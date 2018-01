"Cred cu adevărat că ne putem califica în play-off"

« Alte stiri din categoria Interviu

Cornel Şfaiţer, preşedinte de onoare al FC Botoşani, susţine că avem cu toţii de câştigat dacă rămânem între primele şase echipe.

- Reporter: - Domnule Cornel Şfaiţer, aţi reuşit în această iarnă să transferaţi jucători importanţi, ca Mircea Axente, Bojan Golubović, Cătălin Golofca, Vlad Achim şi Florin Acsinte, cu multă experienţă şi state vechi în Liga I. Care a fost secretul acestei campanii de achiziţii, cea mai spectaculoasă din istoria clubului?

- Cornel Şfaiţer: - Este adevărat şi toată lumea a remarcat lucrul acesta, în această iarnă chiar am avut cea mai spectaculoasă campanie de achiziţii. Ne-am mişcat chiar foarte repede, ca niciodată. Anul acesta, cred pentru prima dată că, după FCSB, care nu au probleme de lot sau Viitorul, suntem singura echipă care am început stagiul de pregătire din Antalya cu jucătorii cu care vom aborda şi campionatul, pe care îl aşteptăm cu nerăbdare. Vis-a-vis de campanie, e adevărat că tot timpul doreşti mai mult, dar zic eu că ne-am întărit în toate compartimentele, chiar dacă am cedat doi jucători, golgheterul Laurenţiu Buş şi Mihai Bordeianu. Suntem însă acoperiţi prin revenirea lui Cătălin Golofca, iar în compartimentul ofensiv, unde am suferit mult în cele 22 de etape, avem doi jucători cu experienţă, Mircea Axente şi Bojan Golubovic, jucători care sperăm să se acomodeze cât mai repede în stagiul de pregătire şi să devină importanţi pentru noi. De asemenea a revenit Florin Acsinte, şi am reuşit să-l aducem şi pe Vlad Achim, un jucător cu greutate la mijlocul terenului.

- Programul pare să avantajeze FC Botoşani în ultimele patru etape din acest campionat. Având în vedere programul, campania de achiziţii, locul ocupat în clasament şi lotul pe care vă bazaţi, mai aveţi emoţii pentru play-off?

- Am încredere în Costel Enache şi în staff-ul tehnic că vor pregăti bine cele patru finale. Juventus are mulţi jucători noi, cu dorinţă de afirmare, vor să rămână în Liga I. Şi Gaz Metan va avea foarte mulţi jucători noi. Mi-aş dori să fim în play-off înaintea meciului cu Gaz Metan. La prima vedere, toată lumea spune că FC Botoşani are un program mai uşor. Nu cred că este aşa, eu zic că se vor echilibra valorile şi îmi doresc să fie terenuri practicabile şi să ne putem face jocul nostru, să nu avem surpriza de astă iarnă când am jucat cu Craiova pe un teren greu.

- Dar putem spune că aţi pus presiune pe Costel Enache prin aceste transferuri? Mă gândesc că dacă ar fi ratat play-off-ul cu vechiul lot nu i-ar fi spus nimeni nimic, însă în condiţiile acestei campanii de achiziţii...

- Eu spun că şi în formula veche speram la fel de mult în şansele noastre de a fi în play-off. Singurul compartiment unde am fost total nemulţumiţi a fost atacul, drept dovadă şi schimbările pe care le-am făcut în această iarnă. În afara lui Esteban, toţi atacanţii centrali au plecat. Dacă ar fi funcţionat şi atacul în aceste 22 de etape, eram mult mai bine în clasament, iar acum cred că am fi avut siguranţa pe care o au CFR, FCSB şi CSU Craiova, de a fi în play-off. E drept, orice antrenor îşi doreşte transferuri, achiziţii, dar în această iarnă asta şi-a permis FC Botoşani şi eu consider că am avut o campanie bună de achiziţii. Noi tot sezonul aproape am stat pe locuri de play-off şi eu cred că merităm să rămânem în play-off. Ne trebuie şi un pic de şansă şi dacă vom reuşi să mergem în play-off vom putea spune că am făcut lucrurile foarte bine.

- Toată lumea din fotbalul românesc doreşte Astra, Viitorul, Dinamo în play-off, însă nimeni nu doreşte FC Botoşani acolo. Vă e frică de un complot împotriva FC Botoşani?

- Nu, nu îmi este frică de jocuri de culise. Dacă eşti mai puternic, poţi să învingi. Nu poate să-ţi scoată nimeni mingea din poartă. Nu suntem o debutantă, în sezoanele trecut am fost în zona play-off-ului, mereu ne-am bătut acolo sus. Nu suntem o surpriză. Am avut şansa play-off-ului chiar şi anul trecut, am fost chiar foarte aproape şi nu văd de ce am fi o surpriză. An de an am fost acolo sus, am bătut pe oricine, mai puţin FCSB, dar o vom face cât de curând.

- Credeţi că se va decide totul pe teren?

- După cum este programul, eu spun că se va decide pe teren. Mă bucur în primul rând că toate echipele joacă între ele. Suntem în 2018, totul se va juca pe teren. Să ne uităm ce program au Dinamo, Astra şi Viitorul. Toată lumea vede un culoar bun pentru noi, dar eu consider că programul nostru este la fel de greu ca al celorlalte contracandidate. Încă o dată repet: avem patru finale şi de aceste patru finale depinde viitorul nostru.

- Dintre cei cinci jucători pe care i-aţi adus în această iarnă, care e pariul dumneavoastră?

- Nu aş vrea să nominalizez. Am mare încredere în ei şi vă asigur că cei noi veniţi vor avea un aport deosebit la îndeplinirea obiectivului. Tot ce vă pot spune este că cele mai mari aşteptări le am de la atacanţi, de la Axente şi Golubovic, şi sunt convins că ei vor reuşi să-şi facă treaba pentru care au fost aduşi.

- Câte goluri credeţi că vor da Axente şi Golubovic în aceste patru etape din sezonul regular?

- Mai multe decât au dat toţi ceilalţi atacanţi la un loc în cele 22 de etape scurse până în prezent de la începutul campionatului. Garantat compartimentul ofensiv va fi pe plus!

- Sunteţi mulţumit de reţeta financiară pe care au adus-o transferurile lui Olimpiu Moruţan, Laurenţiu Buş şi Mihai Bordeianu la FCSB, Astra respectiv CFR Cluj?

- Da. Trebuie să ne bucure acest lucru, pentru că aceste trei transferuri ne vor aduce încasări de un milion de euro. De asemenea, am mare încredere că şi în vară, dintre jucătorii care sunt acum la Botoşani, vor avea câţiva oferte bune. Le-am spus că trebuie să se pregătească bine, să fie modeşti, să aibă prestaţii bune, pentru că dacă vom prinde play-off-ul va fi un bonus mare şi o mândrie pentru ei. Sunt sigur că vor da totul şi chiar i-am şi felicitat pentru discursul pe care l-au avut în presă, pentru că cred cu adevărat că ne putem califica în play-off, sunt motivaţi, au o stare de spirit de învingători. Au numai de câştigat. Conform Regulamentului de Ordine Interioară, calificarea în play-off le va aduce şi beneficii financiare. Aşa că dacă sunt destul de inteligenţi şi vor munci la fel de bine, vor avea şansa de a se realiza şi financiar şi profesional. Toată lumea e conştientă că dacă prindem play-off-ul avem de câştigat cu toţii, însă cel mai mult au de câştigat jucătorii pentru că au altă expunere, le creşte cota, şi multe altele. De aceea i-am rugat să dea totul în aceste patru meciuri şi să scrie istorie.

- Referitor la reţeta financiară, pe ce buget se va baza FC Botoşani în acest sezon?

- Un buget echilibrat, real, de 3,5-3,6 milioane de euro, bani pe care îi avem din drepturi tv, din vânzarea de jucători, din banii pe care îi primim de la partenerii noştri de la Consiliul Local şi Consiliul Judeţean şi nu în ultimul rând din biletărie. Ne bazăm pe sprijinul CL şi CJ cum a fost an de an. Ei au fost parteneri extraordinari pentru noi şi au avut un aport important la bugetul clubului. Fără susţinerea CL şi CJ ne-ar fi foarte greu. Bine, şi FC Botoşani nu a dezamăgit şi a răsplătit, făcând o imagine extraordinară întregului judeţ. Lumea de asemenea trebuie să înţeleagă că noi, ca să avem linişte financiară, an de an trebuie să vindem jucători. Anul acesta a fost bine, anul trecut la fel.

- Este un buget suficient pentru a asigura prezenţa în play-off?

- Noi am redus bugetul de la an la an, dar ca să te baţi la play-off nu poţi coborî sub acest buget. Şi aşa, dintre primele şapte clasate în acest moment în Liga I, noi avem cel mai mic buget.

- Vă gândiţi şi la Cupele Europene?

- Haideţi să luăm lucrurile pas cu pas. Să fim întâi în play-off şi pe urmă vom vorbi şi de obiective mai îndrăzneţe. Să nu uităm că avem şi meciul cu CSM Poli Iaşi din sferturile Cupei României, deci suntem la un pas de semifinale. Ori odată ajuns în semifinale, orice e posibil. Avem o şansă unică de a accede în semifinale şi ne vom lupta pentru ea. Nu ne va fi uşor, pentru că Iaşiul mereu a venit cu ambiţii la Botoşani. La fel va fi şi acum. Va fi un adevărat derby. Să dea Dumnezeu să fim în play-off şi să trecem şi de Iaşi în cupă!