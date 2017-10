"Suntem capabili să accedem în play-off"

« Alte stiri din categoria Interviu

Antrenorul Costel Enache se aşteaptă la un retur de foc, dar este convins că fotbaliştii botoşăneni pot continua evoluţiile de senzaţie.

- Reporter: Domnule Costel Enache, sunteţi mulţumit de acest tur de campionat pe care FC Botoşani l-a încheiat pe locul 5, la egalitate de puncte cu Astra, formaţia aflată cu un golaveraj superior pe locul 4 ?

- Costel Enache: - Da. Per total putem spune că a fost un tur bun. Sigur, au fost şi momente în care am fost foarte bucuroşi, dar şi momente în care am regretat punctele pierdute, pentru că am fi putut realiza şi mai mult. Trăgând însă linie, mă declar mulţumit.

- Când spuneţi puncte pierdute, cred că vă referiţi la cele de la Mediaş, unde FC Botoşani a pierdut surprinzător în ultima etapă a turului!

- Da, dar au mai fost şi altele. În acelaşi timp, trebuie să spunem că poate au fost şi momente în care am avut şi noi şansă la unele puncte câştigate. Per total, cred că a existat un echilibru.

- Deci recunoaşteţi că au fost şi puncte câştigate cu noroc!

- Nu ştiu dacă chiar cu noroc. Nu cred că au fost echipe care să ne domine categoric şi noi să luăm punct. Poate la Dinamo am avut şansă la câteva situaţii bune ale lor în prima repriză, dar repriza a doua ne-a aparţinut în totalitate, am avut şi acea bară a lui Golofca. La Craiova, deşi am pierdut, cred că în prima repriză am avut ocazii destul de bune şi cred că am fi putut scoate mai mult. Sunt lucruri care undeva se echilibrează.

- Mai multe plusuri în acest tur, sau sunt şi minusuri?

- Categoric, sunt şi minusuri. Ar fi trebuit să facem fotbalul ideal, ceea ce nu există, ca să nu avem minusuri. E clar că am avut şi momente foarte bune, avem ceva lucruri clare în modul nostru de exprimare, în modelul nostru de joc, dar avem şi deficienţe, ca oricare echipă. Cred însă că, dacă punem în balanţă, suntem pe plus mai mult!

- Îmi amintesc că am avut multe discuţii cu dumneavoastră pe parcursul acestui tur şi, din modestie, spuneaţi că sunteţi un profitor al muncii lui Leo Grozavu. Recent, Valeriu Iftime a spus că l-aţi făcut uitat definitiv pe Grozavu. Putem spune, după acest tur de campionat, că v-aţi pus total amprenta asupra echipei?

- Lucrurile au mers bine datorită grupului. Am găsit un grup bun şi cred că forţa grupului, unitatea de grup ne-a ajutat să obţinem rezultatele bune din turul campionatului. Sigur, e doar o analiză la jumătatea drumului şi aici trebuie să fim cu foarte mare atenţie, pentru că tot români suntem în continuare şi starea aceasta de automulţumire foarte uşor se instalează în subconştientul nostru. Da, a fost bine, dar lucrurile acestea trebuie să ne responsabilizeze, să ne dea încredere, să ne arate că ceea ce am făcut a fost bine şi încă o dată să ne convingă că asta este soluţia: munca, disciplina, consecvenţa şi unitatea de grup.

- Revenind la esenţa întrebării, v-aţi implementat stilul de joc la Botoşani?

- Eu văd lucrurile altfel! Mai avem foarte mult de lucru. E greu să spunem că în patru luni, de când suntem împreună, lucrurile stau aşa cum aş vrea eu. Cred că e bine pentru început.

- Chiar dacă sunteţi modest, jocul echipei vă contrazice. E altceva!

- Mă bucur că sunt lucruri care au o amprentă nouă. Mulţumirea mea sufletească cea mai mare e atunci când jucătorii pot pune în practică ceea ce muncim. Acesta este rolul antrenorului. Poate veţi fi surprins de ceea ce vă spun acum, dar sunt momente în joc în care soluţiile cele mai bune le găsesc jucătorii, individual sau un grup restrâns de jucători, într-o anumită situaţie de joc. Ideea e că antrenorul are rolul de a uniformiza modul de a gândi lucrurile. Asta nu înseamnă că un jucător nu poate găsi o soluţie foarte bună sau mai bună ca a unui antrenor, într-un anumit moment de joc. Noi toţi trebuie să ştim să gândim în acelaşi mod şi în acelaşi timp fiecare situaţie de joc. Acesta este rolul antrenorului. Dacă am ajuns să gândim oarecum în acest mod, sunt bucuros.

- Cele 23 de puncte au fost câştigate cu un nucleu de 15-16 jucători.

- Eu aş număra 24 de jucători câţi suntem în lot, plus cei care au avut probleme medicale şi nu au putut ajuta echipa până în acest moment. Fiecare jucător are rolul lui. Poate am mers pe omogenitate mai mult, dar lucrurile acestea au venit ca o consecinţă a jocului, a situaţiilor de joc, a necesităţilor tehnice, tactice sau fizice de momentele respective, nu ca un lucru premeditat.

- Întrebarea mea era dacă nu vă este frică, în momentul în care vor apărea suspendările şi jucătorii importanţi vor absenta, echipa să slăbească!

- Nu am cum să-mi dau seama. Fiecare jucător vine cu ceva personal în cadrul echipei. Atitudine, determinare, încredere, calitate tehnică, inteligenţă tactică, rezistenţă fizică, forţă, joc aerian, dribling, viziune, anticipaţie! Sunt atâtea lucruri care pot fi aduse în joc de către fiecare dintre jucători. Poate pierdem într-un loc câteva dintre aceste abilităţi sau competenţe, dar câştigăm altceva în locul lor. Noi trebuie să creăm un context de joc, în care să iasă în evidenţă calitatea jucătorilor, care se află în acel moment în teren. E de lucru şi nu putem lăsa la voia întâmplării lucrurile. Trebuie să fim inteligenţi, să găsim arma perfectă cu care putem participa la vânătoare.

- Sunt jucători care îşi joacă postul până în iarnă?

- Nu putem gândi aşa, dar într-adevăr în fotbal trebuie luată în calcul întotdeauna concurenţa, necesitatea îmbunătăţirii lotului. Nu există antrenor sau jucător slab sau mai bun. Sunt contexte create, anumite situaţii unde cineva poate performa sau nu. Haideţi să-l luăm pe Mourinho ca antrenor: la o echipă a făcut performanţe foarte mari, la alta a fost foarte contestat şi cu rezultate foarte slabe. Nu se pune problema ca el să nu fi ştiut acelaşi fotbal. Nu! Contextul nu a fost unul pe care el să-l poată exploata foarte bine. Aşa vorbim şi aici. Noi ar trebui să înţelegem un fenomen şi anume că modelul de joc se poate crea pe o majoritate a grupului. S-ar putea ca doi, trei jucători să aibă un alt profil şi atunci să nu se încadreze cu calitatea lor în modelul de joc cerut. Asta nu înseamnă că ei nu au calitate. Înseamnă că sistemul respectiv este unul care nu este propice pentru ei.

- Ediţiile anterioare ale Ligii I, de când campionatul se desfăşoară în acest format, ne-au arătat că un număr de 40 de puncte sunt suficiente pentru a accede în play-off. Este FC Botoşani capabilă să obţină în retur diferenţa de 17 puncte pentru a atinge acest target?

- Da, suntem capabili să facem asta. Trebuie să înţelegem că aceste puncte, chiar dacă vor părea mai puţine decât ce am făcut în tur, se vor câştiga mult mai greu. Lumea începe să ne cunoască, să înţeleagă modelul nostru de joc. Fiecare echipă va fi mai pregătită în adversitatea cu noi şi atunci noi va trebui să gestionăm aceste lucruri bine.

- Deci practic anticipaţi un retur de foc!

- Da, groaznic! E o provocare însă pentru noi, cei din sport. Ne plac provocările şi ne ducem la luptă.

- Bine, dacă dăm puţin timpul în urmă, la începutul turului toată lumea era sceptică în privinţa şanselor de a scoate puncte din meciurile cu CFR Cluj şi Dinamo şi am obţinut patru puncte. Cred că aţi fi fericit dacă istoria s-ar repeta în retur.

- Sigur. Eu acum transmit un mesaj şi mai mult ca sigur că şi jucătorii vor citi acest interviu. Ideea e că noi trebuie să abordăm meciurile pentru a câştiga. E o mentalitate pozitivă, una care ar trebui să aducă un plus de personalitate şi de mentalitate în cadrul lotului. Asta este abordarea noastră în vestiar.

- Putem spune că acest tur de campionat la FC Botoşani este una dintre cele mai frumoase perioade din cariera dumneavoastră de antrenor?

- Da, este! Putem să o punem printre cele mai frumoase momente profesionale din viaţa mea. De câte ori am fost întrebat de aceste lucruri, mereu am încercat să anticipez această întrebare şi am încercat să caut un răspuns care să arate realitatea. Ori nu se poate face o ierarhie clară. Fiecare moment e unic şi nu poate fi mai frumos, nu poate avea un grad de comparaţie. Pentru mine sunt momente extraordinare. E foarte plăcut în momentul acesta pentru că îl trăiesc. E un moment pe care îl trăim în continuare, care e doar de conjunctură pentru că încă nu s-a încheiat. Lucrurile nu se termină cu un meci câştigat sau cu un tur de campionat. Ele se termină odată cu competiţia. Deci, până nu ducem lucrurile la final aşa cum trebuie, nu aş putea să dau o clasificare a momentului.

- Atunci voi relua această întrebare la sfârşitul acestui sezon regular când vom fi în play-off!

- Să sperăm că aşa va fi. Dacă mă veţi întreba atunci, vă voi da un răspuns clar.

- Sincer, cât de mult credeţi în play-off?

- Cred mult. Nu sunt absurd, sunt destul de realist şi obiectiv cu lucrurile. Suntem într-un moment în care depindem numai de noi. Suntem la mâna noastră şi asta îmi dă speranţe pentru că sunt lucruri pe care le putem gestiona noi. Trebuie să avem abilitatea să ducem lucrurile la final aşa cum le-am început.