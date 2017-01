Nelămuriri privind soluţionarea restituirii proprietăţilor

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Un locuitor al judeţului Suceava, Gheorghe Mocanu, ne-a contactat la telefonul redacţiei pentru a se interesa de legi referitoare la fondul funciar.

Acesta ne-a povestit că a citit în paginile cotidianului nostru o ştire potrivit căreia a fost prelungit cu încă un an termenul de soluţionare a dosarelor depuse pentru restituirea proprietăţilor, dar s-a izbit de un refuz al funcţionarilor din una din primăriile botoşănene, în administraţia căreia intră şi o suprafaţă de teren pe care o deţine.

„Am o suprafaţă de pământ la Mileanca şi am fost la primărie să depun cerere pentru a mi se restitui proprietatea. Domnii din primărie mi-au spus însă că nu se poate să mai depun cerere. Într-adevăr, aşa este?”, a fost întrebarea cititorului nostru.

Dumneavoastră faceţi referire la informaţiile publicate de cotidianul nostru la începutul acestei luni. Atunci, prefectul judeţului, Dan Nechifor, a anunţat că a fost amânat termenul până la care Comisiile Locale de Fond Funciar pot soluţiona toate cererile privind repunerea în posesie şi acordarea titlurilor de proprietate, în baza unei ordonanţe de guvern care prevede o prelungire cu încă un an de zile, adică până la 1 ianuarie 2018. Atunci, prefectul a susţinut că prelungirea acestui termen are ca scop asigurarea foştilor proprietari să-şi redobândească proprietăţile, iar după expirarea acestui termen, toate problemele legate de fond funciar vor putea fi soluţionate numai în instanţele de judecată. Pentru a vă oferi un răspuns la întrebarea dumneavoastră, am luat legătura cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Fond Funciar, din cadrul Instituţiei Prefectului, cărora le-am transmis informaţiile pe care ni le-aţi oferit. Potrivit acestora, dumneavoastră aţi înţeles greşit informaţiile pe care noi le-am publicat, întrucât prelungirea termenului de soluţionare a dosarelor nu se referă şi la depunerea unor dosare noi. Prin urmare, întrucât la nivel naţional, dar şi judeţean, au rămas mii de dosare în lucru până la expirarea termenului, statul a prelungit cu încă un an data limită până comisiile pot soluţiona toate dosarele deja depuse, pentru a fi emise şi titlurile de proprietate. Astfel, funcţionarii din cadrul primăriei comunei Mileaca nu v-au oferit informaţii false. Trebuie să mai ştiţi şi că, potrivit legii, ultimul an în care au mai putut fi depuse cereri noi pentru redobândirea proprietăţilor,a fost 2005. De atunci, nu au mai fost depuse cereri, ci au rămas doar dosarele în soluţionare. La nivelul judeţului au rămas de soluţionat peste 1.000 de dosare, din care cele mai multe, aproximativ 400, sunt în comuna Cristeşti.