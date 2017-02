Ajutor cerut pentru un bătrân bolnav

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Un cititor face apel la botoşăneni să ajute un bărbat bolnav căruia nu îi ajung banii din pensie pentru medicamente.

Unul din cititorii „Monitorul de Botoşani”, Marius Chiaburu, ne-a trimis pe adresa de facebook a redacţiei, un apel la umanitate.

În câteva rânduri, acesta ne-a povestit că a încercat să ajute un botoşănean aflat la mare nevoie, dar nu poate de unul singur întrucât nevoile vârstnicului îi depăşesc veniturile. Este vorba despre un botoşănean în vârstă de 68 de ani, Ionel Marcu, bolnav de gonartroză bilaterală, suferind în trecut şi de un accident vascular cerebral. Se mişcă foarte greu prin casă şi prin grădină, cu ajutorul a două cârje, însă această misiune devine din ce în ce mai dificilă. Îl supără şi ochii, folosind nişte ochelari care i-au aparţinut soţiei. Pe lângă problemele de sănătate, vârstnicul se confruntă şi cu o adevărată problemă a banilor. A lucrat în tinereţe ca şofer, iar apoi la canalul Dunăre - Marea Neagră. Pensia pe care o primeşte acum îi ajunge pentru medicamente, care sunt foarte scumpe. Din această cauză, nu prea îşi mai permite să-şi cumpere mâncare şi nu are nici suficiente lemne pentru a se încălzi. „Am fost la acest bătrân din dorinţa de a-l ajuta însă nevoile sale depăşesc posibilităţile mele. Eu i-am adus şi îi voi mai aduce alimente şi îi voi mai face şi alte servicii ca să nu mai facă drumuri pe această vreme, însă bătrânul are nevoie de un pic mai mult ajutor. În măsura posibilităţilor şi având în vedere că am mai văzut în ziarul dumneavoastră articole despre bătrâni neajutoraţi şi aflaţi în dificultate, vă rog să publicaţi acest apel care sper să fie citit de persoane care pot şi doresc să îl ajute şi au posibilităţi mai multe decât am eu”, este o parte din mesajul cititorul nostru.

Vă mulţumim foarte mult că aţi apelat la noi pentru a vă sprijini în acest scop umanitar. Vă felicităm, de asemenea, pentru bunătatea de care daţi dovadă şi, având în vedere că aveţi şi dumneavoastră posibilităţi limitate, din puţinul dumneavoastră împărţiţi cu o persoană nevoiaşă, care are nevoie de un real sprijin al semenilor.

Din ce am înţeles, domnul are nevoie şi de un consult oftalmologic, dar şi de o pereche de ochelari adecvată, întrucât are tot mai mari probleme de vedere. De asemenea, ţinând cont că are şi gonartroză bilaterală, acesta are nevoie mare şi de un scaun cu rotile, având în vedere că se deplasează tot mai greu cu cârjele pe care le are. Din acest motiv, ne alăturăm şi noi demersului dumneavoastră de a-l ajuta pe domnul Ionel Marcu şi adresăm şi noi un apel în rândul tuturor botoşănenilor milostivi şi cu dare de mână, să sară în ajutorul unui om care are mare nevoie de sprijin. Prin urmare, rugăm toţi botoşănenii dispuşi să întindă o mână de ajutor, să se alăture dumneavoastră şi să contribuie cu ce pot pentru ca zilele acestui domn, şi aşa măcinat de griji, bătrâneţe, singurătate, boală şi probleme financiare, să devină mai senine. Ne apropiem cu paşi repezi de începutul Postului Paştelui şi este un bun prilej pentru toţi botoşănenii mărinimoşi să ajute cu ce pot un om aflat la nevoie.