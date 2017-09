"Profesorii sunt pregătiţi să se descurce şi fără manuale"

« Alte stiri din categoria Interviu

Gabriel Hârtie, inspector şcolar general, recunoaşte că anul şcolar începe cu probleme, dar crede că şi în aceste condiţii se poate face performanţă.

Reporter: - Ne aflăm în deschiderea unui nou an şcolar. Cum se prezintă învăţământul botoşănean la această dată?

- Şcolile botoşănene sunt pregătite pentru un nou an de învăţământ. În ultima perioadă, am făcut un adevărat tur de forţă pentru a pune la punct ultimele aspecte legate de deschiderea unui nou an de învăţământ. Am organizat şedinţe publice pentru repartizarea posturilor vacante, dar şi a doua etapă de admitere în liceu pentru absolvenţii de gimnaziu.

- Câte şcoli nu au autorizaţie sanitară de funcţionare şi câte nu au autorizaţie ISU?

- Din datele pe care le am, dintr-un total de 508 unităţi şcolare, 183 nu au autorizaţie sanitară de funcţionare şi 31 nu au autorizaţie pentru securitate la incendiu.

- Cum afectează aceste două probleme derularea activităţii didactice?

- Eficienţa actului didactic nu depinde de aceste autorizaţii. Lipsa autorizaţiilor implică alte posibile probleme, fără legătură, din fericire, cu activitatea educaţională.

- Avem în judeţ elevi care vor învăţa în şcoli unde sunt lucrări în derulare?

- În acest moment, sunt 14 unităţi şcolare cu investiţii în derulare. Chiar dacă a fost nevoie de unele modificări de orar, s-au luat toate măsurile necesare ca lucrările să nu afecteze procesul instructiv-educativ.

- Câte şcoli au grupuri sanitare în curte? Cam câţi ani mai sunt necesari pentru rezolvarea acestei probleme?

- Datele sunt îngrijorătoare: 142 de unităţi de învăţământ au grupurile sanitare în curte. Nu pot face previziuni, dar vă pot spune că, fără implicarea reală şi urgentă, nu doar teoretică şi mereu amânată a tuturor factorilor decizionali de la nivelul comunităţilor, datele acestea nu se vor modifica în viitorul apropiat. Unităţile de învăţământ se află în administrarea comunităţilor locale. Totuşi, cuprinderea a 144 de obiective de investiţii în unităţile de învăţământ botoşănene prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II ne dă speranţa că multe probleme vor fi rezolvate.

- Mai sunt în judeţ şcoli unde elevii învaţă în sistem simultan?

- Din păcate, mai avem clase cu învăţământ simultan şi nu puţine. Problema este de ordin demografic. Este cunoscut faptul că în ultimii ani populaţia şcolară a scăzut de la an la an.

- Sunt în judeţ şcoli construite sau reabilitate cu fonduri de la Banca Mondială care sunt închise din această cauză?

- În judeţul Botoşani avem cinci şcoli construite cu fonduri de la Banca Mondială care au fost închise. Acestea sunt Şoala Primară Cişmăneşti - Dobârceni, Şcoala Primară Bivolari - Dobârceni, Şcoala Gimnazială nr. 2 Darabani - Corneşti, Şcoala nr. 2 Coţuşca, Şcoala Primară Griviţa - Cordăreni.

- Acest an şcolar aduce şi o premieră în materie de manuale, compendiu în loc de manuale la clasa a V-a. Cum credeţi că se vor derula orele?

- Consider că orele nu vor fi afectate, atât timp cât acest demers este pe termen scurt. Manualul este doar un instrument de lucru, nu o condiţie fără de care este imposibil de atins calitatea procesului didactic. În plus, profesorii noştri sunt pregătiţi pentru astfel de situaţii şi, aşa cum au demonstrat în anii precedenţi, sunt capabili să facă faţă situaţiilor-limită.

- Era necesar un manual de educaţie fizică? Copiii trebuie să facă sport sau să înveţe cum să facă sport?

- În primul rând, permiteţi-mi să vă spun că Inspectoratul Şcolar Judeţean aplică politicile educaţionale şi strategia ministerului de resort, nu le comentează în spaţiul public. Analiza pe care mi-o solicitaţi dumneavoastră se face în comisiile de lucru în cadrul cărora fiecare are libertatea de a veni cu diverse propuneri şi modificări argumentate în legătură cu un subiect sau cu altul. Ca profesor de educaţie fizică şi sport, însă, consider că elevii trebuie şi să facă sport şi să înveţe cum să facă sport. Dincolo de derizoriul în care a fost aruncat în ultimele săptămâni acest manual, în special din cauza unor definiţii, multe dintre informaţiile pe care le oferă sunt utile, venind în completarea şi, mai cu seamă, consolidarea celor oferite de către profesor, la clasă.

- În vacanţa de vară terenurile de sport de la şcoli au fost închise. Cum îi încurajăm pe copii să facă mişcare, dacă le îngrădim accesul la aceste terenuri?

- Decizia de a pune la dispoziţia copiilor, în timpul vacanţelor, terenurile de sport aparţine unităţilor de învăţământ. Noi nu putem decât să le facem recomandări în acest sens. Pe de altă parte, a oferi spaţiile respective fără a se asigura securitatea nu se poate. Şi aici cred că se află şi motivul principal al închiderii lor în timpul verii.

- Mulţi părinţi sunt de părere că programele şcolare se fac pentru profesori, nu pentru elevi. Când va fi rezolvată această problemă?

- Programele şcolare nu se fac pentru profesori şi nici nu s-au făcut vreodată. Adaptarea la noile cerinţe ale societăţii, adaptarea la noile generaţii de elevi şi ancorarea în realitatea social-economică sunt, în opinia mea, adevăratele probleme ale programelor şcolare. Dar rezolvarea lor nu se construieşte imediat, ci cu înţelepciune şi profesionalism, fiindcă vizează însuşi viitorul acestei ţări.

- În privinţa temelor pentru acasă, ce ar trebui făcut pentru ca elevii să nu mai aibă un volum mare de muncă după ore?

- Oficial, nu mai au volum mare de muncă. Există, încă din toamna anului trecut, un ordin de ministru care reglementează rolul temei pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. Profesorii de la fiecare clasă trebuie să se consulte pentru a nu-i aglomera pe elevi cu un volum mare de teme.

- De ce liceele tehnologice nu reuşesc să-şi realizeze planul de şcolarizare? Ce este de făcut pentru dezvoltarea învăţământului profesional?

- Agenţii economici se plâng că nu găsesc personal calificat, iar unităţile de învăţământ se plâng că nu au parteneriate cu agenţii economici şi că rata de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă este în scădere. Ne confruntăm cu lipsa analizelor şi prognozelor privind gradul de dezvoltare pe domenii economice şi evoluţia pieţei muncii, cu neadaptarea calificărilor la cerinţele pieţei muncii, cu lipsa unui număr decent de consilieri şcolari în învăţământul gimnazial, cu dependenţa unităţilor de învăţământ de autorităţile publice în obţinerea finanţărilor europene, cu insuficienţa pregătirii practice în cadrul învăţământului profesional şi tehnic etc. Pas cu pas, vom încerca să rezolvăm toate aceste probleme. Ne vom implica în continuare în direcţia dezvoltării învăţământului profesional, prin parteneriate încheiate cu agenţi economici.

- În învăţământul botoşănean avem olimpici internaţionali care reprezintă cu cinste judeţul şi ţara la toate competiţiile la care participă, dar şi elevi cu rezultate foarte slabe. Cum explicaţi?

- Pot explica printr-un singur cuvânt: normalitate. Dezvoltând, vă amintesc faptul că oamenii nu sunt identici. Nici intelectual, nici fizic, nici material. În Botoşani există, ca peste tot în statele civilizate, elevi foarte buni, elevi buni şi elevi mai puţin buni. Important este ca în şcoală elevii să fie ajutaţi să se dezvolte frumos şi să-şi găsească propriul drum.

- Ce poate face IŞJ pentru Ştefan Răzvan Bălăucă şi pentru alţi tineri valoroşi pentru ca ei să rămână să înveţe şi să lucreze în ţară?

- Ne bucură faptul că avem tineri care se impun la competiţii naţionale şi internaţionale şi le mulţumim lor, dar şi tuturor celor care îi coordonează pe calea performanţei. Ce vor alege aceşti tineri după absolvire nu poate fi coordonat sau controlat nici de către şcoală, nici de către inspectoratul şcolar. Atribuţiile noastre în educaţia şi formarea tinerilor se opresc odată cu afişarea rezultatelor finale la examenul de bacalaureat.

- Anul acesta veţi organiza Gala Excelenţei în Educaţie?

- Cu sprijinul autorităţilor locale, vom încerca să organizăm şi anul acesta Gala Excelenţei. Este o sărbătoare a educaţiei pe care ne bucurăm să o avem şi, totodată, este un prilej pentru noi de a le mulţumi, în numele întregii societăţi botoşănene, celor mai merituoşi dintre copiii şi dascălii noştri.

- Ce le transmiteţi elevilor şi angajaţilor din învăţământ în debut de an şcolar?

- În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor dascălilor noştri pentru profesionalismul şi pentru demnitatea de care au dat dovadă în anul şcolar ce a trecut şi să îi rog să demonstreze şi în noul an că misiunea pe care o au nu poate fi îngrădită de bariere în drumul ei spre vocaţie. În al doilea rând, vreau să le mulţumesc părinţilor pentru sprijinul şi încrederea acordate până acum şi să le promit că şcoala botoşăneană va oferi copiilor lor toată priceperea şi răbdarea de care au nevoie pentru a creşte oameni demni şi educaţi. De asemenea, vreau să îi asigur pe elevi că, deşi grea, deşi uneori criticată, şcoala este locul unde nu se învaţă doar definiţii sau noţiuni complicate, ci şi respectul, prietenia, curajul şi toleranţa. Un an bun tuturor şi mult succes!