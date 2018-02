"Periculos este că avem puţini oameni politici profesionişti"

« Alte stiri din categoria Interviu

Valeriu Iftime, unul dintre foarte puţinii botoşăneni intraţi în Top 300 a câştigat în decembrie anul trecut preşedinţia Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani. Afaceristul din fruntea trustului Elsaco îşi propune să revoluţioneze modul în care se organizează şi este reprezentat mediul de afaceri din Botoşani.

Reporter: - Aţi fost de curând ales preşedintele Camerei de Comerţ. E o premieră această direcţie pentru dumneavoastră.

Valeriu Iftime: - Când mi-am depus candidatura nu credeam că voi fi singurul, eu mă gândeam că cine ştie ce luptă va fi pentru Camera de Comerţ. N-aveam nici un contact, nu ştiam nici cum se fac alegerile în zona asta. Suntem mulţi care credem că dacă suntem singuri şi ştim ce avem de făcut sau presupunem că ştim ce avem de făcut lucrurile vor merge normal. Ori nu-i aşa. Se pot face mult mai multe împreună şi Botoşaniul are nevoie de o astfel de structură. Aşa că am candidat şi m-au votat.

- Alţi competitori n-au mai fost pentru că au aflat cine candidează şi au recunoscut din start că reprezentaţi cea mai bună alegere?

-O, nu. Mi-ar place să cred. Dar nu, pur şi simplu n-a venit nimeni pentru că lumea nu mai crede în Camera de Comerţ. Are un statut cumva prăfuit, prin activitatea şi ceea ce s-a întâmplat până acum la noi şi poate în România. Este o idee veche cum că aceste camere trebuie să se ocupe de expoziţii, să reprezinte în tot felul de târguri. Ori, din fericire, virtualul a schimbat mult din tehnica de prezentare, ofertare, de marketing. Poţi să ajungi la orice târg din lumea asta fără să participi fizic acolo. Deci noi nu ştim de fapt ce înseamnă Camera de Comerţ. Este un act de voinţă, nu te obligă nimeni, a oamenilor de afaceri. Ea a fost făcută după Cuza, s-a închis în ’49 şi a reapărut în ’90. Bineînţeles că aceia care au redeschis-o n-au făcut-o ca să facă ceva pentru o industrie locală ci pentru că miroseau nişte posturi, ceva, şi poate că pe lângă ea mai puteau face ceva.

- Româneşte.

- Exact. Însă nevoia de a reprezenta comunitatea de afaceri locală există. Problema este a opiniilor divergente şi a lipsei de implicare a multora. Camera de Comerţ din Botoşani are doar 38 de membri plătitori din mii de companii deschise. Are doar patru angajaţi, fiecare cu câte un sfert de normă. Deci motorul ăsta al reprezentativităţii nu mai funcţionează. Este apolitică, non-profit, deci ar trebui să fie prezentă în tot ce înseamnă economic: ca şi consultare la partea legislativă, atunci când se adoptă diverse norme cu impact economic la nivel de judeţ. Ar trebui să prezinte un raport anual al industriei sau economiei judeţului, după care toată partea asta a misiunilor economice de a atrage investitori în zonă... Dar cu patru oameni nu poţi să faci treabă. Odată că „prost plătit, prost munceşti”, iar ca să poţi dezvolta, emula ceva, ai nevoie de multă energie şi de oameni pricepuţi. Trebuie încredere, şi asta e greu de realizat. O foaie mototolită greu o mai îndrepţi. Trebuie să conving oamenii că de la Camera de Comerţ se va lupta pentru interesele lor.

- Şi ce strategie aveţi, în acest context?

- Să atrag cumva firmele mici, care chiar au nevoie de servicii pe care le poate oferi Camera. Să ofere contacte în diverse judeţe, scutind drum, timp, căutări. Să ofere celor care vor să vină la Botoşani sprijin. Să-i aducă pe un anumit domeniu, pe o anumită ţintă, să poată oferi un spaţiu.

- O serie de proiecte există, deja, la Camera din Botoşani.

Da şi sunt foarte interesante, de altfel. Spre exemplu este un proiect ce înseamnă ajutor pentru toată zona de N-E, pentru deschiderea de noi afaceri. În care vreo 900 de posibili antreprenori sunt instruiţi pentru a şti să facă un business-plan, un cash-flow, un anumit target de business, un anumit tip de conducere a afacerii. După care trebuie să înfiinţeze 120 de companii pe care le ajute să-şi gestioneze activitatea şi cărora le oferă şi finanţare de vrei 40 de mii de euro. Asta înseamnă că poţi deschide în mediul urban o afacere de 40.000 de euro, bani europeni, nerambursabili, şi ai toată logistica, tot ajutorul pentru a funcţiona în primul an. Ei, lucrurile astea nu se cunosc. Eu trebuie să informez tot publicul ţintă, deci trebuie mult mai mult lucrat la partea de informare, în aşa fel încât chiar să ştie lumea şi să-şi exprime interesul. Practic la Camera de Comerţ trebuie chiar oferite aceste servicii: să se discute cu oamenii periodic, să se afle ce nevoi au, ce îi deranjează - că nu-i drumul până la Iaşi prin Prăjeni - şi multe alte lucruri. Să căutăm soluţii şi pentru asta îţi trebuie oamenii care să caute. Trebuie participare din partea oamenilor de afaceri, pentru că astăzi nimeni nu pune nici o întrebare la Camera de Comerţ. Chiar asta vreau să văd: dacă este nevoie de Camera de Comerţ. Încercăm să-i activăm un pic prin ceea ce poate oferi camera. În al doilea rând am nevoie de o structură ca să pot găsi soluţii, să le pot realiza. Iar pentru asta e nevoie de bani. Bugetul actual este într-o pierdere continuă, iar pe oameni trebuie să-i motivezi. Voi lucra în primă fază cu nişte forţe de la Elsaco, mi-am asumat treaba asta. Sunt nişte costuri pe care le suport şi încerc să văd dacă lucrurile pot fi aduse la un anumit nivel de interes.

- În toate modificările fiscale din ultimul timp a lipsit vocea mediului de afaceri: şi din ţară şi din Botoşani. Am dreptate?

- Aveţi dreptate. Şi este din cauză că nu suntem organizaţi. Pentru că oamenii de afaceri singuri nu vorbesc pentru că se tem. Îşi spun că „dacă ridici glasul, te rezolvă, ăştia. Pentru că poţi oricând avea o problemă”. E ca o boală frica asta ce cuprinde oameni serioşi din mediul de afaceri. Sau pentru că resimt un fel de lehamite: îmi rezolv singur treaba. De aceea este nevoie de Camera de Comerţ. Categoric că dacă eu mă expun ca preşedinte, lumea trebuie să înţeleagă că eu nu sunt Iftime - patronul ci Iftime - preşedintele Camerei de Comerţ. Dacă voi vorbi cu oamenii politici voi transmite ceea ce îmi vor solicita colegii mei din Cameră. Fără îndoială că voi fi întrebat „de ce nu te linişteşti, ia mai vezi-ţi tu de business-ul tău şi mai lasă Camera de Comerţ”. Dar voi vrea să rup partea mea de afaceri de Cameră. Ca preşedinte trebuie să primeşti ideile celorlalţi din jur, să le filtrezi, să scoţi o mediană şi să găseşti modalitatea de acţionare. Camera ar trebui consultată pentru fiecare lege dată. Pentru că o lege a cărnii îi afectează şi pe producătorii de pantofi, spre exemplu. Iar acest conglomerat de opinii şi interese trebuie să le găseşti în Camera de Comerţ.

- Deci sunteţi pregătit şi pentru eventuale sancţiuni din partea instituţiilor statului pentru porta-vocea pe care v-o asumaţi?

- Da, dar eu sper să nu fie cazul. Sper să nu mă vadă cineva ca fiind un Robin Hood al afacerilor din Botoşani. Sunt doar un preşedinte al Camerei de Comerţ, care respectă regulamentul şi transmite şi se zbate pentru ideile ce i se pun în faţă de către colegi. Sper să am pentru cine. Că dacă nu, voi renunţa. Personal nu-mi trebuie foarte multă vizibilitate şi aşa am destulă datorită fotbalului.

- De când faceţi afaceri?

- Din ’91- ’92.

- Aţi resimţit toate urcuşurile şi coborâşurile economiei româneşti postdecembriste. Este impredictibilitatea fiscală cea mai mare problemă?

- Putem găsi foarte multe motive în extern dacă o afacere nu funcţionează şi toţi ne lăudăm, dacă funcţionează, că la noi sunt valorile şi competenţele. Fără îndoială că putem critica mult mediul politic şi mediul legislativ din România. Numai că eu nu cred că această lipsă de predictibilitate este cel mai grav lucru în România. Am trăit situaţii de criză, dar şi perioade în care economia duduia, se dădeau credite de tot felul, un consum nebun. Eu cred că totul depinde de noi. Nu există o ţară care s-a reglat din prima. Ceea ce cred eu că este periculos este că avem din ce în ce mai puţini oameni politici profesionişti. E firesc să lansezi tineri, dar trebuie să înveţe. În plus, am declasificat, am denigrat atât de mult clasa politică încât nu mai vin oameni în politică. Însă, până la urmă, cei pe care îi denigrăm ne conduc. Vrem, nu vrem, vom avea în continuu deputaţi, senatori, din care se alege mai departe infrastructura de conducere a ţării. Ei, oamenii buni, creează locul.

- Să înţeleg că nu v-au afectat modificările fiscale din 2017 şi 2018. Transferul contribuţiilor cum îl resimţiţi?

- La mine nu s-a schimbat nimic. În afară de faptul că s-a muncit o perioadă în care s-a schimbat programul de salarizare. A rămas acelaşi buget, nimic periculos. Sigur, sunt probleme cu cei ce lucrează part-time, dar astea sunt chestiuni de rezolvat, nu e un scandal naţional. Oricum trebuie să-i plătim mai bine, toate astea vin după nişte reguli europene.

- Şi atunci, ce modificări din economia naţională vă afectează? Devalorizarea monedei naţionale?

- Da, da. Se simte şi acum se simte. Bineînţeles că atunci când vorbim despre import se simte. Şi aici vorbim despre politici: cum îţi faci fixare de curs, mai ales când lucrezi cu firme de afară... Dar nu-i la fel de periculos ca acum 15 ani, când pierdeam în jumătate de an toţi banii din cauza deprecierii valutei. Eu n-o văd ca pe o temă importantă, pentru că situaţia e oarecum stabilă, în comparaţie cu ce a fost. Din acest motiv aş vrea să vorbesc cu micii oameni de afaceri care n-au mai avut problema asta. Eu am avut-o. Şi am şi instrumente de lucru puternice. Am echipă de fixare de curs, oameni care fac partea de analiză de risc, lucruri pe care nu orice firmă le are. Camera de Comerţ poate să-şi creeze un mecanism de ăsta.

- Deci, ce reproşaţi oamenilor politici?

Frica mea este că din ce în ce mai puţini sunt oamenii cu competenţe adevărate. Pentru că una era să fii om politic în anii ’90 şi alta e acum. Era vremea în care lucrurile mergeau de la sine chiar dacă nu aveai multe valenţe. Erau multe lucruri brute de făcut, acum sunt de fineţe. Trebuie să ştii cum să adaptezi o lege, cum faci să-i întorci pe românii plecaţi din ţară, spre exemplu.

- Chiar, cât de greu este să găsiţi astăzi forţa de muncă?

- Foarte greu! Este cea mai complicată chestiune, de care ne izbim şi noi, cauza din care uneori mă îndeamnă gândul să plec într-un oraş ca Iaşi, Cluj, Bucureşti. Deşi nici acolo nu-i uşor, pentru că şi solicitările sunt mai multe. Zona noastră este din ce în ce mai complicată, pentru că oamenii foarte buni îi găseşti foarte greu. Ce am încercat noi, relaţii cu facultăţi de profil energetic, electronic, calculatoare, n-a funcţionat mereu pentru că nu-i poţi lega definitiv pe aceşti oameni. E formidabil de important mediul de afaceri unde lucrezi. De aceea zic: o Cameră de Comerţ trebuie să deschidă această paletă, pentru că nu o companie mare face un oraş, ci toate celelalte companii ce creează diversitatea locurilor de muncă. Spre exemplu am un inginer foarte bun în calculatoare, dar prietena lui face filosofie. Unul face matematică, altul a făcut construcţii. Foarte multe companii înseamnă locuri de muncă diverse. Deci zona trebuie dezvoltată şi cultural şi economic. Găsesc specialişti dar care nu vor să lucreze în Botoşani. Lucrează part-time de la distanţă, sau am oameni în vânzări care lucrează în Cluj, în Iaşi. Dacă nu rezolvăm aceste aspecte vom deveni o provincie cu anumite tipuri de servicii, clare şi puţine, din care toţi copiii pleacă.

- Nu se mai întoarce nimeni aici după facultate.

- Deci e o dublă prăpastie pe care o trăim la Botoşani – faţă de exterior şi faţă de restul ţării.

Aşa e. Copiii pleacă. Aşa cum au plecat în afara ţării ca după un miraj, acum încearcă să rămână în România dacă se măresc salariile, în schimb, oraşele mari atrag tinerii. Şansa noastră este să ne diversificăm oferta: şi comercială şi turistică şi de servicii, tot.

- De ce nu există în Botoşani o Zonă Economică Liberă ca în Bălţi?

- Acolo e o chestiune legislativă, Guvernul a aprobat facilităţile fiscale. Bineînţeles că se poate face şi la Botoşani. Eu cred că Botoşaniul ar trebui să fie o zonă liberă, ba, mai mult, în opinia mea Botoşaniul ar trebui tratat ca o zonă defavorizată. Pentru că poţi găsi spaţii pentru o fabrică nouă, de cabluri de maşini, spre exemplu. Avem forţă de muncă, dar n-ai autostradă! Compari ce înseamnă să deschizi un business nou cu 300 de oameni la Botoşani, cu o locaţie de lângă autostrada dintre Timişoara şi Arad.

- E adevărat, dar nici Bălţiul nu are autostradă.

- Păi Bălţiul tocmai de aia a dat aceste scutiri de impozite, ca să atragă un pic. De asta cred că poţi să dai Botoşaniului nişte atribute de zonă defavorizată, să ajuţi investitorii să vină aici.

- Şi de ce nu se dau?

Păi ne întoarcem la oamenii politici. Cine ne reprezintă? Oamenii politici ar trebuie s-o facă. Iată, prin Camera de Comerţ pot recepţiona astfel de cereri şi mă duc să le pun în faţa unor politicieni, că nu fac eu legea. Dacă ai nişte politicieni cu adevărat puternici poţi face. Problema este că uneori politicienii cu adevărat puternici nu au în spate cereri reale, adevărate, ci interese restrânse sau individuale. E foarte important dialogul între oamenii de afaceri şi cel cu politicul. Asta voi încerca să fac.

- Anul trecut s-au mărit salariile în câteva sectoare bugetare. Cum procedăm, ne facem toţi bugetari?

- N-o să fie locuri suficiente pentru toţi... Serios vorbind, eu văd şi părţi bune şi părţi rele. Partea mai puţin bună este că vor pleca din oamenii din privat către stat. Dar nu sunt atâtea locuri, ba mai mult, or să se reducă, veţi vedea. Partea bună este că instituţii cu oameni buni vor oferi servicii de calitate. Avem nevoie de un stat cu oameni foarte buni, care să sfinţească locul în administraţie, înţelegeţi? E adevărat că e o discrepanţă foarte mare între salariile de la stat şi cele din privat, dar eu o văd ca o locomotivă asta. Dacă vrei să-ţi ţii oamenii la privat, plăteşte-i mai bine. Pentru că e normal să ajungi din urmă salarizarea din statele vestice. E bine că a apărut o breşă iar ceilalţi vor trebui s-o urmeze.

Important este, însă, ca aceia care au făcut acest pas să fi făcut calculele bine şi să aibă bani la buget pentru a plăti aceste salarii. Să nu muncim ca proştii toţi şi să băgăm bani acolo. Adică trebuie făcut în aşa fel încât mediul privat să producă şi să poată plăti impozite. E o spirală aici, în care dacă nu funcţionează toate componentele, nu evoluăm.

- Cum a fost 2017, un an bun pentru afaceri?

- Prost. Din mai multe puncte de vedere. Eu am fost focusat foarte mult pe fonduri europene. Am făcut un audit cu cei de la BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – n. r.) şi am văzut că în următorul program de finanţare a UE erau doar pe apă 3 miliarde de euro, mai sunt bani pe termie, mai sunt pe industrie, am făcut o socoteală şi, pe ceea ce eu aveam competenţe reale, era o piaţă de aproximativ 4,6 miliarde de euro. Bani europeni pentru România: drumuri, epurări, apă, construcţii, etc. Mi-am propus să atrag 3% din toată piaţa asta şi m-am pregătit. Problema este că anul trecut nu s-a licitat nimic şi noi am pierdut foarte mulţi bani. Bani care au stat la uşa României numai ca noi să-i putem aduce. Anul trecut s-a lucrat la ce s-a licitat în anii anteriori, dar nimic nou, decât la final. Acum, în schimb, sunt foarte multe licitaţii. Deci 2017 mi-a dat o stare de teamă că nu voi avea ce face în 2018. Partea bună este că acum sunt licitaţii şi banii de care vorbeam vor ajunge în România.

- Deci veţi recupera.

- Sper. Însă e foarte importantă continuitatea. Banii europeni, miliardele de euro trebuie atrase în mod constant, pentru că la un moment dat se vor termina. Sincopele nu-ţi oferă predictibilitatea afacerii tale. Deci incoerenţa legislativă este mai puţin periculoasă decât această incoerenţă a pieţii. Din zona grupului Elsaco, firmele care nu lucrează pe banii de la buget funcţionează ceas! Ştiu ce şi cât pot vinde, mă reorganizez, schimb oamenii, îi învăţ, dar acolo e o piaţă continuă. Pe când dincoace, cât de mult variază piaţa în funcţie de tot felul de ambiţii politice! Banii europeni au fost gestionaţi cu incoerenţă şi cu o anumită lipsă de abilităţi politice.

- Există un deficit de imagine în mediul privat: patronul te plăteşte prost, te pune să munceşti mai mult decât permite legea... Ce se poate face în acest sens?

- Sunt tot felul de oameni de afaceri. Unii au fost paraşutaţi în afaceri pentru că au avut noroc, alţii au avut fler. Cine rezistă în timp va rezista pe reguli ce ţin de moralitate, de morală creştină. Un patron care are pantofii prea vopsiţi şi nasul prea pe sus o încurcă. În timp, categoric se întâmplă ceva. Nimeni nu generează valori, decât oamenii buni. Managerul bun este cel ce ştie să-şi facă o echipă bună. Elsaco lucrează cu 600 de oameni, aproape 400 sunt cu studii superioare. Aceştia creează valoare, nu eu. Lucrurile nu funcţionează dacă nu ştii să-i atragi, dacă nu eşti moral, dacă nu eşti transparent faţă de ei. Bineînţeles că există o discrepanţă între banii pe care-i câştigă un patron şi cei pe care-i câştigă un angajat. O diferenţă colosală. Aici impozitele vor regla situaţia. Suedia este un exemplu: plafonezi luxul, etc. Însă mai avem până acolo. Imaginea proastă vine şi din urmă, din cei 50 de ani de comunism, când patronul era văzut ca un exploatator, neserios. E adevărat că avem şi antimodele promovate în media, dar sunt şi oameni modeşti, care îşi fac treaba. Facem progrese. Am fost în Germania, Japonia, unde nu ştii care-i patronul. Nu există frica de patron. Regulile sunt foarte bine definite, fiecare ştie ce are de făcut. E adevărat că încep să semene cu nişte roboţi. Americanii fac team-buldinguri pentru că se depersonalizează, se dezumanizează în relaţiile de la serviciu. La noi e un fel de balcanism: mai stăm un pic, mai fumăm o ţigară, vedem cum... E şi bine şi rău.

- V-aţi propus şi nişte termene vis –a - vis de conducerea Camerei?

- Da. Întâi vreau să văd dacă există interes. Săptămâna viitoare, miercuri la 12 va fi o primă întâlnire. Invitaţiile au fost făcute. Ar fi de dorit măcar o dată pe săptămână să ne întâlnim, să dezbatem toate modificările şi apariţiile legislative, pe comisii. Vreau să fac şi un soi de intranet, poate un fel de facebook al nostru, ca să dialogăm continuu. Pentru început, caut un om care să meargă în locul meu să explice oamenilor de afaceri avantajele de a fi în Cameră. Un PR, care să fie un fel de eu, pentru că nu voi avea timp să merg din uşă în uşă. Un fel de manager care să încheie parteneriate cu alte camere, cu presa, cu tot ce trebuie pentru ca să facem vizibilă şi activă Camera de Comerţ. În orice eveniment pozitiv din Botoşani, camera să fie prezentă. Un numitor comun al evenimentelor. Eu îi dau resurse, iar o dată la două săptămâni, particip personal.

- Ce ar mai trebui spus şi n-am atins în discuţie.

- Eu cred că este foarte importantă comunicarea. Un schimb de idei între afaceriştii cu experienţă şi cei disperaţi, deznădăjduiţi, cu speranţă, tineri este strict necesar. Lucrurile se vor aşeza. Se pot face lucruri foarte frumoase dar voi, tinerii, trebuie să vă implicaţi, în politică, în afaceri. Trebuie să existe dorinţa de a face politică, de a crea o structură care din Guvern, Parlament, Consiliul Local sau Judeţean să schimbe lucrurile în bine. Dacă nu vom avea oameni buni acolo, atunci vom avea probleme reale. Şi totodată, nu există un motor real, în afară de religie care oferă un pansament moral, singurul motor al lumii este industria. Dar dacă motorul ăsta nu ştim să-l ambalăm, să-l reglăm foarte bine, e greu să dezvoltăm. Dacă nu ai şanse să faci afaceri într-o zonă, acea zonă va muri. Deci dacă înţelegem nevoia de dialog, s-ar putea să crească ceva. Trebuie să ne zbatem un pic şi să credem.