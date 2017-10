"Podiumul, drapelul şi imnul oferă un sentiment fantastic"

« Alte stiri din categoria Interviu

Botoşăneanca Adelina Boguş, membră a echipajului de 8+1 al României, a cucerit aurul la Campionatele Mondiale de canotaj.

Reporter: - Jocurile Mondiale de la Sarasota (SUA) au devenit istorie. Cum aţi trăit bucuria victoriei în proba regină a canotajului după o pauză de 18 ani?

Adelina Boguş: - Faptul că această victorie a venit după 18 ani nu a fost tocmai primul lucru care mi-a venit în minte la finalul cursei. Începând cu răsuflarea de după ultima lovitură şi terminând cu ultima lacrimă de pe podium, pot spune că a fost vorba despre o împletire de sentimente de descătuşare, împlinire şi satisfacţie. Un peisaj complex, pe care nici marii pictori nu îl vor putea înţelege.

- Aţi avut un an de excepţie, aur la Europene, aur la Cupa Mondială şi aur la Campionatul Mondial. Care este secretul?

- Într-adevăr a fost un an cum nu a mai fost de mult timp. Parcă fiecare rezultat a venit cu scopul de a încuraja, dar şi de a afirma că suntem cele mai bune. Lăsând la o parte detaliile tehnice, muncă asiduă, sacrificiu şi spiritul de echipă, puterea se află în noi, trebuie doar să vrem cu adevărat să o descoperim. Deci secretul nu e tocmai un secret.

- Care sunt obiectivele următoare?

- E prea devreme să discutăm despre următoarele obiective. Urmează o bine meritată vacanţă de care vreau să profit şi abia apoi o să-mi trasez noi linii directoare pentru viitor.

- Cum se explică rezultatele din ultima perioadă?

- Anul acesta am avut o formulă nouă, în care au apărut schimbări care au adus un suflu nou, dorinţă de afirmare şi entuziasmul unui nou început.

- Este Mircea Roman secretul performanţei?

- Domnul antrenor este un factor important în evoluţia noastră. Întreaga echipă, împreună cu colectivul tehnic din care face parte şi soţul meu, a adus un aport considerabil la îndeplinirea acestor vise.

- Cum l-aţi convins să nu se retragă după Jocurile Olimpice de la Rio?

- Decizia a fost a lui. Poate că unul dintre motive a fost tocmai potenţialul noii generaţii.

- Ce rol au fostele mari campioane, Vera Cochela şi Doina Ignat?

- Sunt un factor mobilizator prin puterea exemplului. Să nu uităm că sunt unele dintre cele mai titrate canotoare.

- Cum merge pregătirea pentru JO de la Tokio?

- Acum ne bucurăm de această vacanţă. După vom reintra în planul pe pregătire JO 2020.

- Vă vedeţi în lupta pentru medalii şi la Tokio?

- Judecând după rezultatele recente, tradiţia şi istoria pe care am scris-o în acest sport, sunt şanse reale să facem o figură frumoasă şi la Tokio.

- „Generaţia de Aur” a canotajului românesc s-a plâns de condiţiile de pregătire pe care le avea. Voi aţi avut tot ceea ce vă trebuie pentru a face performanţă?

- Spre deosebire de alte generaţii, am avut parte de condiţii propice dezvoltării la cel mai înalt nivel, sprijinul Federaţiei, COSR-ului şi a Ministerului Tineretului şi Sportului fiind unul notabil, iar pe această cale ţin să le mulţumesc.

- Sunteţi recompensate financiar pe măsura eforturilor depuse şi a performanţelor obţinute?

- Judecând după muncă depusă în această lungă perioadă petrecută în cantonament, ai spune că nu e tocmai suficient, dar poate că şi asta ne face să ne dorim mereu mai mult.

- Ce v-a impresionat cel mai mult la recentul Campionat Mondial?

- Cu câteva zile înainte de competiţie, uraganul Irma a provocat daune însemnate, dar mobilizarea şi capacitatea organizatorilor au fost fantastice. Am avut parte de condiţii de cel mai înalt nivel. Cât despre restul statului Florida sau al SUA nu am reuşit să ne bucurăm. Noi am mers cu un obiectiv clar şi bine stabilit, iar acest lucru s-a văzut la finalul competiţiei.

- Care dintre membrele „Generaţiei de Aur” vă este model?

- Persoana pe care o admir pentru cariera sportivă şi rezultatele obţinute este Elisabeta Lipă.

- Care vă este cea mai apropiată şi cum vă ajută?

- Formăm o familie, iar ele au fost mereu surorile mai mari, care ne-au motivat.

- Elisabeta Lipă a concurat la nivel înalt, la Jocurile Olimpice, până la vârsta de 40 de ani. Puteţi bate recordul ei de longevitate?

- Fiecare persoană îşi stabileşte priorităţile, rămâne de văzut ce ne rezervă viitorul.

- Fosta colegă din Botoşani, Ioana (Crăciun) Strungaru s-a retras din activitatea sportivă şi aţi rămas veterana bărcii de 8+1. Simţiţi o presiune suplimentară din această cauză?

- Presiunile pot fi doar pe plan personal, din dorinţa de a te autodepăşi, iar „titlul” de veterană nu reprezintă o presiune, ci doar o responsabilitate în plus.

- Ce vă vedeţi făcând după ce vă veţi retrage?

- În mod sigur voi avea o familie frumoasă de care să mă bucur împreună cu soţul meu. Cât despre latura profesională, pot doar să sper că voi fi înconjurată de prieteni.

- Dacă ar fi să o luaţi de la capăt, tot pe drumul sportului de performanţă aţi porni?

- Tind să cred că da, pentru că sportul dezvoltă nişte calităţi, precum disciplina, tăria de caracter şi te responsabilizează în luarea deciziilor. Mie, canotajul mi-a oferit şansa de a mă afirma pe scena sportului mondial, dându-mi ocazia de a descoperi şi alţi oameni cu diferite culturi.

- Câţi ani de carieră sportivă aveţi?

- 15. Totul a început în vara anului 2002, atunci când domnul Mihai Drescanu şi doamna Iacob Elena au efectuat o selecţie la nivelul şcolii cu intenţia de a descoperi copii pentru canotaj. M-am numărat şi eu în acel mic grup de copii selecţionaţi. Era ceva nou. Descrierea făcută canotajului de către cei doi ne ademenea să facem primul pas spre acest sport, însă părinţii au acceptat cu greu ideea că-şi vor lăsa copilul în grija unor persoane pe care atunci le-au văzut pentru prima dată. În cele din urmă au acceptat şi au făcut împreună acel prim pas mic, dar foarte important, spre înalta performanţă. Apoi, nu a fost nevoie de mult timp pentru a-mi câştiga un loc într-unul dintre centrele naţionale olimpice de juniori, unde tânărul sportiv face cunoştinţă cu noţiunile de olimpism şi performanţă. În 2004 a venit şi primul concurs internaţional, Campionatul Mondial de juniori din Spania. Purtând pentru prima dată tricolorul şi reprezentând cu mândrie ţara, am reuşit, împreună cu colegele din echipajul de 8+1, să cucerim medalia de aur. Podiumul, drapelul şi imnul mi-au oferit un sentiment fantastic, greu de descris. O combinaţie de satisfacţie, bucurie, mândrie, dar, în acelaşi timp, şi o sete de performanţă. Este o senzaţie de care efectiv nu te poţi sătura, un lucru care sădeşte adânc în suflet dorinţa de a fi mereu mai bun. Apoi au urmat anii frumoşi petrecuţi în marea familie a canotajului, unde, respectând sfaturile antrenorilor, am reuşit să mă bucur de succes în fiecare etapă: juniori, tineret şi seniori. Ţelul care m-a motivat mereu a fost, este şi va fi dorinţa de a asculta imnul la cele mai importante competiţii.

- Câte medalii aţi cucerit?

- Sunt multe. Poate nu atât de multe pe cât mi-aş fi dorit, dar sunt foarte multe medalii, începând de la juniori şi tineret şi până la seniori. Trei medalii la Mondialele de juniori (una de aur şi două de bronz), trei medalii la Mondialele de tineret (două de aur şi una de bronz), trei medalii la Mondialele de seniori (una de aur, una de argint şi una de bronz), zece medalii la Europenele de seniori (şase de aur şi patru de bronz), bronzul Olimpic de la Rio. Aş trece în rândul marii performanţe şi locul 4 obţinut la Jocurile Olimpice de la Londra.

- Pe care o consideraţi ca fiind cea mai importantă?

- Valoarea fiecărei medalii obţinute este dată de povestea din spatele ei. Fiecare medalie valorează la fel de mult, dar dacă îmi cereţi să fac un top, cred, totuşi, că cea mai frumoasă ar fi bronzul de la JO de la Rio de Janeiro, urmat de aurul de la Campionatul Mondial de anul acesta, care mi-a oferit satisfacţia şi sentimentul de a fi una dintre cele mai bune canotoare din lume.

- Ce sfat le-aţi da copiilor care, în ziua de astăzi, stau mai mult în faţa calculatorului decât pe arenele sportive?

- Copiii poartă doar jumătate din vină, poate chiar mai puţin. Părinţii sunt cei responsabili şi cei care trebuie să schimbe comportamentul copiilor. Ştim cu toţii, măcar în teorie, că sportul oferă multe beneficii, atât fizic, psihic, cât şi moral şi de aceea ar trebui să îi îndrumăm pe cei mici către un sport. În sport, orice tânăr are şansa de a-şi clădi viitorul într-un mediu sănătos, propice dezvoltării şi plin de satisfacţii, dar şi de sacrificii. Îndemnul meu este să le oferim copiilor şi tinerilor această şansă numită sport.

- Dar micilor performeri?

- Lor le recomand să îşi urmărească întocmai idolii, pentru că puterea exemplului este unul dintre cele mai motivante lucruri, iar seriozitatea, constanţa şi perseverenţa sunt factori cheie în drumul spre înalta performanţă. Ei trebuie să înţeleagă faptul că olimpism nu înseamnă doar excelenţă şi performanţă, ci că este o stare de spirit.