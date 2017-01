Nemulţumiri de la modul de rezolvare a avariilor la apă

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

O locuitoare din comuna Brăeşti, M. P., în vârstă de 75 de ani, văduvă, care locuieşte cu mama sa, ne-a contactat la telefonul redacţiei, disperată să rezolve o situaţie în care aceasta se află. Cititoarea noastră ne-a povestit că o conductă de apă se află în apropierea casei în care aceasta locuieşte, iar reprezentanţii operatorului de apă au realizat nişte lucrări pentru care au fost nevoiţi să întrerupă apa în vederea executării unor noi lucrări.

„Primarul nostru are nişte rude în zona în care locuiesc şi a considerat că acestea nu pot rămâne fără apă, deşi cei de la Nova Apaserv au închis conducta. A dat drumul la apă şi mi-a fost inundată toată curtea. A fost şi foarte frig afară şi curtea mea s-a transformat în patinoar. Sunt o femeie bătrână, ce mă fac eu în condiţiile astea?”, a fost declaraţia cititoarei noastre.

La scurt timp după ce doamna în cauză ne-a prezentat situaţia ei, am primit un telefon pe adresa redacţiei şi de la fiica acesteia, care locuieşte în Bucureşti, disperată că mama sa se află într-o situaţie dificilă şi nu are cine să o ajute.

Ne pare rău de situaţia pe care ne-aţi semnalat-o. La vârsta pe care o aveţi, trebuie să fiţi în siguranţă şi aveţi nevoie de persoane care să vă întindă o mână de ajutor. Am luat legătura cu primarul comunei Brăeşti, Ioan Toma, şi i-am prezentat situaţia pe care ne-aţi semnalat-o. Edilul se afla în drum spre Botoşani, după ce a fost la Bucureşti, şi nu ştia să se fi întâmplat o situaţie deosebită, fapt pentru care a luat legătura cu reprezentanţii primăriei. „Am vorbit să văd despre ce este vorba şi pot să vă spun că s-a rezolvat situaţia. A fost într-adevăr o problemă cu apa, a curs peste noapte, dar acum s-a rezolvat. Noi am delegat toată reţeaua de apă din comuna noastră în gestiunea operatorului de apă al judeţului. Nu ştiu de ce a spus doamna că aş fi eu vinovat, nici nu am fost în judeţ, acum vin de la Bucureşti şi nu am nici rude în zona în care doamna locuieşte. Dar este bine că s-a rezolvat situaţia şi doamna este în siguranţă”, a precizat edilul comunei Brăeşti, Ioan Toma.