rămână nucleul de bază?

- A fost doar o viziune. Omogenitatea este un factor determinant. Nu avem o filosofie sau o viziune naţională pe care să ne dezvoltăm jucătorii şi atunci avem atât de multe tipare de jucători încât, în momentul în care formezi un grup nou, ai nevoie de timp pentru a omogeniza acel grup şi a face o idee generală despre joc. Acum dacă tot am găsit un grup bun, nu cred că era cazul de făcut schimbări majore. Sigur, întotdeauna trebuie avut grijă ca în grup să intre jucători care să aducă concurenţă, să aducă din nou o stare de competiţie în cadrul lotului şi jucători care să ajute echipa atunci când e nevoie.

- V-aţi hotărât asupra primului 11 sau mai aveţi semne de întrebare?

- Avem o competiţie foarte bună pe multe dintre posturi şi, sincer, de când am ajuns din Austria mă tot gândesc cu cine să încep. Ideea de bază ar trebui să rămână că grupul câştigă şi că un jucător care intră în primul 11 intră şi datorită faptului că are o concurenţă foarte bună şi s-a pregătit foarte bine. Atunci şi cel care a rămas pe bancă sau în tribună are meritul lui la eventualele performanţe ale echipei.

- V-a fost greu să-l capacitaţi în această vară pe Olimpiu Moruţan, având în vedere telenovela creată în jurul său?

- Nu. Olimpiu e destul de matur în gândire şi cred că ştie ce are de făcut. Am avut câteva discuţii cu el doar pentru a-l cunoaşte şi pentru a-l menţine în starea de motivaţie în care l-am găsit.

- Cupa României va fi una a experimentelor sau veţi pune preţ pe această competiţie?

- Pentru mine lucrurile stau astfel: meciul care urmează e cel mai important. Că e în Cupa României sau în campionat, că jucăm miercuri, sâmbătă, nu contează. Eu tratez meciul care urmează aşa cum trebuie, nu menajez sau protejez jucători, pentru că nu am de ce să o fac. E meseria lor, ei sunt pregătiţi pentru acest lucru, îşi doresc să facă performanţă, să joace meciuri oficiale pentru că au bonusuri, au plăcerea de a juca fotbal şi de aceea trebuie să tratăm cu seriozitate fiecare competiţie şi meci oficial. În plus, Cupa României îţi oferă o şansă foarte mare de a fi în Cupele Europene. În patru-cinci meciuri poţi ajunge acolo şi atunci, o scurtătură mai bună decât aceasta nu poate fi.

- Aveţi emoţii înaintea acestui debut, având în vedere că după mult timp v-aţi întors şi dumneavoastră la meseria de antrenor, care este total diferită de cea de selecţioner?

- Categoric, cele două sunt total diferite. Vorbim de abordări şi concepte diferite. Ca şi selecţioner stăpâneşti bine o situaţie şi ai o bază de selecţie, îţi chemi jucătorii în funcţie de ideile tale. Aici avem un lot şi în funcţie de lotul pe care îl avem trebuie să-l capacităm, să scoatem ce-i mai bun de la fiecare jucător şi să alcătuim o anumită strategie de joc.

- Cum vă aşteptaţi să fiţi primit de public?

- Sunt curios. Eu cred că publicul vine la stadion pentru un spirit, pentru o tradiţie, pentru o stare emoţională creată de echipa care îl reprezintă şi nu vine la stadion pentru Costel Enache sau pentru altcineva. Eu îmi doresc ca suporterii să fie mereu alături de echipă, deoarece FC Botoşani le-a adus bucurii, i-a reprezentat bine şi îi va reprezenta în continuare bine. Vreau ca suporterii să menţină spiritul şi emulaţia mereu vie.

- Ştiţi că botoşănenii sunt foarte exigenţi şi pretenţioşi în acelaşi timp, când vine vorba de fotbal. Dacă ar fi să transmiteţi un mesaj botoşănenilor înaintea debutului dumneavoastră pe banca FC, care ar fi acesta?

- E foarte bine că sunt exigenţi şi pretenţioşi pentru că avem nevoie de echilibru. Câteodată avem nevoie de momente în care oamenii să ne arate realitate. Ei aşteaptă ceva şi noi trebuie să ştim ce aşteaptă şi să le oferim acel lucru. Le spun suporterilor că lozinca de bază cu mine pe bancă rămâne lupta pentru victorie.