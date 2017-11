"Nu se fac investiţii pentru că nu urlăm suficient"

« Alte stiri din categoria Interviu

Dumitru Chelariu, primar şi şef al Asociaţiei Comunelor, spune că judeţul nu contează la Bucureşti, pentru că aleşii locali trag pentru ei, nu pentru populaţie.

Reporter: - Cu experienţa dumneavoastră sunteţi unul dintre cei mai buni cunoscători ai procedurilor româneşti de atragere a fondurilor europene. Cum stă judeţul Botoşani la acest capitol?

Dumitru Chelariu: - Am vorbit opt ani de fonduri europene, am făcut instrucţii, iar rezultatele au fost slabe. Am aşteptat un nou exerciţiu de finanţare şi haideţi să vedem câte intră. Pe infrastructură rutieră au intrat trei proiecte, pe apă şi canalizare a intrat un singur proiect, adică al nostru, de la Pomârla şi s-ar putea să mai intre Stăuceniul.

- Din ce cauză?

- Din cauza punctajelor şi a criteriilor de punctare pe care tot românii le-au stabilit, nu Uniunea Europeană. Judeţul Botoşani este inferior, spre exemplu, judeţului Bacău, pentru că pe acolo trece drumul european. La o altă scară, comunele sunt depunctate pentru că nu se intersectează cu căi de acces mai bine cotate. Sau pentru că nu au gări funcţionale! În Bacău e o salbă de comune cu gară, toate au cinci puncte în plus. Cum s-au stabilit aceste criterii, care avantajează tot zonele dezvoltate, în loc să le ridice pe cele sărace? Un alt exemplu: la proiectele culturale eşti punctat dacă apari pe o listă a localităţilor cu potenţial turistic. Doar opt puncte din judeţ sunt prinse. Nu se ştie cum şi când a fost stabilit acest document.

- De ce suntem tot timpul defavorizaţi, noi botoşănenii? De ce nu avem drumuri bune până la această oră, spre exemplu?

- Vorbim mult şi facem puţin. La noi strict necesare ar fi o autostradă Siret – Bucureşti – Turcia şi una Botoşani - Suceava – Cluj ca să ne ducă spre Vest. Toate punctele vamale ar trebui modernizate şi deschise pentru mărfuri. Ar trebui o centură a Dorohoiului, o magistrală de apă de la Rogojeşti care să alimenteze comunele de la Mihăileni, Cândeşti şi până la Suharău, un drum bun Dorohoi – Suceava şi bineînţeles drumul naţional Botoşani – Târgu Frumos.

- Şi de ce nu se fac?

- Probabil pentru că nu urlăm suficient. Acesta este unul dintre primele motive invocate pentru a mă da afară. Am urlat la ei, efectiv, când Botoşaniul a obţinut şapte parlamentari PSD şi locul 6 pe ţară ca judeţ şi am întrebat: ce a câştigat judeţul? Ministeriabili, secretari de stat, subsecretari de stat, de ce nu şi ministru? Am fost mereu pe primele locuri ca rezultate. De ăştia aveam nevoie, care să ne aducă informaţia şi proiectele în judeţ. Nu voiam ca Teleormanul, dar, poate ca Braşovul – zonă preponderent liberală, dar cu foarte mulţi reprezentanţi în ministere. Pentru că sunt oameni deştepţi şi în Botoşani. Şi iată unde am ajuns: ne lăudăm că avem multe proiecte depuse pe PNDL când, de fapt ar trebui să ne ruşinăm.

- Cum aşa?

- Păi ştiţi de ce sunt multe proiecte de la Botoşani pentru modernizarea şcolilor? Pentru că printr-un act normativ s-a stabilit că trebuie să intre toate unităţile neautorizate sanitar şi ISU. Judeţele care au mai puţine proiecte sunt cele unde aceste probleme s-au rezolvat deja până acum. Este un top al neputinţei şi al ruşinii administrative! Iar politicienii de Botoşani se laudă cu numărul mare de proiecte. Ar trebui să punem ochii în pământ şi să ne asumăm sărăcia, nu să o speculăm din punct de vedere politic. Ne-am angajat la Uniunea Europeană că vom conecta toată populaţie la apă până în 2015 şi la canalizare până în 2018. Ştiţi cum stăm noi ca judeţ? La canalizare suntem sub 5%, iar la apă cam la 30-40%. Şi nici acestea nu sunt autorizate, astfel încât nu se poate merge mai departe cu extinderea şi se pierd alţi bani.

- Bani care se alocă în mare parte politic.

- Se alocă politic mai ales la nivelul judeţului, dacă îmi permiteţi, Dincolo de formulele şi criteriile folosite pentru repartizarea banilor pentru drumuri, spre exemplu, este un criteriu care vizează „starea drumului”, fără a fi cuantificabil, care înclină balanţa în funcţie de factorul politic. Sunt de părere, din această cauză, că instituţia Consiliului Judeţean ar trebui desfiinţată.

- I-aţi spus asta şi lui Macaleţi (n.r., actualul preşedinte al CJ Botoşani)?

- I-am spus şi a râs, dar a înţeles justificarea. Ar trebui găsit un set de proceduri şi legi ce să se potrivească fiecărui judeţ, care să ţină cont de condiţiile obiective şi neinterpretabile, iar bugetul să se aloce fără mediere CJ– acolo unde mereu se bat unii cu alţii pe cele câteva firmitui, pentru că banii oricum sunt puţini.

- Din ce cauză stăm aşa de rău? Reprezentanţii noştri la Bucureşti au fost mai degrabă neputincioşi?

- Răspuns evident: nu sunt în stare. De aceea încercăm şi noi, prin structurile asociative să cerem corectarea punctajelor pentru proiectele europene, a legislaţiei pe care tot politicienii au creat-o. Şi vă dau un alt exemplu: avem un europarlamentar (n.r., Mihai Ţurcanu) care a fost votat de 100.000 de botoşăneni. A obţinut o poziţie aşa de înaltă, la Bruxelles, cu un salariu de 7-8 mii de euro pe lună, plus deplasările acasă. Ştiţi câte instrumente de finanţare sunt la Bruxelles, pe care botoşănenii nici nu le cunosc? Fonduri puse la dispoziţie de o serie întreagă de ţări şi instituţii internaţionale. Cine ar trebui să le prezinte şi să le promoveze la Botoşani? Domnul europarlamentar care a dispărut din peisajul botoşănean.

- Şi ce ne facem? Până când mergem aşa?

Vom acţiona când ne va ajunge cuţitul la os. Din păcate românii nu ştiu decât să fie reactivi. Când ajungem la greutăţi mari, începe să se trezească mai multă lume. Trebuie să ne zbatem şi să cerem cât mai multe pentru noi. Asta trebuie: drumuri, magistrale de apă, vămi. Vorbesc cu procesatorii şi-mi spun că au pierderi de 100.000 de euro pe an din cauza drumurilor de la şi spre Botoşani.

- Aţi fost exclus din PSD. De ce?

- Da. Am întrebat-o pe doamna Federovici când am analizat noi la Botoşani solicitările PSD Botoşani către centru şi am inclus funcţia dumneaei de chestor? Pentru că înafara câştigului său financiar, această realizare nu aduce niciun avantaj judeţului. Adevărul este că având rezultatul foarte bun al judeţului la alegeri, dumneaei şi-a negociat propria funcţie, în detrimentul obţinerii altor posturi. Şi nimeni de la Botoşani nu a ştiut şi nu a dezbătut aşa ceva. Pentru că noi am fi cerut altceva: miniştri, secretari, subsecretari de stat ce ar fi putut să ne fie folositori.

- Aţi înfruntat „liderul suprem” de la Botoşani, ca înainte de 1989? Într-un partid care pune pumnul în gură chiar în discuţiile interne?

- Nu numai pe doamna senator. Am început să-i întreb pe cei promovaţi în funcţii cum să procedăm când legislaţia nu ne ajută. Şi iarăşi am deranjat, pentru că ei nu suportă să fie deranjaţi, sunt pe acele funcţii doar pentru a vota aşa cum trebuie, pentru că nu ar putea trăda, fiind cumetri şi altfel de rude cu cine numeşte.

- Nu a fost mereu aşa în PSD?

- Nu era aşa când am intrat eu. De la Bucureşti s-au făcut schimbări: nu s-au mai impus candidaţi dinafara judeţului, au permis tinerilor să intre în parlament. Problemele vin de aici, din judeţ. Au rupt marea masă a membrilor de partid de forul de conducere, astfel încât fac ce vor, fără să dea socoteală nimănui. Chiar tinerii care au intrat au metehnele celor vechi. Pentru că sunt promovaţi pe cumătrii, că au lipit afişe. Deserviciile aduse populaţiei sunt foarte mari. Oamenii cu merite, cu experienţă, capabili, nu au nici o şansă. Luaţi exemplul şefei (n.r. - sen. Doina Federovici): ce a fost înainte de a fi director? Conform CV-ului. Din nimic, deodată director. Sau prefectul Dan Şlincu – ce făcea înainte de a fi numit director de programe la Direcţia Copilului? Vindea apă minerală şi avea o casă de amanet. Pe ce experienţă s-a făcut o astfel de numire? Din director de programe la o instituţie mamut a devenit director plin şi apoi prefect. Iar cei numiţi astfel vor face la rândul lor la fel. Unde este meritocraţia? Că Dorohoiul nu are niciun cabinet parlamentar este un exemplu al modului în care aceşti oameni ştiu să ţină legătura cu alegătorii. Şi încă ceva: în celelalte partide este perfect la fel.

- Când vor fi alegerile în PSD Botoşani?

- Nu foarte curând, pentru că şi la Bucureşti convine mai mult un preşedinte interimar. Este mai uşor de controlat decât unul ales. Dar va câştiga senatorul Federovici cu o majoritate covârşitoare, pentru că şi-au făcut atât de bine cărţile încât să iasă cine trebuie. Îi va călca în picioare pe ceilalţi concurenţi, dacă vor fi. Pentru că ea spune că a adus proiectele în judeţ, că răsare Soarele...

- Nu vă este frică de şefii PSD şi de puterea pe care o au?

- Nu. Deşi au trimis deja controale peste mine. Asociaţia Comunelor de 10 ani nu a fost vizitată de nici o instituţie de control. Imediat după excluderea mea au venit reprezentanţi ai Fiscului. Nu au găsit nimic în neregulă. Nu mi-e frică pentru că îmi stă bine şi ca independent şi fără Asociaţie, înţeleg că vor încerca să mă schimbe şi de aici. Voi cere să se ţină cont de ceea ce am realizat în tot acest timp.

- Ce intenţionaţi să faceţi în privinţa excluderii dumneavoastră?

- Aştept să-mi dea un document, ceva, pe baza statutului şi voi contesta. Până acum nu am primit nimic, înţeleg că s-a transmis la Bucureşti decizia. Mă tem că nu va fi în favoarea lor, pentru că au încălcat statutul.

- Cu ce proiecte vă zbateţi acum pentru Pomârla?

- Îmi fac toate şcolile – le asigur sisteme de încălzire geotermale, liceul îl reabilitez din cap până în tălpi, cu dotări, cu mobilier, cu tot. Iar proiectul pe apă şi canalizare îmi va deconta din lucrări şi îmi va echilibra bugetul comunei.

- Chiar, cum staţi cu banii?

- Nu stau foarte rău, pentru că eu am crescut salariile doar în februarie şi în funcţie de limita bugetară, aşa cum scria şi în lege. Am doar un deficit de 300-400 de milioane de lei vechi la salarii dar, v-am spus, este reglabil. Am câştigat proiectul pe apă şi canalizare, deci vom deconta documentaţia făcută până acum şi restabilim bugetul. Sunt foarte bucuros de acest proiect, banii sunt deja în contul primăriei.

- Alte primării stau mai rău.

- Da, sunt câteva la limită, dar eu sunt optimist şi cred că Guvernul, ca în fiecare an, va face o rectificare bugetară spre finalul anului şi va rezolva aceste situaţii.

- Se mai merită să faci politică în aceste condiţii?

- În ’87 terminasem liceul şi în ’89 eram un tânăr dezorientat, am orbecăit câţiva ani. Am fost antrenor, instructor de educaţie, însă prima dată când am ieşit din ţară cu copiii în competiţii am văzut ce mare diferenţă era faţă de ce aveam noi acasă şi am vrut ca prin administraţie să aduc măcar puţin din cele văzute în afară. Mi-am căutat echipă şi am avut succes.

- Dar, vedeţi, eu nu v-am întrebat dacă se mai merită să faceţi administraţie, ci politică. Se poate face administraţie fără politică?

- La Botoşani nu. Pentru că suntem un judeţ care încă nu stă pe picioarele lui din punct de vedere financiar. Consumă mai mult decât produce. Şi atunci, eşti ca o salcie în faţa vântului, te apleci după vânt.