"Mă îndoiesc că salariile vor creşte cu adevărat din 2018"

Daniel Bulboacă, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa la nivelul judeţului Botoşani, susţine că doar la medici s-a înregistrat un avantaj real prin majorările salariale, însă nici la aceştia nu s-a ajuns la cât ar trebui să câştige un medic în România

Reporter: - Legea unică a salarizării a fost aşteptată şi pentru a elimina inechităţile. Erau acuzate funcţii şi condiţii identice, dar salarii diferite. S-au rezolvat aceste inechităţi?

Daniel Bulboacă: - Nu s-au rezolvat, au rămas. Am semnalat problema şi parlamentarilor, în comisiile de dialog social, am primit promisiuni, dar în fapt nu s-a întâmplat mare lucru. Au rămas în sănătate, dar şi în administraţia publică. Au apărut şi unele noi, create chiar de legea nouă: cei din administraţie nu au coeficienţi de salarizare. În două comune, la funcţionarii din primării, cu acelaşi volum de muncă, aceeaşi mărime a comunelor, se ajunge la coeficienţi diferiţi. Dacă vă uitaţi la textul legii: a dispărut inclusiv cuvântul „unitar”, nu se mai cheamă „legea de salarizare unitară”.

- Care sunt cele mai avantajate categorii de creşterile salariale dispuse de după alegerile din toamna trecută?

- Este adevărat, se resimt creşteri mari în special în sectorul bugetar. În sănătate, spre exemplu, inclusiv la personalul nemedical, la muncitori, la personalul auxiliar sanitar. Şi aceasta, pentru că sporurile se aplică la noul salariu de bază, şi nu la salariul vechi, din 2009, aşa cum era până în anul trecut. Medicii sunt o categorie avantajată, au un avantaj real, dar încă nu se ridică la un nivel corect, echitabil, salarial, la cât ar trebui să câştige un medic în România. În administraţia publică s-au făcut creşteri salariale, dar atâta timp cât mulţi dintre cei vizaţi nu au coeficienţi aprobaţi sunt la bunul plac al consilierilor, nu consider că au un avantaj atât de mare.

- Un salariu de peste 5.000 de lei pentru un şef de birou nu vi se pare mult?

- Ni se pare mult, pentru că am fost obişnuiţi cu salarii mici, n-am fost obişnuiţi cu salarii decente. În opinia mea, undeva la 1.000 de euro lunar este un salariu decent. Fiind şef de birou, deci funcţie de conducere, mi se pare normal să aibă mai mult de atât.

- Cine a pierdut la salariu în urma aplicării noii legi?

- Cum deja a apărut în spaţiul public, în asistenţă socială sunt două categorii cu pierderi. Asistenţii maternali profesionişti, pentru care încă se caută rezolvare. A doua - personalul contractual şi funcţionarii publici din aparatul propriu, care au pierdut un spor de condiţii de 15%, un drept consacrat, câştigat în trecut. Sperăm că foarte repede se va rezolva această problemă, pentru că s-a elaborat un regulament de sporuri pentru administraţia publică, s-au demarat procedurile de expertizare a locurilor de muncă şi în cel mai scurt timp vor beneficia din nou de sporul pentru condiţii de muncă. 5-10-15 procente.

- Ce alte categorii mai sunt dezavantajate?

- Atâta timp cât legea nu s-a aplicat în toate sectoarele bugetare, este puţin prematur să discutăm de toate categoriile care au pierdut concret. Urmează să primim falsa creştere de la 1 ianuarie 2018 şi vedem atunci dacă pierdem din bani, sau câştigăm. Eu mă îndoiesc că vom primi ceva suplimentar la salariu.

- Ce alte probleme au mai fost sesizate în lege? Care ar fi cele mai nevralgice?

- În sectorul sanitar s-a eliminat excepţia de la limita de 30% a sporurilor. Spitalele de monospecialitate vor avea probleme, pentru că aici sporul este între 50 şi 100%. Vor ajunge să scadă procentele pentru a se înscrie în limita de 30%, de la care acum nu mai au voie să facă excepţie. Totodată, medicii vor fi dezavantajaţi, pentru că legislaţia veche prevedea o gardă obligatorie lunar, acum sunt patru gărzi obligatorii. S-a schimbat şi ierarhia salarială şi vă dau exemplul asistentelor medicale cu studii superioare, care au cu 300 sau chiar 500 de lei mai puţin faţă de funcţii similare - economist, jurist, tot cu studii superioare. A dispărut limita minimă a plafonului pentru sporuri, ceea ce înseamnă că angajatorul va putea acorda şi un spor de 1%, faţă de limita minimă de 45%, cât era până acum. În plus, sporurile nu se mai acordă întregului personal, a fost eliminat personalul nemedical. Aplicarea creşterilor în etape diferite este o altă problemă care va duce la nemulţumiri şi tensiuni între salariaţi, acolo unde munca se desfăşoară în echipă, în aceleaşi condiţii. Unor salariaţi li se aplică grila din 2018, alte categorii de bugetari vor primi câte 25% în fiecare an. Acum, eu vă împărtăşesc şi o temere de-a mea. Primele semne că am dreptate deja au apărut prin blocarea angajărilor în sectorul bugetar. Mă tem că singura majorare concretă, chiar şi aşa mascată, va fi cea de la 1 ianuarie - de 25%. Îi spun mascată din cauza trecerii contribuţiilor angajatorului în sarcina salariatului. Cei 25% acoperă doar ceea ce va plăti salariatul înapoi statului. Măreşte salariul brut, dar nu se modifică netul, ce se ia acasă.

- Se discută mult şi despre sustenabilitatea acestor măriri salariale. Încă din februarie s-a impus ca salariile să se încadreze în alocările bugetare făcute la începutul anului. Oamenii sunt conştienţi de ce urmări poate avea această situaţie?

- Există şi riscul unor reduceri reale de personal. Inclusiv domnul primar a declarat în mod public că există posibilitatea să fie nevoit să reducă unele posturi pentru a se încadra cu salariile.

- Cum credeţi că vor reacţiona oamenii, pentru că pe de-o parte li s-au mărit salariile, de cealaltă sunt ameninţaţi cu restructurări de personal?

- Depinde de cât de mare va fi procentul celor afectaţi. Indiferent de creşterile salariale, un sentiment de revoltă tot trebuie să apară. Este posibil ca organizaţiile din care fac parte să organizeze mişcări de protest, să ceară negocieri la masa dialogului social. Eu sunt convins că se vor găsi rezolvări, sunt optimist din fire. Şi totuşi nu cred că vom asista la o lege salarială care se aplică integral. Avem experienţele anterioare.

- Am vorbit despre blocarea angajărilor în instituţiile bugetare. Cât de gravă este situaţia?

- Este gravă pentru că deja era criză de personal în multe instituţii. Toată administraţia publică va avea de suferit, toată direcţia de protecţie a copilului va fi în aceeaşi situaţie, pentru că au mare deficit în special pe personal contractual, penitenciarele vor avea de suferit. La nivel naţional aveau cam 8.000 de angajaţi lipsă, situaţia nefiind mai bună nici la Botoşani. La începutul lunii august i-aţi văzut ieşind public, reclamând tocmai faptul că personalul actual este nevoit să facă un număr foarte mare de ore suplimentare. Blocându-se angajările nu au nicio şansă să rezolve acum aceste probleme.

- Revenind la sănătate, au crescut salariile medicilor, asistenţilor medicali, este firesc să aibă pacienţii alte aşteptări de la aceştia? Vor dispărea recompensele din buzunarul halatului?

- Indiferent de nivelul salarial, salariaţii din sănătate trebuie să aibă un comportament identic cu pacienţii. Nu poţi să te comporţi într-o zi mai bine şi într-o zi mai puţin frumos, pentru că ai un salariu mai mic. Vieţile noastre sunt în slujba pacientului. Este adevărat că un nivel salarial mai mic te poate împiedica să te implici 100% în ceea ce faci. Dar, oricum, este condamnabil oricând un comportament medical inadecvat faţă de pacienţi. Iar condiţionarea actului medical este un act deosebit de grav. Probabil nu este pădure fără uscături. Şi în plus, avem şi o problemă de mentalitate. Inclusiv bunicii mei, când au fost în spital, nu s-au simţit bine până n-au oferit ... mici atenţii.

- Când va creşte performanţa funcţionarului public care are acum salariul mai mare?

- Când se vor face modificări de mentalitate. Despre asta este vorba, nu despre nivelul salarial. Deci mai avem de aşteptat.

- Ce aşteptaţi de la întâlnirea cu parlamentarii din septembrie? Ce se mai poate face acum pe salarizare?

- Speranţe foarte mari am avut şi în perioada de negociere a actualei legi. Dar am asistat la nivel central la nişte negocieri mascate. False. Vorbeau de dialog social, dar de fapt dialogul real lipsea total. Era doar de formă. Şi degeaba noi transmiteam la nivel local solicitări pe text, când la centru nu erau ascultate efectiv. Cu parlamentarii de Botoşani am avut mereu o comunicare foarte bună. Vă dau exemplul asistenţilor cu studii postliceale. Cu ajutorul parlamentarilor de Botoşani am reuşit să modificăm legea învăţământului, astfel încât să li se recunoască la nivel universitar aceste studii, urmând să fie completate ulterior.

Pe legea salarizării se mai pot face corectări. Prin ordonanţe de urgenţă s-au mai şi făcut pe ici pe colo. Noi sperăm. Strângem materiale de la organizaţiile sindicale şi le vom prezenta în întâlnirea de pe 15 septembrie.

- La ce vă aşteptaţi de la anul 2018?

- S-au anunţat multe. Dar temerile noastre spun că vom asista la o creştere falsă de 25% şi v-am explicat de ce, aceasta fiind de fapt singura. Vor urma ordonanţe anuale sau periodice care vor proroga termene, vor proroga aplicarea legii, aşa cum s-a mai făcut şi altădată. Primul pas s-a făcut deja prin blocarea posturilor. La 1 martie ar trebui să vedem majorări noi în sănătate, la categorii neprinse până acum, alte două termene au fost anunţate pentru învăţământ, altele pentru poliţişti şi militari. În realitate, s-ar putea să asistăm la îngheţarea salariilor pe următorii patru-cinci ani. Dar să nu ne pierdem optimismul. Aşteptăm, totuşi, ca Guvernul să-şi respecte promisiunile făcute.