"Exportăm 20% din cazurile de TBC din Europa"

Medicul specialist pneumolog Mirela Ciomaga, coordonatorul judeţean al Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei, susţine că peste 80% din populaţie este infectată cu bacilul Koch, dar din aceasta maxim 10% pot face boala

Reporter: - Doamna doctor, având în vedere numărul mare de cazuri la Botoşani, am dori să ne spuneţi ce este TBC-ul.

Mirela Ciomaga: - Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă, determinată de bacilul Koch, care este localizată, cel mai frecvent, la nivel pulmonar. Aceasta, de altfel, este şi forma contagioasă, dar sunt şi situaţii în care este localizată extrapulmonar. Din plămâni, TBC este răspândită cu uşurinţă altor persoane prin tuse sau strănut. Cu toate că tratamentul este de lungă durată, în medie între şase şi nouă luni, acesta este cel mai adesea finalizat cu succes. Tuberculoza se poate găsi fie în formă latentă, fie în stare activă. TBC latentă înseamnă că în organism poate exista bacteria cauzatoare de TBC, iar aceasta să nu fie răspândită altor persoane. TBC activă înseamnă că infecţia este prezentă în organism şi, dacă plămânii sunt afectaţi, poate fi răspândită şi altor persoane.

- Care sunt formele cele mai grave?

- Formele cele mai severe, extrapulmonare, ar fi meningita şi tuberculoza miliară, care este o formă septicemică şi care are o evoluţie fatală în lipsa unui tratament prompt administrat.

- Mai este TBC, o boală a sărăciei, aşa cum se obişnuieşte să se spună?

- Este o boală a sărăciei, aşa este. Într-adevăr, grupurile sărace, vulnerabile sunt cele mai afectate, însă avem tuberculoză şi în pături sociale mai înalte. Din păcate, sunt şi profesori, şi asistenţi, şi ingineri şi medici.

- Doar că, probabil, cei din păturile sociale mai înalte pot scăpa mai uşor de această boală, pentru că urmează tratamentul.

- Exact. Pentru că au un alt nivel de trai, un alt nivel de educaţie, înţeleg afecţiunea şi riscurile pe care le presupune şi urmează tratamentul. Tuberculoza este o boală 100% vindecabilă, însă doar atâta timp cât pacientul face tratamentul corect. Dacă nu urmează tratamentul corect, ar putea să moară, pentru că, în general, în afară de tuberculoză, au şi alte afecţiuni. Sistemul imunitar clar este scăzut, iar lipsa tratamentului ar putea agrava şi celelalte afecţiuni. O altă variantă este să dezvolte rezistenţă la tratament. De obicei, tuberculoza multidrog rezistentă este întâlnită la pacienţii neaderenţi la tratament, acesta fiind unul dintre principalele motive ale apariţiei acestei forme.

- Despre câte cazuri am putea vorbi la nivelul judeţului?

- La ora actuală avem în tratament 180 de cazuri. Printre acestea sunt şi şase cazuri de multidrog rezistenţă, de fapt patru de multidrog rezistenţă şi două de rezistenţă extinsă, sau XDR, cum este cunoscută această formă, mai nou.

- Sunt mulţi, puţini?

- Faţă de anul trecut sunt mai puţini, per total. Incidenţa, pe judeţ şi la nivelul ţării, este în scădere faţă de primul semestru al anului trecut şi aşa este de câţiva ani. Din păcate, raportat la UE, suntem, încă, ţara cu cele mai multe cazuri. Cred că exportăm 20% din cazurile de TBC din Europa. Cât despre cazurile grave, având în vedere impactul bolii, orice caz de multidrog rezistenţă în plus este mai mult decât ne putem dori. Sărăcia, viaţa promiscuă, stresul, alcoolismul, fumatul, munca peste măsură, până la epuizare sunt tot atâtea riscuri majore. Majoritatea merg în străinătate, muncesc cât pot de mult şi fac tuberculoză. Orice om care este bine, sănătos, dacă intră în condiţii de puşcărie, refugiu, război, face tuberculoză. Pentru că nu se alimentează, nu se mai odihneşte cum trebuie. De altfel, acesta este mecanismul de a dezvolta tuberculoză la păturile sociale mai înalte. Dacă o persoană are o viaţă sănătoasă, dar la un moment dat se schimbă ceva dramatic în existenţa ei, în modul de a se alimenta, odihni, apare un factor mare de stres, poate apărea şi boala. Riscul de a face tuberculoză apare la pacienţii infectaţi cu tuberculoză. Infecţia nu este totuna cu boala. În România, din cauza endemiei crescute, cred că peste 80% din populaţie este infectată cu bacilul Koch. Din aceşti oameni, doar o mică parte, 5-10% pot face tuberculoză activă în decursul vieţii.

- Când apare cel mai mare risc de a face tuberculoză?

- Riscul cel mai mare este în primii doi ani după infecţie, asta dacă ştii momentul în care te-ai infectat. Dar e foarte greu să ştim. Pacienţii care fac boala sunt cei cu imunitatea scăzută, în care celulele implicate în apărarea organismului nu mai fac faţă. Cum sunt pacienţii cu boli cronice, cu neoplasm, pacienţii transplantaţi, bătrânii sau mai este cazul pacienţilor care au o expunere îndelungată la Bacilul Koch. Organismul este depăşit de situaţie, nu mai poate ţine sub control boala şi face tuberculoză activă, iar, aici, cel mai des se întâmplă asta în familiile celor cu tuberculoză. Tocmai de aceea noi declanşăm tot timpul anchete epidemiologice, mergem acasă la oameni în teritoriu şi prelevăm tot timpul analize din mediile cu risc.

- De când au început să apară şi aceste cazuri mai complexe, XDR?

- Astfel de cazuri există de ani de zile. Dar nu a existat până de curând sistemul de clasificare şi identificare a acestor cazuri. În ultimii trei ani s-au făcut eforturi impresionante de a diagnostica pacienţii cât mai rapid. Înainte, ca să punem diagnostic de tuberculoză XDR dura trei-patru luni, pentru că atât trebuia să aştepte culturile la microscop. Acum există altfel de pârghii şi avem parte de un diagnostic într-o lună şi pacientul poate intra imediat pe o schemă de tratament, conform antibiogramei.

- Care sunt şansele de vindecare pentru un pacient cu tuberculoză chimiosensibilă şi pentru unul cu XDR?

- În prezent, în România, şansele sunt încă mici, undeva la 25%, pentru cei cu XDR. Sunt fundaţii care, prin intermediul Institutului de Pneumologie „Marius Nasta” din Bucureşti, ne dau medicaţie, care este foarte costisitoare, dar şi ajută la diagnosticarea rapidă a acestor cazuri. Sperăm să creştem rata de succes prin aceste ajutoare. În schimb, la un pacient cu TBC chimiosensibilă, rata de vindecare este de peste 95%. Dacă urmează tratamentul corect.

- Presupun că sunt şi diferenţe mari de costuri între aceste tipuri de afecţiune.

- Pentru un tratament de categoria I, adică un pacient care nu a mai avut niciodată tuberculoză, costul este de 300 de lei. Tot tratamentul. Costurile mai cresc puţin pentru pacienţii care urmează tratament injectabil, tot chimiosensibil, dar au recidivat, ajungând la aproape 400 de lei. La pacienţii cu XDR vorbim, însă, de costuri care ajung la 15.000 de lei pe pacient sau poate mai mult. O diferenţă substanţială.

- În continuare vă loviţi de refuzul unor pacienţi de a urma tratamentul. Se poate face ceva în privinţa aceasta?

- Nu există nici o metodă. Ar trebui promovată o măsură de coerciţie la nivel naţional, dar nimeni nu se bagă şi nu se va putea scăpa de acest tip de boală. Oamenii pleacă, fug, beau, stau prin şanţuri, cerşesc şi în niciun caz nu îşi urmează tratamentul. Dacă nu se va crea un sistem, cum este asistenţa socială, cu spitalele cu sistem semi-privativ de libertate, în care intră, sunt trataţi, cazaţi, hrăniţi, apoi externaţi vindecaţi, nu ai cum altfel. Se tot vorbeşte de drepturile omului, că nu pot fi internaţi cu forţa. Dar noi, care riscăm să fim contaminaţi de alţii, unde sunt drepturile noastre? Acel om este internat fără a i se face ceva rău, ci doar pentru a fi tratat şi vindecat. Din păcate, legislaţie nu există şi aici, pe cât putem, intervenim noi, echipa medici şi asistenţi. Sunt multe cazuri în care pacienţii ar fi abandonat tratamentul dacă nu erau echipele noastre. Pur şi simplu trimitem maşina cu şofer de la spital acasă la pacient, să îl aducă să îşi facă investigaţii sau să i se spună să îşi ia pastilele. Uneori reuşim să mai salvăm, dar sunt cazuri pe care nu le mai putem recupera, din păcate.

- Aţi vorbit de exporturi. Mai şi importăm cazuri?

- Tot ai noştri sunt cei care vin de peste hotare cu această boală. Lucrează în condiţii foarte grele şi la un moment dat organismul cedează. Iar cei care vin nici nu prea se pot trata în străinătate, pentru că majoritatea nu sunt asiguraţi acolo. Şi nu pot intra în legislaţia ţării respective pentru tratamentul tuberculozei. Ar trebui să îl cumpere, dar acestea sunt programe naţionale şi nu se vând în farmacii, pentru că s-ar lua aiurea.

- Care ar fi soluţia pentru ca România să nu mai fie prima pe Europa la cazuri de tuberculoză?

- Este foarte important ca populaţia să fie educată în privinţa acestei boli. Să aibă igiena tusei. Văd aproape zilnic oameni tuşind şi scuipând lângă mine pe stradă. Dacă avem lângă noi oameni care au o tuse persistentă, care nu cedează la tratamentul administrat de medicul de familie, atunci ar trebui să se prezinte la dispensar şi să ia un bilet de trimitere şi pentru un consult de specialitate. Orice tuse persistentă de peste trei săptămâni poate ridica suspiciuni de tuberculoză. Bineînţeles, asociată şi cu alte simptome, cum ar fi lipsa poftei de mâncare sau scădere în greutate. Şi mai este un lucru foarte important. Sunt studii clare, fumătorii au risc de două ori mai mare să dezvolte această boală. Cred că această lege legată de interzicerea fumatului în spaţii publice a fost una dintre cele mai bune iniţiative din ultimii ani pentru sănătatea populaţiei.