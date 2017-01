Întârzieri la răspunsurile pentru dosare de pensii

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Majorările şi recalculările de pensii apărute pe sfârşit de ani au adus întârzieri pentru cei care abia şi-au depus dosarele de pensionare.

O botoşăneancă din Suharău ne-a contactat la telefonul redacţiei pentru a ne prezenta situaţia în care se află soţul său, solicitând, totodată şi un răspuns. Este vorba de I. A., care a depus la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) documentaţia pentru trecerea de la pensia pe caz de boală, la cea de drept, pentru limita de vârstă şi stagiul complet de cotizare. Dosarul a fost depus în luna decembrie şi nu a primit un răspuns nici acum.

Prin urmare, cititoarea noastră a făcut un apel la adresa noastră să aflăm ce se întâmplă cu dosarul soţului ei.

Am discutat despre ceea ce ne-aţi transmis cu conducerea Casei Judeţene de Pensii (CJP) şi am întrebat în ce stadiu se află dosarul soţului dumneavoastră. Potrivit funcţionarilor din cadrul unităţii de pensii, dosarul soţului dumneavoastră este în lucru şi se va rezolva în scurt timp. Astfel, cel mai probabil în cursul acestei săptămâni va fi formulat un răspuns, care va fi transmis la domiciliul soţului dumneavoastră. Mai mult, reprezentanţii CJP regretă această întârziere care se datorează volumului mare de muncă cu care se confruntă, generat şi de modificările aduse pe sfârşit de an, cum ar fi majorările de pensii, care au impus şi recalculări.