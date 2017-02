Scaun cu rotile oferit unui bărbat cu piciorul amputat

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Unul din botoşănenii care au găsit rezolvare la problemele cu care se confruntă, cu sprijinul cotidianului nostru, ne-a contactat pe telefonul redacţiei pentru a ne mulţumi pentru sprijinul acordat. Este vorba despre Victor Ciupu, locuitor al comunei Avrămeni, care a rămas imobilizat după ce a suferit o intervenţie chirurgicală, un picior fiindu-i amputat. De atunci au început problemele sale, un cetăţean promiţând că-i va face un scaun cu rotile, contracost, dar care nu şi-a onorat promisiunea.

După ce am relatat cazul acestuia, o doamnă binevoitoare din municipiul Botoşani i-a oferit domnului Ciupu un scaun cu rotile, mult aşteptat. „Mii de mulţumiri pentru toţi cei ce m-au ajutat. De acum îmi este mult mai bine. Am primit căruciorul şi mă folosesc de el. mulţumesc foarte mult”, a susţinut domnul Victor Ciupu.

În sprijinul cititorului nostru de la Avrămeni ne-a contactat o altă locuitoare a municipiului Botoşani, care ne-a explicat că deţine o proteză pe care o poate dona domnului Ciupu, solicitând un număr de contacta al acestuia.

Ne bucurăm nespus că am putut să vă ajutăm şi ştim că acum vă este mult mai bine şi vă descurcaţi mult mai uşor. Mulţumim şi noi, pe această cale, celor care nu au rămas pasivi la cele citite în cotidianul nostru şi s-au implicat în ajutorarea dumneavoastră. Cu siguranţă sunt cetăţeni demni de urmat, de la care toţi am putea avea multe de învăţat. Am putea învăţa cum să nu ne uităm omenia şi să întindem o mână de ajutor semenilor noştri care se află la nevoie, să împărţim din puţinul nostru cu cei ce au mai puţin decât noi. Din păcate, aceste virtuţi sunt tot mai uitate, în alergătura cotidiană.

În legătură cu doamna care a susţinut că vă poate oferi o proteză, vă mulţumim că aţi fost de acord să vă faceţi public numărul de telefon. Astfel, în speranţa că doamna care s-a oferit să vă ajute şi cu o proteză va citi aceste rânduri, o informăm pe această cale că poate lua legătura cu dumneavoastră la numărul de telefon 0735.203.838. Ne dorim să primiţi ajutor şi de la această botoşăneancă, aşa cum aţi fost ajutat deja de unul din semeni, care v-au oferit scaunul cu rotile iar noi mulţumim încă o dată anticipat, alături de dumneavoastră.