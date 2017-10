"Pe cei care ne contestă activitatea, îi invit la un stagiu de voluntariat"

« Alte stiri din categoria Interviu

Liderul sindical Cristinel Calimandriuc susţine că multe persoane au idei preconcepute despre faptul că la Ambulanţă se câştigă excelent şi munca nu e tocmai grea.

Reporter: - Angajaţii din sistemul medical de urgenţă nu prea sunt văzuţi protestând, cu atât mai puţin cei de la Ambulanţă. Cu toate acestea, joi s-a întâmplat acest lucru. Cum s-a ajuns aici?

Cristinel Calimandriuc: - În urma aprobării Legii 153 s-a spus că toată lumea din sănătate are de primit bani în plus. Ei, după apariţia regulamentului de sporuri, s-a ajuns la concluzia că, de fapt, veniturile vor scădea semnificativ.

- Şi care sunt consecinţele acestui regulament asupra personalului?

- Destul de grave, pentru că, oricâtă dăruire ar avea, omul vine la muncă pentru bani. După ce am ajuns şi noi la un moment în care se presupune că suntem plătiţi ca în Europa, guvernanţii au ieşit şi au spus că Uniunea Europeană nu ne dă voie ca sporurile să depăşească 30% din fondul de salarii. Pe lângă faptul că nimeni nu ştie cât e fondul de salarii, au băgat în suma sporurilor tichetele de masă şi orele de sâmbătă şi duminică, deşi nu sunt sporuri. Ei, şi tragi linie, sporul real de condiţii deosebite, care acum e de 85%, ajunge să fie de fapt, de 1-2%. Deci, ce diferenţă mai este între noi, care mergem pe teren şi un asistent care lucrează în Policlinică, pentru care, de altfel, am toată stima? Până la urmă vor fi acelaşi salarii sau foarte apropiate, deşi noi lucrăm în teritoriu, pe terenul pacientului, fără protecţie, fără o echipă medicală în spate.

- Că tot spuneaţi de „teritoriul pacientului”, de multe ori se întâmplă să aveţi probleme în misiuni...

- Da, cu pacienţii agresivi, cu familiile pacienţilor, cu anturajul, şi chiar cu publicul. Atunci când suni la 112 şi aştepţi ambulanţa, ţi se pare că timpul curge altfel. Şi eu am sunat la ambulanţă şi mi s-a părut că a trecut o veşnicie până a ajuns. Dar, dacă judeci puţin la rece, realizezi că ambulanţa nu poate zbura. Dacă nu, se ajunge la scandaluri, agresiuni verbale şi chiar fizice, distrugeri de aparate.

- Au fost cazuri în care să apelaţi la ajutorul Poliţiei?

- Da, de multe ori. Acordarea primului ajutor presupune, în primul rând, asigurarea zonei de intervenţie, pentru securitatea noastră şi a pacientului. De multe ori nu se poate face aşa ceva şi chemăm organele abilitate. Cam aşa a fost şi în cazul mediatizat de la Tudora, cu acel copil înecat. Colegii noştri nu au putut acţiona pentru că nu se simţeau în siguranţă din cauza celor de pe margine. Dar din păcate, aceste lucruri nu sunt înţelese de toată lumea şi poate ar trebui mediatizate mai mult. Eu, pe cei care ne contestă activitatea, i-am invitat la Ambulanţă, la un stagiu de voluntariat. Veniţi să staţi aici 24 de ore, mergeţi cu noi, vedeţi cum se acţionează, pe unde merge ambulanţa, cum nu îi fac şoferii loc. În plus, suntem doar şapte-opt echipaje pe tură, care răspund la sute de apeluri. De asta apar întârzieri, dar niciodată la cazurile în care viaţa pacientului este în pericol.

- Ce le-aţi transmite celor care devin agresivi cu echipajele?

- De obicei, nu interacţionez cu cei care sunt violenţi. Încerc să îi evit, să îi ignor, şi omul, dacă îl eviţi, se cuminţeşte. După aceea, când prind momentul favorabil, îi explic. Dar e cel mai bine să nu intrăm în polemici nici cu familia sau aparţinătorii. Sunt tot mai mulţi, în ziua de azi, care în loc să îţi dea o mână de ajutor, stau cu telefoanele în mână şi filmează.

- Apropo de echipaje, cât de subdimensionaţi sunteţi?

- Cam la jumătate, cred. Dacă îşi ia un coleg concediu, iar altul e în medical, deja sunt probleme. Iar, dacă vor scădea salariile, oamenii nu vor mai veni să facă ore suplimentare. Faci muncă voluntară, dar până la un punct. Mulţi spun că noi mai mult stăm. Sunt oameni, care vin la Ambulanţă să solicite un echipaj pentru transport, văd curtea plină de autosanitare şi cred că noi stăm. Alea sunt însă maşinile care nu sunt în tura respectivă sau stocate pentru rezerve. La Ambulanţă nu cred că se stă mai mult de 15 minute în aşteptare. Sunt atât de multe solicitări că nici nu ai timp să mănânci sau să mergi la WC. Lucrează nopţile, sărbători legale, sare publicul la tine la bătaie. Şi ăsta e un motiv pentru care avem anumite sporuri. Pe care nu o să le mai avem de la anul, dacă rămâne legea aşa.

- Pomeneaţi de lefuri europene şi că spre asta se tinde cu aceste sporuri, dar pacienţii se ridică la „standardele europene”?

- Nu prea, din păcate. Şi asta şi din cauza publicităţii negative de la televizor. Omul a înţeles „i-a umplut pe ăştia de bani şi nici nu îşi fac treaba”. Ei, nu e chiar aşa. Nu numai că nu ne-au umplut de bani, dar ne mai şi iau din ce ne-au dat. Dacă se doreau, într-adevăr, salarii europene, ne făceau un salariu de bază rezonabil şi nu se mai lega nimeni de acel spor de condiţii periculoase.

- Pomeneaţi de „zburat” la pacient. Aţi susţinut în permanenţă înfiinţarea unui heliport.

- Da, în primul rând pentru că un drum până la Iaşi e chinuitor pentru un pacient pe targă. Eu am 22 de ani de Ambulanţă şi în fiecare an aud „la anul facem drumul”. Am invitat, de câteva ori, diverşi oameni politici, să facă un drum cu noi până la Iaşi, dar în ambulanţă, nu în faţă. De când intri în Iaşi, mergi foarte bine, dar până acolo, dezastru. Şi pe drumul european, şi pe drumul judeţean, prin Prăjeni. Acolo este o bucată de drum, între judeţe, nici nu ştiu a cui e, sau dacă a văzut-o cineva din cei responsabili, dar este dezastru. Şi dacă am merge pe partea asta am scuti cam jumătate de oră din drum. Nu ascund faptul că elicopterul ne-ar ajuta şi pe noi, cei de la Ambulanţă, pentru că un echipaj care pleacă la Iaşi este blocat 4-5 ore. Timp în care în judeţ se intervine cu un echipaj mai puţin. Dar sunt zile când sunt trimise la Iaşi 3-4 ambulanţe. Şi să nu uităm că un heliport ar permite şi aterizarea pe timp de noapte. Pentru că în prezent noi trebuie să mergem la Suceava la aeroport pentru a preda un pacient. Chiar şi aşa, tot e mai bine pentru pacient, decât să meargă pe drumul până la Iaşi.

- Cum staţi cu dotările?

- Pentru că majoritatea ambulanţelor sunt vechi, apropiindu-se de un milion de kilometri, se strică şi aparatele. Am ajuns să reparăm echipamentele din ambulanţă la fel de des ca şi maşina în sine. Dar tot cârpindu-le, nu mai sunt sigure. Iar uneori să le repari costă mai mult decât să cumperi unele noi. Banii vin strict pentru salarii, medicamente, combustibil şi reparaţii, nu şi pentru achiziţii. Nu avem buget pentru aşa ceva. Din 2015 nu reuşeşte nimeni să facă acea licitaţie de ambulanţe, mult promisă. Aşteptăm şi noi. Se spune că bani sunt, bunăvoinţă este, numai că nu mai apar maşinile. O să ajungem să le scoatem pe alea de la rezervă, care au peste 1,5 milioane de kilometri la bord.

- Un alt aspect pe care l-aţi atins este cel al apelurilor care nu reprezintă urgenţe medicale.

- Da, dar nu avem ce face. În primul rând, nu poţi şti de partea aceasta a firului ce te aşteaptă la pacient. El spune iniţial că îl doare un deget. Tu îi spui să meargă la medicul de familie. Dar apoi parcă îl doare toată mâna şi umărul şi te gândeşti că e semn de infarct. Şi aşa ajungi să trimiţi o ambulanţă cu medic, deşi există doar doi pe tot judeţul. Din păcate, nu avem o lege care să ne permită să refuzăm pacientul sau să-l punem la plată. Ambulanţa din România trebuie să răspundă la toate solicitările. De aceea şi toată lumea merge la Urgenţe. Omul, când îl doare ceva, cheamă ambulanţa. Au fost situaţii când ne-au chemat din faţa spitalului, de pe Marchian. Pentru dureri de dinţi, de măsele, de spate, orice. Pe de o parte, asta ne onorează, pentru că arată că omul are încredere în noi, dar ambulanţa nu este taxi. Eu aş vrea să ajungem zilele în care ambulanţa să meargă efectiv la urgenţe. Transporturile să le facă unii, intervenţiile minore alţii şi tot aşa. Şi mai este un lucru. Lumea ar trebui să se gândească de două ori înainte de a suna la 112. Să vadă dacă cel căzut pe stradă sau care doarme pe bancă vrea să meargă la spital.

- Sunt şi foarte puţini oameni care ştiu să acorde primul ajutor.

- Aşa e. După Colectiv, s-a vorbit jumătate de an să facem cursuri de prim ajutor. Noi cu tot dragul am oferit sprijin. Dar de acum să nu cădem în extrema cealaltă, să facem cursuri de prim ajutor la grădiniţă. Ar fi foarte bine să se bage în şcoală, în licee, iar la şcolile de şoferi să se facă aşa cum trebuie. Oricine are aceste cursuri poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Am avut cazuri la domiciliu, când rudele au ştiut să facă compresiuni toracice până la sosirea noastră şi i-au salvat omului viaţa.

- Până la urmă există sau nu un conflict cu cei de la SMURD? Sau o concurenţă?

- Nu, de ce ar fi? Ba chiar colaborăm foarte bine. Când am auzit că se fac echipajele de prim ajutor (EPA) chiar ne-am bucurat, că degrevează Ambulanţa de câteva solicitări. Eu am fost la o solicitare la care EPA a ajuns prima şi a început manevrele de prim ajutor, cu masaj cardiac. Noi l-am preluat, am defibrilat şi acel om trăieşte şi în ziua de azi.

- Se tot vorbeşte de protocoale în ultima vreme. Se întâmplă să aveţi cazuri în care să fiţi nevoiţi să vă depăşiţi competenţele?

- Poate că uneori, când am ajuns la accidente rutiere, de exemplu, a fost nevoie să asigurăm zona. Cum? Prin parcarea ambulanţei de-a curmezişul drumului. De multe ori am ajuns înaintea pompierilor. Nu ar trebui să ne băgăm în maşina avariată, dar faci tot posibilul să acorzi ajutor victimei chiar şi până este descarcerată. Chiar dacă îţi pui viaţa în pericol. Se poate spune că îţi depăşeşti un pic competenţele, dar nici să stai să te uiţi nu poţi.