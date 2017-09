"Nu romii au ocupat centrul, acolo au primit locuinţe"

« Alte stiri din categoria Interviu

Semiramida Bălan, reprezentantă a romilor, susţine că etnicii minoritari nu trebuie consideraţi sursa relelor.

Reporter: - Botoşaniul a fost dintotdeauna un model de convieţuire interetnică. Cu toate acestea, apar tot mai multe acuze la adresa romilor. Cum se văd aceste acuze în comunitatea pe care o reprezentaţi?

Semiramida Bălan: - Comunitatea romă nu se simte confortabil date fiind aceste acuze care există în ultimul an în comunitatea botoşăneană. Evenimentul din 23 august (n.r., crima între romi din Centrul Vechi) a aprins şi mai mult comentariile antirome.

- Câţi romi sunt în Botoşani?

- La nivel de judeţ sunt în jur de 17.000 de romi, însă sunt foarte mulţi plecaţi în străinătate. În municipiu sunt circa 2.500, în evidenţe, în realitate sunt aproximativ 1.500.

- Care sunt problemele etnicilor romi şi cum credeţi că se pot rezolva?

- Problemele romilor sunt şi ale românilor, pentru că şi noi facem parte din societatea românească. Dacă majoritarilor le este greu, atunci romilor le este foarte greu. Problema cheie, sociologic vorbind, este acest „antigipsism” pe care-l regăsim în toate mediile.

- Câţi romi sunt angajaţi cu carte de muncă în Botoşani?

- La nivelul judeţului, 10% din populaţia majoritară lucrează cu carte de muncă. La romi, găsim un 1%, însemnând 100 de persoane.

- De ce atât de puţine?

- Păi şi la români sunt doar 39.000, din 400.000. Sunt 17.000 de romi cu tot cu copii şi avem 100 salariaţi, mare parte experţi, asistenţi comunitari, mediatori, profesori.

- Părerea foarte des exprimată este aceea că romii nu vor să muncească şi solicită ajutor social...

- E o idee preconcepută, sunt foarte puţine persoane cu ajutor social. De trei ani de când monitorizez situaţia ajutoarelor sociale la nivel de judeţ, nu ştiu dacă avem 800 de dosare ale romilor, dintr-un total de aproximativ 4.000. În municipiu cred că sunt 100 de dosare.

- Dacă sunt puţini asistaţi social, puţini care lucrează, cu ce trăiesc romii?

- Din Elveţia, Germania, Italia, Spania. Au copii în străinătate, le trimit câte 200 de euro, merg şi iau făină de grâu, porumb, pulpe, ulei, se duc acasă şi trăiesc. Să fim serioşi, cu 200 de euro, câştigaţi afară, cei de acasă se descurcă.

- Tot timpul se spune că acuzele la adresa romilor sunt exagerate. Totuşi furturile, agresiunile şi crima din Centrul Vechi sunt evenimente concrete. Ce e de făcut ca situaţia să se normalizeze?

- Crima a fost o întâmplare nefericită şi s-a petrecut şi pe fondul etnobotanicelor care câştigă teren în Botoşani, inclusiv în cadrul etniei. Avem vreo cinci-şase tineri până în 24-25 de ani care consumă acele etnobotanice. Dacă se îmbină alcoolul cu drogul, e grav. Nu înţelegem de ce nu se iau măsuri cu cei care vând aceste droguri. Revenind la crimă, e un eveniment pe care nu şi l-a dorit nimeni. Două familii mari sunt distruse. Este primul eveniment de genul acesta în comunitate, în ultima sută de ani, cred. Cei bătrâni din comunitate se vor întâlni să discute pentru că nu ne mai dorim aşa ceva.

- Se tot spune că aşa sunt obiceiurile comunităţii rome, dar chiar nu se poate schimba nimic? Seminţe în Centrul Vechi, grupuri gălăgioase, manele, scandalul de la spital din ziua crimei. Nu se poate face nimic?

- Crima într-adevăr a fost un şoc. Toată lumea alerga, ţipa, dar nu ştia de ce. E un spirit de solidaritate, într-adevăr puţin mai mare decât la majoritari. Şocul a strâns peste o sută de persoane acolo, dar numai familia decedatului numără 40-50 de persoane.

- Şi cu pomenirea din Centrul Vechi ce a fost?

- A fost o lipsă de informare şi comunicare. Au crezut că dacă vine preotul acolo trebuie să pună şi mesele cu mâncare. Preotul a făcut doar o slujbă pentru ca omul acela să-şi găsească liniştea, după care au făcut praznicul acasă.

- Dincolo de acest caz, se vede că mulţi romi au o atitudine sfidătoare la adresa populaţiei majoritare...

- Peluzele la meciuri sunt pline de seminţe şi nu mai spune nimeni nimic. Toată lumea se leagă de seminţe, dar ce facem cu etnobotanicele? Acum un an am făcut o şedinţă la Partida Romilor, unde cei de la antidrog au discutat cu consumatorii. Poliţiştii au spus că îi ştiu pe dealeri, că le fac dosar, dar cât durează? Atitudinea sfidătoare e ca o reacţie la atitudinea majoritarilor. Copiii din centru sunt cei mai năpăstuiţi, pentru că nu au un teren de joacă. Situaţia s-ar normaliza dacă ar fi un teren de joacă. Avem Şcoala 3 care este liberă şi acolo ar trebui făcut un centru care să asigure servicii integrate pentru copii. Din păcate, oamenii din Centrul Vechi şi din Parcul Tineretului sunt lăsaţi în voia sorţii.

- La primărie se primesc frecvent sesizări legate de situaţia din Centrul Vechi. Ce e de făcut?

- Mi s-a părut impropriu din start ca acest Centru Istoric să includă locuinţe sociale. Nu romii au ocupat centrul, acolo au primit locuinţe sociale. Trebuia păstrat Centrul Istoric şi pus în valoare. În ultimii 20 de ani centrul a fost populat de romi. De ce au fost repartizate atâtea clădiri ca şi locuinţe, de ce nu s-au făcut cafenele, teatru, spaţii comerciale? Ne întoarcem la contextul socio-economic. Neavând locuinţe, administraţia oraşului s-a gândit să repartizeze acolo locuinţe. Dacă intrăm cu scopul de a analiza obiectiv fiecare aspect, cred că doar nişte sociologi ar vedea modul cum trăiesc romii şi neromii. Până la urmă vorbim de mediul social, de gradul de educaţie, de gradul de cultură, de nivelul de integrare a omului sărac. Nu există doar o discriminare etnică, ci şi socială. Totdeauna pe cel sărac îl găsim la limita societăţii.

- Nu se poate spune că romii nu au acces la educaţie...

- Locurile rezervate sunt o politică publică. Dacă avem 30 de absolvenţi de clasa a VIII-a, de ce rezervăm 300 de locuri? Ministerul Educaţiei anunţă în fiecare an că sunt 10.000 de locuri rezervate pentru romi, dar nu mai iese să anunţe că s-au ocupat 500. La Botoşani 35 de copii romi merg mai departe, din cei o sută de absolvenţi de gimnaziu din acest an. Pentru o familie care trăieşte sub pragul sărăciei, e greu să-şi ţină copilul la liceu.

- Ce programe derulaţi pentru a îmbunătăţi situaţia romilor?

- Din exerciţiul financiar european 2014-2020, nu s-a folosit nici un cent. Trăim în România. S-au depus 16 proiecte, însă s-a aprobat pe POCU doar un proiect la Flămânzi, la care se întârzie semnarea contractului.

- Aveţi exemple de romi cu care comunitatea se mândreşte?

- Dacă în 2001 erau cinci absolvenţi de liceu şi un singur de facultate, în 2017 cred că avem peste un autocar de absolvenţi de studii superioare în străinătate. În ultimii 15 ani avem cel puţin 100 de absolvenţi de studii superioare.

- De ce romii sunt consideraţi altfel?

- Din cauza stereotipurilor. Avem 500 de ani de sclavie, avem 40 de ani de asimilare, politicile rasiste din perioada războiului şi atunci găsim o naţiune care e văzută altfel.

- Romii se plâng că sunt discriminaţi. Dar ei sunt sprijiniţi cu locuinţe, cu ajutor social, locuri la licee etc. Ce ar trebui să se schimbe?

- În câte şedinţe de CL s-a discutat despre problemele reale ale romilor? Planul local de acţiune pentru romi se aprobă şi doar atât. De asta merge bine în Europa, pentru că sunt servicii care ajută persoanele vulnerabile. Nu ştiu cum se face că romi cu patru clase lucrează în abatoare în Anglia, la drumuri, transport, în fabrici, construcţii. Se spune că din cauza romilor nu merge economia, sunt mulţi asistaţi social. Dar ţinem un singur colonel cu o pensie şi un salariu cu 300-400 de milioane lei. Cu aceşti bani putem aduce şase tineri romi absolvenţi de studii superioare din Anglia în locul acelui unic domn colonel?

- Sunt justificate plângerile celor din Centrul Vechi?

- Se caută un ţap ispăşitor ca la fiecare criză. Se tot spune că din cauza romilor nu vin turişti în Centrul Vechi, dar la Ipoteşti câţi turişti vin? Dacă ne interesează să avem turişti, să facem mai mult, nu să căutăm vinovaţi.

- La ghetouri, s-a tot investit în lucrări de reparaţii, dar mereu se strică...

- Dacă vrem să avem ţapi ispăşitori, investim până la loc comanda acolo. În acele blocuri nu există instalaţii, ţevile din pereţi nu le-au mâncat romii, nici nu le-au vândut, s-au erodat de-a lungul anilor. La un grup sanitar merg 100 de persoane. Cât timp vor ţine acele instalaţii? Acolo nu trebuie investit în zadar. Soluţia este demolarea acelor imobile şi construirea altor locuinţe.

- Ce aşteptări aveţi de la populaţia majoritară?

- Mai multă toleranţă. Problematica romă, fiind recunoscută la nivel guvernamental, ar trebui cuprinsă în strategii de dezvoltare, în proiecte, în bugetele locale. Populaţia majoritară nu trebuie să-i considere pe romi vinovaţi de toate relele prin care trece România şi toate crizele economico-sociale. Aşteptăm mai mult respect pentru cetăţeni, la instituţii, pentru că sunt oameni, indiferent de culoare. Dacă am avea legi ca în toată Europa, nu ar fi atâtea probleme.