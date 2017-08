"Traficul rutier va deveni tot mai aglomerat"

« Alte stiri din categoria Interviu

Haosul din trafic pare fără soluţii. Cu personal insuficient, poliţiştii rutieri, abia fac faţă numărului de accidente. Amenzile curg gârlă, dar efectele aproape că nu se văd. „Fiecare om are personalitatea lui şi reacţionează diferit”, spune inspectorul Eduard Dascălu, adjunct al şefului Biroului Rutier Botoşani.

Reporter: - De la începutul anului, se înregistrează o creştere masivă a înmatriculărilor. Se simte asta în munca de zi cu zi a poliţiştilor rutieri?

Eduard Dascălu: - Acest lucru şi-a lăsat o amprentă accentuată asupra traficului rutier din municipiu, ducând la o aglomerare a traficului. Pe de altă parte, analizând activitatea poliţiştilor rutieri, se constată o creştere considerabilă a numărului de sancţiuni contravenţionale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, precum şi o creştere în ceea ce priveşte constatarea infracţiunilor la regimul rutier.

- Sunt mai agresivi şoferii din Botoşani?

- Nu pot să spun acest lucru. Vreau să spun că înainte de a veni la Botoşani am lucrat în Poliţia Hârlău, din judeţul Iaşi, tot în compartimentul rutier, şi comportamentul participanţilor la trafic era acelaşi.

- Dar acum sunt mai mulţi şoferi „indisciplinaţi”? Cam care ar fi procentul lor?

- Nu se poate face o asemenea estimare, pentru că nu este vorba de nişte cifre clare. Sunt cei aflaţi în tranzit, situaţiile diferă de la o zi la alta, factorii care concură la acest lucru sunt diverşi.

- Se simte nevoia ca poliţiştii rutieri să fie prezenţi mai mult în trafic?

- Fără să greşesc cu ceva, poliţiştii rutieri sunt prezenţi la datorie zi de zi. Au o singură pauză de 20 de minute, pentru a servi masa, iar această pauză o iau pe rând. În rest, sunt prezenţi în stradă. Atunci când situaţia o impune, dirijăm şi traficul, dar trebuie spus că toate aceste activităţi presupuse de poliţia rutieră sunt făcute în limita posibilităţilor, pentru că, realistic vorbind, nu putem fi în 30 de locuri concomitent. În principal, acţionăm pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. De altfel, acesta este şi scopul Poliţiei Rutiere - reducerea victimizării în rândul participanţilor la trafic. Acest lucru se poate face în mai multe moduri - dirijarea traficului şi prezenţa poliţistului în stradă. Apoi, sunt acţiunile punctuale pe linia combaterii cauzelor accidentelor, iar în al treilea rând sunt întâlnirile cu elevii. Numai în primele şase luni au fost 24 de astfel de întâlniri la care au participat, în medie, câte 60-120 de elevi pe şedinţă. Totul în limita posibilităţilor, pentru că poliţiştii rutieri au parte şi de activităţi aşa-zis „birocratice” care nu se văd - răspunsuri la petiţii, acte procedurale la evenimentele, eliberări de autorizaţii, etc.

- Dar care sunt cele mai des întâlnite abateri în oraş?

- Ar fi abaterile la regimul legal de viteză, abaterile săvârşite de pietoni precum şi neacordarea de prioritate pietonilor. Cele trei tipuri de abateri sunt şi principalele cauze generatoare de accidente rutiere în municipiu. În consecinţă, au fost aplicate şi sancţiuni şi ce pot să vă spun este că la aceste abateri nu se aplică avertismente. Şi vă explic de ce - luăm orice stradă din municipiu... Bulevardul Mihai Eminescu... este posibil ca distanţele dintre trecerile de pietoni să fie destul de mari, iar vârstnicii nu se mai obosesc să mai meargă până la ele, încercând să traverseze pe unde pot.

- Care este cauza?

- Primul factor care concură la această stare este factorul uman, fie că ne referim la conducători auto, pietoni, biciclişti sau motociclişti. Pentru a atinge esenţa acestui subiect, trebuie subliniat faptul că fiecare individ este unic în felul său şi, de asemenea, are un mod de acţiune unic. Cei care se abat de la normele rutiere sunt sancţionaţi, pentru a diminua numărul de abateri, care, de multe ori, pot avea consecinţe dintre cele mai grave, însă, dacă ar fi după părerea mea, eu aş face un program de conştientizare şi aş lua câte 10-20 de persoane care să meargă la anumite accidente mortale şi să vadă urmările nefaste ale accidentelor. Impactul cred că ar fi mai mare, iar unii cred că se vor gândi de două ori înainte de a apăsa pedala de acceleraţie sau înainte de a traversa neregulamentar. Eu am văzut familii traumatizate, tot felul de nenorociri, dar unii trec pur şi simplu cu vederea urmările. Fiecare om are o educaţie, fiecare om are un mod de gândire, fiecare are un mod de acţiune. Nu ştiu dacă este vorba de lipsa instinctului de conservare, dar vedem mulţi tineri care, cu căştile în urechi sau butonând telefonul mobil, sar pe trecerile de pietoni fără să se mai uite în stânga şi în dreapta.

- Fără a avea cifre concrete, am observat o creştere a „şicanelor” în trafic. De ce se ajunge la aşa-ceva?

- Poliţistul rutier este, prin lege, agent constatator, şi tot legea spune că abaterile se constată de agentul constatator. Cu alte cuvinte, poliţistul trebuie să vadă fapta, pentru a putea aplica sancţiunea. Degeaba vine cineva „X” şi spune că cineva nu i-a acordat prioritate în intersecţie pentru că, la drept vorbind, eu nu pot să-i restrâng cuiva dreptul de a conducea doar pe spusele unei persoane. A doua la mână, poate exista proba filmării, dar şi aici lucrurile trebuie să fie clare, pentru că, în momentul în care un poliţist întocmeşte un act de constatare, el este obligat să menţioneze data, ora şi locul unde s-a produs respectiva abatere, ori de unde putem şti noi dacă o anumită cameră a fost setată corect la dată şi oră. Iar în lege se mai menţionează ceva - orice dubiu cu privire la o dată înscrisă într-un proces verbal este în favoarea contravenientului. De altfel, în actele normative se spune clar - orice abatere trebuie constată prin propriile simţuri şi mijloace sau prin echipamente omologate. Altfel spus, nu orice cameră constituie probă.

- Dar cei care îi şicanează în trafic pe ceilalţi pot fi sancţionaţi?

- Totul este ca acea faptă să fie constatată în flagrant de poliţist şi nu cred este nevoie de alte modificări ale Codului Rutier. Forma actuală permite, de exemplu, aplicarea de sancţiuni pentru toată gama de abateri - depăşiri neregulamentare, nepăstrarea distanţei în mers, etc.

- Cum reuşiţi să vă impuneţi în această nebunie?

- Vreau să vă spun că există o soluţie pentru orice deşi, dacă ar fi să facem o comparaţie cu alte state, în unele ţări nimeni nu are curajul să riposteze în faţa poliţistului. Ce pot să vă spun este că avem şi în momentul de faţă patrule mixte cu cei de la Ordine publică, cu cei de la Serviciul Rutier, iar dacă există vreun incident în trafic, se raportează şi se iau măsuri imediate. Pe de altă parte, nu cred că situaţia a degerat aşa încât să fie nevoie să acţionăm cu cei de la Serviciul de Acţiuni Speciale. Varianta asta cu „mascaţii” se va lua în calcul doar atunci când se va vedea că altfel nu se mai poate. Deocamdată, eu spun că lucrătorii Biroului Rutier dau dovadă de o fermitate aparte, pentru că, la drept vorbind, nimeni nu ne iubeşte. Este de ajuns să ieşim pe stradă şi apar tot felul de reacţii - „iar au ieşit la vânătoare”, „iar au ieşit la împrăştiat amenzi”.

- Oamenii acuză că Poliţia Rutieră nu îşi face treaba. Sunt prea puţini poliţişti?

- Trebuie să recunoaştem faptul că ar mai fi nevoie de câţiva lucrători, pentru că suntem aceeaşi oameni. Eu sunt aici de doi ani şi ştiu că schema de personal este de prin 1990 şi ceva. Altfel spus, de prin 2000 încoace nu a mai fost mărită schema, deşi, dacă facem comparaţie cu acei ani, lucrurile s-au schimbat considerabil în societate - numărul de maşini a crescut, iar numărul de şoferi a explodat. Până în prezent, nu ştiu dacă a fost nevoie de mărirea schemei, dar la situaţia actuală se impune. Nu am făcut un calcul, câţi oameni ar mai trebui, dar fiecare lucrător în plus este binevenit.

- Cel puţin la orele de vârf, oraşul devine sufocat de maşini...

- Ştiţi cum e traficul în municipiu? Este exact ca o reţea de conducte. Indiferent cum ai încerca să dirijezi totul, la un moment dat debitul ajunge tot în aceeaşi reţea. La fel se întâmplă şi cu maşinile de pe străzi - indiferent cum ai dirija traficul, maşinile tot pe străzi rămân. Le scoţi de pe bulevard, dar omul se întoarce, o ia pe Primăverii, şi apoi tot pe bulevard se întoarce. Noi încercăm ca măcar în intersecţiile „cheie” să dirijăm traficul şi, mai ales în jurul şcolilor, unde din cauza aglomeraţiei, există riscuri de accidente.

- Dar câţi lucrători sunt în cadrul biroului?

- 20, care trebuie repartizaţi în trei schimburi. Ar veni cam şase oameni pe schimb, pentru că mai sunt şi concediile de odihnă, concedii medicale, etc. Dintre aceştia, unul trebuie să rămână asigure evenimentele rutiere, fără victime, şi mai sunt doar câte patru pe oraş. Iar dacă apar şi accidente, un echipaj este la cercetări, iar celălalt la dirijat traficul.

- Deci nemulţumirile celor corecţi sunt justificate?

- Este normal să existe şi unele nemulţumiri, având în vedere urmările accidentelor rutiere, însă lucrătorii Biroului Rutier încearcă să facă tot posibilul ca lucrurile să evolueze spre bine, dar nu ai cum să-i mulţumeşti pe toţi. Nici 10 echipaje dacă am avea, nu cred că am putea acoperi perfect întreg municipiul. În principal, acţionăm pe principalele cauze care sunt generatoare de accidente. Asta ne interesează prima dată, nu că cineva a parcat nelegal pe nu ştiu ce stradă. Primul meu scop ca poliţist rutier este să reduc victimizarea în rândul participanţilor la trafic. După aia, dacă am reuşi să ajungem aici la nişte cifre ideale - un accident-două pe an - ne-am pune şi pe parcări.

- Care sunt cele mai „periculoase” străzi din municipiu ?

- Dacă ne raportăm la accidente, cele mai periculoase ar fi Calea Naţională, Octav Onicescu şi Şoseaua Iaşiului. Dacă în primul caz este vorba de cea mai aglomerată arteră, care face legătura între principalele drumuri naţionale, în cazul Străzii Octav Onicescu ne-a surprins şi pe noi. În schimb, Şoseaua Iaşiului preia traficul spre Iaşi şi Vorona, iar acest lucru se simte. Analizând accidentele produse aici, am ajuns la concluzia că cel puţin aici s-ar impune montarea unor limitatoare de sens. Deja, municipalitatea a declanşat procedurile pentru montarea lor.

- Apropo, cât de strânsă e legătura pe care o aveţi cu municipalitatea? Problemele din trafic ajung şi la urechile celor din administraţie?

- Să ştiţi că există o conlucrare foarte bună cu cei din administraţie, cel puţin prin intermediul Comisiei de sistematizare a circulaţiei. Orice solicitare a noastră a fost dusă la îndeplinire. Este drept, unele măsuri presupun şi timp, dar nu este vorba de lipsă de reacţie. De exemplu, în cazul separatoarelor de sens de pe Şoseaua Iaşiului nu se poate face totul peste noapte - este vorba de o serie de achiziţii, iar cei din administraţie sunt legaţi de respectarea unor norme. La fel, rămâne problema parcărilor, dar şi acestea se amenajează acolo unde se poate.

- Ca o concluzie, cum vi se pare că evoluează circulaţia în oraş, la ce ar trebui să ne aşteptăm în anii următori şi cum veţi acţiona?

- Traficul rutier va deveni tot mai aglomerat, dacă ţinem cont numai de ritmul înmatriculărilor. Oamenii ar trebui să înţeleagă că acesta este trendul şi ar fi bine să reacţioneze încă de acum. În primul rând ar trebui să-şi schimbe comportamentul, să devină mai atenţi la ceea se întâmplă în jurul lor, să prevină incidentele în trafic şi să respecte normele rutiere. Altă cale nu există.