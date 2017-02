Sprijin promis unui botoşănean care a cerut ajutorul semenilor

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Săptămâna trecută, la „Poşta Redacţiei”, am relatat despre cazul unui botoşănean care a făcut un apel la adresa concetăţenilor cu inimă mare şi dare de mână. În câteva rânduri, Ioan Amarandei, în vârstă de 64 de ani, din comuna Hilişeu-Horia, ne-a explicat situaţia financiară dificilă pe care o are şi de cât de mult are nevoie de sprijinul cetăţenilor pentru a-şi duce zilele mai uşor.

„Am numai ajutor social 140 de lei şi sunt bolnav cu inima, casa este crăpată şi bate vântul prin ea, nu am lemne, nu am bani nici de mâncare. Vă rog din suflet să mă ajutaţi”, a fost apelul disperat al botoşăneanului. Acesta a avut şi rugămintea de a fi preluat într-un cămin destinat îngrijirii persoanelor vârstnice în cazul în care nimeni nu va putea să-l ajute.

Cele scrise de noi au fost citite de botoşăneni şi, din fericire, nu au rămas fără reacţii.

Ne bucurăm să vă anunţăm, pe această cale, domnule Amarandei, că un botoşănean a rămas impresionat de cazul dumneavoastră şi este dispus să vă ajute. Acesta ne-a contactat la telefonul redacţiei, cerând mai multe date de contact ale dumneavoastră. Cum nu ne-aţi lăsat niciun număr de telefon, Lucian Babei, din Botoşani, ne-a lăsat numărul lui de telefon, în speranţa că dumneavoastră veţi citi aceste rânduri şi veţi lua legătura cu cetăţeanul botoşănean, în ideea de a vă pune de acord cu condiţiile prin care dumneavoastră puteţi fi ajutat. De asemenea, acesta a precizat că va încerca să vă găsească şi un loc în unul din căminele destinate îngrijirii persoanelor vârstnice, în condiţiile în care acesta este lucrul pe care dumneavoastră vi-l doriţi cel mai mult, dar şi că va încerca să ia legătura şi cu primarul comunei Hilişeu-Horia, să se intereseze de cazul dumneavoastră. Prin urmare, vă publicăm numărul de telefon al persoanei interesate să vă ajute şi sperăm să luaţi legătura cu dumnealui. Acesta este 0746.425.388.