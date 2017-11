"Nu e uşor să lucrezi cu copii foarte buni"

« Alte stiri din categoria Interviu

Cristina Chiriac, managerul Colegiului „Eminescu”, susţine că este o provocare să conducă o unitate în care mulţi dintre elevi sunt înaintea vremurilor lor.

Reporter: - Cum se conduce un colegiu de elită?

Cristina Chiriac: - Este o adevărată provocare. Nu este uşor, dar este frumos. Căutăm soluţii împreună şi sunt lucruri frumoase care se întâmplă în colegiul nostru. Un manager trebuie să ştie să facă de toate, să împingă lucrurile, să decidă, să analizeze, să conlucreze, să fie şi partener, negociator, să fie vizionar, să reprezinte şcoala, să fie un model, dar şi un om care să asigure un bun climat în şcoală.

- Lucrul în echipă este important...

- Da, pentru că fiecare îşi aduce contribuţia, fiecare îşi scoate în relief capacităţile, potenţialul. Vedem care sunt lucrurile pozitive, lucrurile negative, unde trebuie să îndreptăm şi atunci luăm deciziile împreună. Se lucrează în echipă. Noi nu punem accent pe cantitate, ci pe calitate. Toată lumea participă la obţinerea rezultatelor şcolare.

- La a câta generaţie de liceeni vă aflaţi?

- Sunt în colegiu de când am terminat facultatea, din anul 1993. Elevii noştri sunt studioşi şi noi încercăm să înlăturăm aceste bariere între profesori şi elevi. Îi respectăm şi ne respectă şi atunci comunicarea este mult mai eficientă. Le înţelegem problemele. Nu este ca în trecut, când elevul punea capul în jos şi nu se putea exprima. Acum le dezvoltăm gândirea critică, îi ajutăm să se exprime. Fiecare are o identitate şi pentru noi toţi elevii sunt egali. Potenţialul lor trebuie valorizat. Noi îi înţelegem, le descoperim talentul şi îi promovăm mai departe. Mulţi absolvenţi lucrează în străinătate, s-au stabilit acolo, ne revedem la 10, 20 de ani de la absolvire şi ne mulţumesc pentru efortul depus, pentru munca în echipă, pentru că i-am ajutat să se realizeze pe plan profesional şi personal. Acest lucru face parte din satisfacţia noastră ca dascăli.

- Cum colaboraţi cu părinţii?

- Noi avem o relaţie foarte bună cu părinţii, ne întâlnim, discutăm problemele, propunerile lor de îmbunătăţire, de creştere a calităţii activităţii didactice în colegiu, le ascultăm propunerile, sugestiile, încercăm să găsim o cale amiabilă de rezolvare.

- Cum se prezintă colegiul la capitolul dotări?

- Acum putem spune că avem condiţii decente pentru a asigura desfăşurarea activităţii didactice în condiţii optime. Înainte de a fi numită în funcţia de director, nu vreau să mă laud, dar şcoala nu avea dotări de bază. Am modernizat cantina, toate grupurile sanitare, a fost realizată o nouă şarpantă. Au fost dotate laboratoarele de fizică, chimie, biologie. Aşteptăm cu mare nerăbdare reabilitarea sălii de sport pentru care am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării, Compania Naţională de Investiţii. Este un proiect care rămăsese pe linie moartă până în anul 2011, dar a fost reluat şi după multe demersuri atât pe plan local, dar mai ales pe plan naţional, ne aflăm în etapa când aşteptăm câştigătorul licitaţiei de la CNI. Este obligatoriu ca şi elevii de la Colegiul „Eminescu” să beneficieze de o sală de sport modernă.

- De câţi ani se vorbeşte de acest proiect?

- Fostul director Mihail Vasilică a înaintat acest proiect în 2005. Noi am ajuns până la minister pentru că dacă nu ţipi, nu te bagă nimeni în seamă. Aşa că am abordat şi noi această tactică şi, de câte ori avem nevoie de finanţări, ne ducem la primărie, dar nu ne sfiim să ajungem şi la instituţiile centrale.

- Care este valoarea investiţiei?

- Undeva la două milioane de lei. Proiectul presupune reabilitarea şi modernizarea sălii de sport, inclusiv realizarea unei tribune.

- Când a fost făcută ultima reabilitare?

- În anul 2000.

- Ce alte proiecte aveţi în derulare?

- Noi am început acest an şcolar în forţă, cu foarte multe proiecte şi cu multă determinare. Continuăm un proiect vechi „East and West come together”, în parteneriat cu Winsen Gymnasium din Germania. Avem proiectul de robotică în care un grup de elevi din clasa a XII-a participă la crearea unui robot după o temă dată. Avem un proiect în colaborare cu Carrefour, în care dorim să câştigăm o finanţare pe ecologie. Dorim să aducem fonduri în colegiu.

- Veţi primi finanţări şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală?

- Vom primi 55.000 de lei pentru dotarea a două laboratoare de fizică. Un proiect deosebit de important va fi cel în parteneriat cu Republica Moldova. Deocamdată suntem în etapa de stabilire a obiectivelor, a ceea ce ne dorim să facem şi sperăm într-o bună colaborare cu Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălţi.

- În colegiu învaţă elevii de elită ai Botoşaniului. Este mai uşor de lucrat cu ei?

- Nu este uşor. Rata de promovare de 100% de la Evaluarea Naţională şi Bacalaureat spune totul. La noi pregătirea suplimentară a elevilor începe în luna august. Este o competiţie frumoasă între copiii noştri, nu este exacerbată sau exagerată, ci constructivă. Şi trebuie să spun că în clasa a V-a facem o foarte bună selecţie a elevilor. Nu este uşor de lucrat cu copiii foarte buni, pentru că ei mereu pun întrebări, ridică probleme. Trebuie să fim mereu în formă, mereu pregătiţi să le dăm răspunsuri. Un exemplu este olimpicul nostru Ştefan Răzvan Bălăucă, un elev de excepţie care se hrăneşte practic din cunoaştere. Nu am avut un asemenea elev în ultimii 25-30 de ani. Graţie acestor rezultate a primit şi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani. Avem copii dotaţi, o generaţie pentru care noi, ca dascăli, trebuie să ne pregătim, să ne adaptăm.

- Care sunt calităţile de care are nevoie un dascăl?

- Două dintre calităţile unui adevărat dascăl sunt adaptarea şi flexibilitatea la tot ce înseamnă realitatea educaţională. Politicile educaţionale ar trebui să aibă însă o continuitate, nu să fie schimbate o dată cu ministrul. Nu este normal să supunem învăţământul la unele teste şi experimente în permanenţă. Un sistem trebuie să aibă continuitate, consistenţă. Politicile educaţionale se pun în practică în timp, cu răbdare, nu de azi pe mâine.

- Adică nu este de dorit o reformă de dragul reformei.

- Exact. Noi am avut în colegiu un proiect Erasmus care a inclus stagii de pregătire în Cehia, Finlanda, Anglia şi Italia. Eu am participat la stagiul din Finlanda, pentru că am fost foarte interesată să văd de ce sistemul finlandez este atât de performant în întreaga lume. Acolo există o autonomie a managerilor de şcoli în luarea deciziilor, iar activitatea profesorului este respectată. Profesorul se bucură de multă încredere. Toţi elevii sunt ajutaţi. Se alocă fonduri pentru dotarea şcolilor, care arată ca nişte muzee de artă, securizate. Accesul în sălile de clasă se face pe baza amprentelor digitale. Nu există table unde se foloseşte creta, sunt table interactive peste tot, calculatoare, laptopuri. Totul este tehnologizat. Temele pentru acasă sunt mult mai puţine. Copiii îşi petrec mult timp în aer liber. Colegii din Finlanda sunt de părere că copiii nu trebuie să-şi piardă copilăria studiind şi fiecare elev este ajutat să depăşească obstacole. Profesorii nu se focalizează doar pe performanţă, ci pe faptul că ei trebuie să pregătească elevii să facă faţă pe piaţa muncii, să cunoască şi latura practică, nu doar informaţiile teoretice. Am avut multe astfel de stagii în ultima vreme şi vom mai avea. Încercăm şi prin proiectele cu Germania să implicăm cât mai multe cadre didactice. Dorim să vedem şi alte sisteme. Chiar dacă nu putem să ajungem la dotarea pe care ne-o dorim, putem schimba mentalităţi, putem schimba conceptul de educaţie, sau putem avea o nouă abordare a ceea ce înseamnă relaţia cu elevii pentru a-i pregăti pentru piaţa muncii.

- Şi pentru viaţă, nu doar pentru piaţa muncii...

- Da, asta contează. Acolo şcolile vocaţionale au un rol important, se alocă fonduri pentru dotarea atelierelor unde elevii să se pregătească. Am rămas uimiţi de dotarea pe care o au, de faptul că salariile cadrelor didactice sunt motivante, de flexibilitatea cadrelor didactice, a părinţilor. Toţi aceşti actori ai educaţiei participă, conlucrează ca în final să fie rezultate pozitive. Ar fi bine dacă o asemenea abordare ar exista şi la noi.

- Toate aceste aspecte ţin de minister, de politicile educaţionale?

- Da. Noi încercăm să atragem elevii, să nu existe bariere, să aibă acest curaj de a ne împărtăşi care sunt aşteptările lor, să lucrăm împreună. Tot în Finlanda am găsit cafenele în care profesorii şi elevii se întâlneau, nu erau separaţi. Grupurile sanitare erau aceleaşi şi pentru profesori şi pentru elevi. Nu există delimitări, eu sunt profesor, tu eşti elev.

- Cum este în şcolile noastre, intrarea profesorilor, intrarea elevilor...

- Dacă aceste bariere sociale ar fi încetul cu încetul eliminate, elevul ar găsi mai multă deschidere şi apropiere faţă de cadrul didactic, sigur, în măsura bunului simţ, al respectului de ambele părţi. Dezvoltând gândirea critică, dându-i şansa elevului să se exprime liber, să-şi exprime opiniile, gândurile, problemele cu care se confruntă, atunci calitatea învăţământului cu siguranţă ar creşte şi din alte puncte de vedere, nu numai statistic.

- Care sunt problemele sistemului de învăţământ?

- Birocraţia şi politizarea unor măsuri. Birocraţia împiedică desfăşurarea activităţii didactice la standarde înalte. În Finlanda, oamenii nu-şi pierd timpul făcând hârtii. Toată lumea cunoaşte sistemul birocratic din România, care este un obstacol de foarte mult ori. Birocraţia împiedică desfăşurarea învăţământului la standarde înalte.

- Câte premii au obţinut elevii în anul şcolar trecut?

- 520 de premii, medalii, menţiuni. 75 de elevi au reprezentant judeţul la olimpiade naţionale, iar 33 au revenit acasă cu premii. Nu cred că se cuvine să ne arogăm merite, să spunem că managementul din Colegiul „Eminescu” este cel mai performant din ţară. Nu ne cumpărăm diplome, dar ne bucurăm atunci când elevii au rezultate. Ne bucurăm când peste 95% dintre cei care termină clasa a XII-a reuşesc la două-trei facultăţi. Ne bucurăm când facem statistici de final şi vedem că în anul şcolar trecut peste 550 de elevi ai şcolii au avut rezultate deosebite în diverse proiecte, concursuri şcolare, olimpiade. Este satisfacţia cea mai mare a unui cadru didactic. Este rodul muncii în echipă, a colaborării. La noi în colegiu sâmbăta este zi de lucru şi colegii mei nu fac asta din obligaţie, ci din dedicaţie pentru ceea ce înseamnă meseria de dascăl. Vrem să lăsăm în urma noastră ceva şi să contribuim la creştere calităţii învăţământului botoşănean.