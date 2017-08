"Refuzul vaccinării riscă să readucă boli considerate eradicate"

« Alte stiri din categoria Interviu

Medicul Irina Alecu susţine că cei care contestă vaccinarea ar trebui să se uite la realitatea cruntă cu numărul de decese la persoanele neimunizate.

Reporter: - Doamna doctor, ce arată statisticile vizând vaccinarea împotriva ROR, după debutul campaniei hotărâte la nivel naţional?

Irina Alecu: - Campania a dus la o dublare a numărului de vaccinări. Dacă în iunie am avut 843 de copii vaccinaţi ROR, în iulie am ajuns la 1.552, iar în primele două săptămâni din august avem deja 500 de copii vaccinaţi.

- Sunt zone în care procesul de recuperare merge mai greu?

- Sunt localităţi în care autorităţile au înţeles importanţa cooperării şi avem rezultate spectaculoase. La Corni, de exemplu, unde am intrat în campanie cu aproximativ 120 de copii nevaccinaţi, avem deja peste 90 de copii recuperaţi. În 20 de cazuri, există semne că părinţii ar veni acasă până la sfârşitul lunii. Au fost şi şapte familii care au refuzat vehement vaccinarea, iar una dintre acestea a acceptat. A fost o muncă în echipă, mediator sanitar, asistent medical comunitar, care au mobilizat părinţii pro vaccinare pentru a-i convinge şi pe ceilalţi. Au fost şi cazuri în care părinţii au spus „accept vaccinarea, dar pe răspunderea medicului”. Iar medicul şi-a asumat, pentru că vorbim despre medicamente pentru care s-au făcut ani de studii.

- Există şi contraexemple?

- Nu sunt. Rămânem în continuare în alertă şi într-un proces activ de mobilizare pe cele două municipii, Botoşani şi Dorohoi, unde numărul de copii este mai mare. În comună, unde mergem din casă în casă, este mult mai uşor. În oraş este mai greu de cuantificat.

- Să înţelegem că aceasta este principala problemă pe care o întâmpinaţi?

- Migrarea populaţiei şi instabilitatea dată de acest fenomen sunt probleme la nivel european, nu doar la noi, unde mulţi copii locuiesc fără forme legale în alte localităţi decât cele în care s-au născut. Noi suntem în legătură cu toţi colegii din ţară şi nu putem decât să fim prezenţi acolo în momentul în care sunt identificaţi şi să îi vaccinăm. La fel de adevărat este că această campanie a început în plină perioadă de concedii, când toată lumea este într-o continuă mişcare. Dar există şi un avantaj, acela că se întorc acasă cei care muncesc în străinătate, în ţări unde opţiunea vaccinării nu este atât de laxă. Unul dintre minusuri a fost că mulţi copii au fost plecaţi la părinţi în vacanţă, drept urmare aşteptăm o recuperare şi mai bună în luna septembrie.

- În general ce motivează cei care refuză vaccinarea?

- Că au auzit ei că „nu e bune vaccinurile”, că au reacţii adverse. Şi aspirina are reacţii adverse. Şi mult mai importante decât cele la un vaccin. În ziua de azi, creăm un vaccin într-o săptămână şi îl punem pe piaţă în cinci ani. Pentru că etapele şi mecanismul de acreditare şi validare sunt foarte stricte. În România, noi vaccinăm împotriva rujeolei din 1979, iar acest val antivaccinare a apărut cam de patru ani. Eu, făcând mult teren în judeţ, am observat că sunt familii care trăiesc într-o sărăcie lucie, 10 persoane într-o singură cameră, cu patru castroane de tablă şi două ibrice, care mănâncă doar cartofi fierţi, prăjiţi doar la zi sărbătoare, dar au webcam şi internet. Acolo este principala cauză a exploziei de cazuri de rujeolă, pentru că acei oameni sunt uşor influenţaţi de toate informaţiile negative găsite pe internet.

- Dar ce reacţii adverse aţi întâlnit, după administrarea vaccinului ROR?

- Cam 70-80% din copii nu reacţionează în niciun fel. Există un calup al căror sistem imunitar este mai reactiv şi atunci au febră o zi-două, uneori au fost cazuri de febră de până la 39°C, care a fost eliminată cu comprese reci, nimic altceva. Au fost şi copii, în special de grupă mică, la care au apărut secreţii nazale. Este firească şi erupţia post vaccinală. Am avut un astfel de caz la Botoşani. Există riscul ca, la o săptămână de la vaccinare, de exemplu, un copil să contracteze o viroză, o enterocolită, o enteroviroză, iar părintele automat face asocierea cu vaccinarea. Ori reacţiile la vaccin noi le cuantificăm în două-trei zile, perioadă în care am avut reacţiile aşteptate şi este bine că le-am avut, pentru că este un semn că vaccinul funcţionează. E clar că părinţii se îngrijorează. Şi mai este şi online-ul. Şi eu am aderat la un astfel de site, pentru a fi la curent cu toate opiniile noi despre pro-vaccinare. Şi acolo sunt trimiteri şi către adrese anti vaccinare. Mă uit de peste un an pe acel site şi nu am văzut o reacţie adversă reală. Majoritatea au prezentat o uşoară febră.

- Mai este o controversă, cea vizând administrarea mai multor vaccinuri simultan. Există probleme din această cauză?

- Faptul că administrăm două sau trei vaccinuri simultan nu anulează vaccinul şi nici nu cumulează efectele adverse. Hexavalentul are şase tulpini. Acum avem semnale că s-au semnat contractele pentru Prevenar 13, pentru 13 tulpini din aceeaşi bacterie. Vaccin pe care acum părinţii îl cumpără cu peste 200 de lei. Cumularea mai multor vaccinuri simultan chiar nu pune probleme.

- În ultima perioadă, mulţi părinţi susţin că refuză vaccinarea pe motiv că serul conţine aluminiu. Cât este de gravă situaţia?

- Sunt anumite vaccinuri care conţin doze de aluminiu ca şi portaj. Sunt infime faţă de cantitatea de aluminiu pe care o manipulăm zilnic. Să ne uităm pe compoziţia unui deodorant, să vedem cât aluminiu conţine, la felul cum reacţionează dozele de bere sau suc, care sunt din aluminiu. În plus 90% din recipientele de gătit au aluminiu. Orice are aluminiu, şampoane, geluri de duş, creme de corp. Noi, ca organisme vii conţinem aluminiu. Nu este o substanţă străină corpului nostru. Este încă o teorie, pe care au găsit-o ca s-o folosească împotriva vaccinării. Tot timpul, cei care sunt împotriva vaccinării vor găsi ceva.

- Ce vi s-a părut ieşit din comun în aceste teorii ale conspiraţiei?

- Clasica poveste cu autismul. Păi dacă ne uităm în patologia şi în sfera autismului, vedem că această afecţiune se diagnostichează de prin 1950. Ori, vaccinarea antirujeolică este de prin 1979, iar aşa-zisa legătură între acestea a apărut prin anii 2000 şi ceva. Manifestarea autismului este în jurul vârstei de un an. Atunci ar trebui să aibă anumite achiziţii neurologice, care sunt contabilizate de un specialist. Dar unii părinţi fac legătura cu vaccinarea ROR, ceea ce este complet greşit.

- Există riscul ca, din cauza unui număr tot mai mare de refuzuri la vaccinare, să reapară boli considerate eradicate sau ţinute sub control?

- Desigur că există acest risc. Avem tusea convulsivă, care este cuprinsă în vaccinurile de la două, patru, 11 luni. Aceasta a făcut multe victime înainte de campaniile de vaccinare. Este groaznic să vezi un copil care tuşeşte până vomită. Ce facem în caz de tetanos, care este fatal? Ce facem cu o poliomielită, care lasă sechele pe viaţă? Ce facem cu o hepatită, la care suntem fruntaşi în Europa, deşi suntem în scădere de prin anii 1998, de când s-a introdus vaccinarea obligatorie? Să creăm un mediu steril nu avem cum. Microorganismele există şi se manifestă în valuri. Între cinci-şapte ani avem o creştere a manifestării şi este foarte important să vedem cum ţinem situaţia sub control. Un organism infectat creşte numărul de potenţiali receptori. Acesta este scopul vaccinării, să fie cât mai puţini receptori.

- Care este diferenţa dintre vaccinare şi tratarea bolii?

- Costurile unei spitalizări sunt enorme. Vaccinul ROR costă aproximativ 50 de lei. Costurile unei spitalizări ajung şi la 10-20.000 de lei. Dacă este vorba de terapie intensivă şi alte tratamente. Asta este diferenţa.

- Care ar fi cel mai vârstnic pacient care să se fi vaccinat în această perioadă?- Antirujeolic ne putem vaccina la orice vârstă. Colegii mei au avut inclusiv bunici care au solicitat vaccinarea. Dar la ei este contra cost. Oricine are acces la 50 de lei pentru a-şi achiziţiona vaccinul, noi recomandăm să se vaccineze. Studiile arată că există mulţi adulţi cu rujeolă, inclusiv la noi în judeţ. Unii nevaccinaţi, dar alţii vaccinaţi în copilărie. Cei din a doua categorie şi-au pierdut imunitatea căpătată anterior prin vaccinare, în copilărie, sau, rujeola îi loveşte într-un moment în care poate nu s-au alimentat corect, poate au o imunitate scăzută.

- Ce i-aţi transmite unui părinte care refuză vaccinarea copilului?

- Să pună în balanţă inocularea cu un vaccin care are un beneficiu dovedit cu numărul de îmbolnăviri şi de decese, care este o realitate şi care la noi a depăşit cu mult aşteptările, de un deces la 4.000 de cazuri. Deja sunt 33 de morţi la puţin peste 8.000 de cazuri. Beneficiile vaccinării nu justifică un refuz neîntemeiat. Nu au un motiv ca să îi refuze copilului dreptul la sănătate.