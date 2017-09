"Suntem o societate bolnavă, cu multe tare"

« Alte stiri din categoria Interviu

procurorul Nicoleta Arpinte susţine că se tinde spre „tâmpirea populaţiei”, iar primele victime sunt copiii, care uimesc deja cu infracţiunile lor.

Reporter: - Adolescenţii de azi au ajuns să surprindă prin gesturile lor. Credeţi că unii dintre ei au o „şcoală” anume sau nu realizează gravitatea faptelor lor?

Nicoleta Arpinte: - Cauzele delincvenţei juvenile constituiau un domeniu extrem de studiat şi înainte de 1989, când fenomenul infracţional în România era extrem de redus. Îmi pare rău să spun asta, întrucât nu sunt o nostalgică a vechiului regim, dimpotrivă, însă înainte exista bun simţ, exista respect, existau anumite valori care în prezent nu mai există. Societatea este în continuă schimbare, iar schimbarea nu este una pozitivă. În unele familii în care se practică furtul, minorii învaţă de la părinţi sau chiar sunt puşi de către aceştia să sustragă bunuri.

- Sunt şi situaţii în care unii ajung infractori ducând mai departe „moştenirea de familie”?

- În privinţa „moştenirilor de familie”, aceasta nu este o regulă. De obicei, aceste aşa-zise moşteniri există în rândul „clanurilor” din interiorul unei anumite etnii care, de regulă, nu munceşte. Nu are „cultul” muncii implementat prin tradiţie şi educaţie, din păcate. Îmi pare rău să o spun. Nu sunt discriminaţi, se discriminează singuri. Tot respectul pentru membrii acestei etnii, membrii care studiază, care îşi construiesc cariere sau care, fără multe studii, muncesc. Însă, din toate datele statistice, majoritatea trăiesc din ajutoare sociale care se dau în mod nejustificat, din cerşetorie şi din comiterea de infracţiuni, în ţară şi străinătate.

- Faptul că se simt protejaţi de lege, având în vedere că răspund penal numai după vârsta de 14 ani, îi fac pe unii să dezvolte şi abilităţi alunecoase?

- Depinde la care lege ne referim. După legea penală, există legislaţia în materia contravenţională. Apoi, reglementările din Codul Civil privind răspunderea civilă delictuală. Apoi, legislaţia privind răspunderea materială. Minorii înşişi, cei cu vârsta sub 14 ani, pot fi consideraţi la limita legii penale pentru că nu răspund din punct de vedere penal. Sau minorii cu vârsta sub 18 ani, care nu pot fi condamnaţi, dar faţă de care se iau masuri educative. În privinţa comiterii de infracţiuni de către minorii sub vârsta de 14 ani, care ştiu că nu răspund din punct de vedere penal, de regulă aceştia comit faptele întâmplător, fără să fie conştienţi că nu e voie să facă anumite lucruri rele.

- Când sunt puşi în situaţia de a da explicaţii, cum reacţionează?

- De regulă, când sunt audiaţi declaraţiile sunt stereotipe, fără prea multe detalii, pentru că minorii, ori nu răspund penal, ori faţă de aceştia se iau măsuri educative, motiv pentru care, din punct de vedere penal, pe anchetator îl interesează descrierea faptei şi recunoaşterea acesteia. În rest, de luarea măsurii educative şi de evaluarea infractorilor minori se ocupă instanţa de judecată, respectiv psihologii din cadrul Serviciilor de probaţiune şi din cadrul Direcţiilor de protecţie a copilului.

- Sunt şi situaţii la limita legii?

- Orice faptă de natură penală trebuie luată foarte în serios. M-au marcat situaţiile în care victime ale infracţiunilor au fost copii minori, sunt indignată de situaţiile în care părinţii refuză să plătească pensii alimentare, dosarele privind violenţe sau abuzuri împotriva minorilor. Mă tem că mă afectează şi mă revoltă mai mult decât trebuie pentru un procuror, mai ales când văd soluţii de achitare pentru tot felul de motive pe care nu le discut, pentru că nu am voie. Mai ales în condiţiile în care se desfăşoară în prezent o campanie fără precedent împotriva procurorilor, inclusiv de către judecători din ţară şi chiar de către unul de la Tribunalul Botoşani. Suntem atacaţi chiar de către unii dintre colegii noştri magistraţi.

- Ne aducem aminte de acel minor cu sute de infracţiuni la activ. Copiii care calcă frecvent peste lege nu adaugă la „caracter” mai mult tupeu?

- Evident că, pe măsură ce comit infracţiuni şi nu sunt pedepsiţi, atât adulţii, cât şi minorii se simt încurajaţi şi continuă să comită infracţiuni, mai multe şi mai grave. Psihologii spun că, în general, comportamentele pozitive trebuie să fie încurajate prin recompense, iar cele nedorite descurajate, până la pedepse graduale în cazul unor fapte grave.

- Când şi cât le merge minorilor?

- Din păcate, legea este extrem de deficitară, iar instanţele extrem de clemente. Şi acestea sunt motivele pentru care fenomenul infracţional este şi va fi în creştere. Se pune accentul doar pe respectarea, dusă la extrem, a drepturilor suspectului sau inculpatului, nu se pomeneşte despre drepturile persoanei vătămate. Am văzut recent un proiect de lege prin care specialiştii nutriţionişti au alcătuit un studiu privind norma de hrană a infractorilor. Mă întreb dacă aceiaşi iniţiatori legislativi au iniţiat vreun proiect de lege privind norma de hrana a bolnavilor din spitale. Mă şi întreb, aceasta nu este discriminare, şi încă una dintre cele mai distructive?

- Şi atunci, aceşti infractori mai au respect faţă de lege, faţă de valorile morale?

- Evident că respectul nu mai există de multă vreme, pentru nimic şi nici nu mai avem modele de urmat în societate. Avem doar modele negative, în toate domeniile, şi sunt convinsă că asta se şi urmăreşte. Spre asta se tinde, spre tâmpirea populaţiei.

- Dar care ar fi cauza acestor apucături?

- Cauzele sunt atât de multe şi de diverse, încât au fost scrise multe tratate pe această temă, cu multe volume, însă nu au avut niciun fel de eficienţă în România. Principala cauză a delincvenţei juvenile o constituie carenţa instructiv-educativă. O naţiune educată are întotdeauna o rată mică a criminalităţii. De aceea sunt sceptică în privinţa reducerii infracţionalităţii în România. Educarea copiilor este lăsată de către părinţi în seama şcolii, iar şcoala nu face mare lucru. De altfel, bunele deprinderi se învaţă în cei şapte ani de acasă. Şi ajungem la altă cauză importantă - lipsa modelelor parentale pozitive. Un alt motiv îl constituie lipsa de comunicare a părinţilor cu copiii lor, care încep să caute apreciere prin diferite „găşti” nocive. O altă cauză o constituie consumul de alcool şi droguri. Există, într-adevăr, şi cazuri în care minorii fură din cauza unei situaţii materiale precare, însă din păcate această opţiune, de a fura, este efectul iresponsabilităţii părinţilor.

- Care ar trebui să fie rolul familiei?

- Părinţii ar trebui să fie mereu atenţi şi prezenţi în viaţa copiilor lor, să fie cu ochii în patru mai ales începând de la prima lor minciună, spusă acasă. Atunci când părintele îţi este prieten, dacă ai făcut o boacana, spui. Rolul familiei este vital. Niciun copil nu vine pe lume împreună cu manualul de utilizare şi, în general, românii nici nu citesc manualele de utilizare, decât după ce strică aparatul. Educaţia începe din momentul naşterii şi aducerii copilului acasă, cel mai eficient şi puternic factor fiind comunicarea şi modelul personal. Din păcate, nici adulţii nu sunt educaţi. Am întâlnit după revoluţie un individ care susţinea, pe strada Unirii, că este perfect normal să deţină şi să folosească un cuţit în plină stradă, pentru că este democraţie. Acum câteva zile, pe strada Primăverii 17, un individ de peste 50 de ani a parcat un autoturism exact în dreptul indicatorului de oprire interzisă şi perpendicular pe locul meu de parcare, blocându-mi ieşirea, susţinând apoi că aceste indicatoare ar fi... opţionale!

- Şcoala poate suplini aceste carenţe?

- Ar putea, dar nu şcoala românească. Nu este în stare. Îmi amintesc de vremurile în care eram elevă la Şcoala generală nr 11. Învăţătoarea şi apoi diriginta făceau vizite periodice acasă. Erau interesate de familia fiecăruia, de modul de viaţă al fiecăruia. Aşa ceva nu se mai întâmplă în ziua de azi. Cu trei ani în urmă, fiica mea era elevă la un liceu cotat ca fiind cel mai bun din Botoşani. A schimbat vreo 3-4 diriginte în 4 ani de liceu şi nu mi-a venit să cred că profesoara de limba română face greşeli, fiind corectată de elevi, până ce nu am fost la şedinţele cu părinţii. Pe lângă faptul că făcea dezacorduri şi nu cunoştea semnificaţia unor termeni, era complet depăşită de situaţie, plângându-se în permanenţă de tot felul de nimicuri. Profesorii nu sunt interesaţi de educaţia copiilor. Vechile generaţii de dascăli sunt cele care au ales această profesie ca pe o vocaţie. În prezent, văd doar concursuri de titularizare unde se copie, se iau note incredibil de proaste, văd dascăli care agresează copiii, îi insultă. Nu spun că nu există şi dascăli adevăraţi însă, din păcate, sunt din ce în ce mai puţini.

- Cum ar putea fi recuperaţi totuşi aceşti copii?

- În privinţa celor mai bune metode pentru recuperarea minorilor care comit fapte antisociale, cea mai avizată opinie este cea a psihologilor. Din păcate, în şcoli nu sunt suficienţi psihopedagogi, iar cei existenţi nu reuşesc să facă faţă tuturor problemelor. Mai mult, foarte mulţi părinţi sunt, ca urmare a ignoranţei, reticenţi în ce priveşte apelarea la psihologul şcolii. Minorilor care comit fapte penale şi care răspund penal nu li se mai pot aplica pedepse, potrivit noului cod penal, ci doar măsuri educative, însă un rol determinant îl are familia. Dacă părinţii cooperează şi sunt preocupaţi de minor, împreună cu şcoala, cu psihologul şcolii, cu specialiştii, cu cei de la protecţia copilului, se pot face multe. Acolo unde familia nu cooperează, nu se poate face mare lucru, iar acei copii vor deveni nişte adulţi care îşi vor petrece viaţa prin penitenciare.

- Programe contra delicvenţei juvenile au fost. Ce lipseşte pentru ca aceste acţiuni să aibă rezultate?

- Ce se poate face? Teoretic s-ar putea face multe, însă în practică este mai greu. Pentru că suntem o societate bolnavă, cu multe tare. Dacă noi, adulţii, avem probleme, cum ne putem ajuta copiii? Ar trebui ca, mai întâi, să ne însănătoşim şi să ne reparăm noi adulţii, ca să ne putem ajuta copiii. Şi îmi vine în minte faptul că avem un ministru al Educaţiei care nu cunoaşte bine limba română şi nu ştie, printre altele, cu câţi de “i” se scrie cuvântul “copii”, în funcţie de context. După cum spunea părintele Iustin Pârvu, “o ţară nu înfloreşte din parlament sau din guvern, ea înfloreşte din conştiinţa şi din străduinţa fiecărui cetăţean în parte”.