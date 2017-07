"Majorările salariale afectează funcţionarea oraşului"

« Alte stiri din categoria Interviu

Primarul Cătălin Flutur susţine că are planuri mari pentru oraş, dar resursele sunt limitate.

Reporter: - Aţi făcut o proiecţie cu noile salarii? Care este situaţia?

Cătălin Flutur: - Suntem în discuţii foarte intense cu secretarul municipiului, colegii de la resurse umane, Direcţia economică, Buget, instituţiile din subordinea primăriei. Adunând toate datele, făcând zeci de simulări, sperăm ca pe 24 iulie să avem şi consultarea cu sindicatele. Este o consultare, nu o negociere. Legea prevede foarte clar că se pot acorda aceste salarii dacă ne încadrăm în buget. Bineînţeles că toată lumea îşi doreşte o majorare a salariilor, o aliniere a acestora. În primărie avem o diferenţă de 1.400 de lei la salariu între colegi cu aceeaşi vechime, cu acelaşi grad profesional. Problema este că trebuie să ne încadrăm în prevederile bugetare. Legea a fost grăbită, fără să se facă un audit serios, fără a fi stabilite grile cât de cât orientative la nivel naţional în funcţie de responsabilitatea, pregătirea pe care o are fiecare. Noi lucrăm după normative din anul 1970, pentru că nu s-a mai făcut o normare a muncii. Prin Asociaţia Municipiilor din România, ne dorim acum să facem o normare a muncii şi avem un document programatic în acest sens.

- Majorările salariale afectează dezvoltarea oraşului?

- Funcţionarea, nu dezvoltarea. Noi vorbim aici la modul foarte serios de partea de funcţionare. Impozitele şi taxe sunt la limita de jos şi nu ne-am pus problema să ridicăm acest nivel, chiar dacă salariul minim pe economie, atunci când am stabilit cota, era de 800 de lei, iar acum e 1.450, cu perspectiva ca anul viitor să fie 1.550 de lei. Va trebui să ajustăm cumva şi lucrurile astea, odată cu taxele şi impozitele pe anul viitor.

- Este posibilă o majorare a taxelor şi impozitelor locale pe anul viitor?

- Da. Suntem nevoiţi pentru a putea funcţiona.

- Dar cetăţenii ar putea să spună că plătesc taxe şi impozite pentru a fi date salarii mai mari funcţionarilor publici.

- Cetăţeanul care a plecat de la 800 de lei salariul minim pe economie, acum e la 1.450. Adică ideea e în felul următor, dacă impozitul pe un apartament normal e 110 lei, poate la anul va fi 130 de lei. Este un studiu pe care îl vom face undeva în luna octombrie, când avem obligaţia să ne stabilim taxele şi impozitele pe anul viitor. Legiuitorul a fost foarte grăbit şi a spus „astea sunt salariile şi trebuie să le asigurăm”, dar eu întreb - de unde? Nu e prima dată când ni se dă o sarcină fără să fie susţinută financiar.

- În primele două mandate de primar aţi adus mulţi bani europeni în Botoşani. Cum stăm acum?

- Vorbim de sume consistente, în jur de 110 milioane de euro, pentru că aşa au fost programele concepute la acel moment. Noi vom continua atragerea de fonduri europene, dar exact pe axele şi capitolele unde suntem eligibili. Îmi pare foarte rău că ne-am mişcat foarte greu la nivel naţional, pentru că nu s-a atras niciun ban. România beneficiază de 32 de miliarde de euro de la UE, pentru 2014-2020, însă nu ştiu dacă vom putea să atragem în jur de 20 de miliarde de euro până în 2020. Poate iarăşi vom primi nişte extensii ca la vechiul exerciţiu financiar. În această perioadă noi suntem pregătiţi. În Botoşani eu îmi doresc să aduc bani pe fiecare axă pe care o avem la dispoziţie, aşa cum în vechiul exerciţiu financiar am fost singurul oraş din România care a luat bani pe orice axă pusă la dispoziţie. Asta îmi doresc să facem şi acum. Să luăm bani din Planul Operaţional Regional, POIM şi prin POCU comun România-Republica Moldova. Vor veni bani în Botoşani. Avem nişte lucruri cât de cât clare. Acum pot să vorbesc la modul foarte serios că vom reabilita Biserica „Sfântul Gheorghe”, avem un punctaj foarte bun şi avem semnale în acest sens. Avem 32 de milioane de euro pentru axa 4 din POR ce este legat în primul rând de transportul local în comun şi proiecte complementare de acolo. Prin POCU România-Republica Moldova ne dorim minim unu-două proiecte. Deja implementăm GAL-ul urban, chiar azi (vineri - n.r.) am semnat o parte din acte. Vor veni bani în Botoşani şi vom şti ce să facem cu ei.

- Ce ne puteţi spune de Teatrul „Eminescu”? A devenit o pălărie prea mare pentru municipalitate?

- Teatrul este o pălărie mare pentru toată lumea. Din păcate, odată cu pierderea celor cinci milioane de euro obţinuţi în vechiul exerciţiu financiar european, nu mai avem posibilitatea să introducem teatrul pe un program european. Mergem clar pe ideea de a primi bani prin Compania Naţională de Investiţii.

- Cum comentaţi faptul că teatrul nu s-a regăsit în lista proiectelor finanţate prin PNDL?

- Nu comentez. Era o variantă. Anul trecut, pe vremea asta, discutam despre demersurile pe care le-am făcut la CNI. Ulterior, a apărut varianta PNDL, am zis să o folosim pentru că eram eligibili şi acolo. Noi mergem înainte. E păcat de bijuteria asta arhitectonică din centrul oraşului. Dar cel mai mare păcat este că am pierdut banii europeni pe care i-am avut la dispoziţie. Pentru că dacă nu aveam acei bani atunci şi nu eram înscrişi în programul respectiv nici nu ne apucam să lucrăm la teatru. Dar ştiind că avem banii de la UE, trebuia să se ia decizia atunci, avem cinci milioane de la UE, mai punem şi noi ca parte de consolidare încă 1,8 milioane, cât era, dar să nu pierdem banii europeni şi se lucra în continuare şi nu ajungeam în situaţia asta.

- Toată lumea aşteaptă deschiderea Parcului Cornişa. Cum o vedeţi funcţionând?

- Acest proiect este o mare provocare pentru noi. Am fost şi am vizionat parcuri, nu similare, pentru că la noi este ceva unic, dar am văzut parcuri acvatice făcute pe acelaşi program pe care am făcut şi noi Cornişa, care nu înseamnă doar parcul acvatic. La noi este cel mai îndrăzneţ proiect şi făcut relativ cu bani puţini, faţă de ce am văzut în ţară. Am văzut un parc acvatic la Oradea care a reprezentat 20 de milioane de euro, noi avem aceeaşi sumă pentru tot ce este la Cornişa. Parcul Cornişa va fi, fără îndoială, un punct unic în ţară şi un punct de atracţie maxim pentru botoşăneni, în primul rând, dar şi pentru foarte mulţi turişti care vor veni la noi. Pentru că am văzut ce se întâmplă în ţară, la Orăştie, la Oradea, Băile Figa, sunt colegi care au văzut sistemul de la Satu Mare, pentru că încercăm să luăm de la fiecare, din experienţa lor. Administrarea parcului va fi o provocare uriaşă pentru noi, dar sper să facem faţă cu brio.

- Puteţi avansa un termen pentru deschiderea parcului?

- Eram mult mai avansaţi dacă reuşeam să preluăm obiectivele finalizate. Pentru că în momentul când pleacă de acolo constructorul şi noi abia atunci luăm întreaga investiţie, mai este o perioadă în care trebuie să obţinem toate autorizaţiile de funcţionare. Nu numai autorizaţiile de funcţionare ne încurcă, nu micile probleme care au rămas la Cornişa, ci şi faptul că nu găsim oameni care să vină să se angajeze la Cornişa. Vorbim de lipsa forţei de muncă, o problemă cu care se confruntă cred toate localităţile. Constructorul a anunţat că pleacă din şantier pe 1 septembrie, dar asta nu înseamnă că la acea dată dăm drumul la parc. Aici e toată discuţia. Mai avem probleme de a pregăti personalul de acolo să opereze cu toate agregatele şi echipamentele, probleme uzuale cu care se confruntă orice societate care îşi începe activitatea.

- La început se vorbea de un aqua parc la Cornişa. Ce este acum în materie de bazine, se putea face mult mai uşor. Mulţi botoşăneni se aşteptau ca partea de bazine să fie mult mai mare.

- Dar chiar este un aqua parc. Avem o suprafaţă mai mare decât cel de la Constanţa, spre exemplu. Noi am plecat de la o zonă de agrement, în care să îmbinăm cât mai multe lucruri, de la odihnă, sporturi acvatice, sporturi clasice, sau lucruri noi, căţărarea, patinoarul, sau tubingul. Râul de rafting este singurul din ţară. Până la Viena nu mai există un râu artificial de rafting.

- O altă problemă din oraş este cea a deşeurilor.

- Primăria este limitată în a lua decizii în ce priveşte deşeurile, odată cu apariţia depozitului zonal, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean şi administrat de o societate privată. Noi ne-am încadrat în normele europene de a avea un depozit central, dar va trebui foarte mult să intervenim la conştientizarea populaţiei în ceea ce priveşte colectarea selectivă, care este o piatră de moară pentru noi în momentul de faţă. Necolectând selectiv, tarifele sunt mari la depozitare.

- Nu era mai simplu să se aplice metoda selectării deşeurilor la depozitul de la Stăuceni, sau cea a arderii deşeurilor?

- La Stăuceni există o bandă de selectare a deşeurilor, dar nu funcţionează şi nu ştim de ce. Sunt foarte multe soluţii de a valorifica acel gunoi şi multe firme interesate, problema este că nu avem suficiente deşeuri la nivel de judeţ cât să facă rentabilă o investiţie privată, care să preia deşeurile să le transforme în combustibil lichid sau gazos prin diverse metode. Nu avem suficiente deşeuri ca să fim atractivi pentru investitori.

- Ce şanse avem cu colectarea selectivă?

- Vom demara campanii de informare şi chiar poate la un moment dat o să găsim şi o metodă de recompensare a celor care colectează selectiv. Chiar să plătim într-un fel deşeurile colectate selectiv. Suntem într-o discuţie foarte interesată cu o firmă din ţară care ne-a propus cinci insule de colectare selectivă în Botoşani. Est un model nou şi vor să facă un program pilot care nu va presupune costuri din partea noastră.

- Se spune că peste Carpaţi este altă Românie. Noi ce şanse mai avem să ne dezvoltăm?

- Este într-adevăr o altă Românie. Am fost recent în zonă pentru a mă inspira din ceea ce fac acolo. Va veni clar şi rândul nostru. Vedeţi, totdeauna ne-am legat de partea de infrastructură, la noi nu vin investitorii că nu avem infrastructură. În recenta deplasare la Bălţi am văzut un model de succes, acele zone libere economice, fabrici făcute de societăţi din Germania, Austria, Italia, fiecare cu câte peste 2.000-3.000 de angajaţi. Deja la Bălţi lucrează oameni din şase raioane din jur. Vin în fiecare zi la muncă acolo. Şi au făcut lucrul acesta fără să aibă o infrastructură cu nimic mai bună ca la noi, ba chiar mai proastă. Iar tirurile cu marfa de la Bălţi trec prin vama Stânca-Costeşti, sau Rădăuţi Prut şi vin pe drumurile judeţului şi duc marfa în străinătate. Deci problema nu este infrastructura, ci facilităţile fiscale pe care le au firmele acolo. Şi în primul rând salarizarea, care este undeva la sub jumătate din salarizarea din România. Facilităţile fiscale sunt operate de stat, nu de municipalităţi. De exemplu, dacă faci o investiţie de peste un milion de euro, timp de trei ani plăteşti doar 50% din impozitul pe profit. Sunt nişte scheme pe care fiecare stat le gândeşte.

- Deci trebuie să fim optimişti.

- Da. Totdeauna am spus, va veni şi rândul nostru. Se termină de făcut străzi în restul României şi vor veni cu o autostradă şi cu drumuri înspre Moldova. Moldova a fost văduvită de ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, ce să mai vorbim.

- Ce ne puteţi spune despre problema cu DNA?

- Nu comentez. Suntem momentan la judecata de fond. Aşteptăm procesul pentru a ne susţine punctul de vedere.