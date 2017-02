Viaţă de coşmar trăită de o familie a cărei casă a fost mistuită de foc

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

O altă botoşăneancă, Cătălina Corneanu, în vârstă de 37 de ani, din satul Cerchejeni, comuna Blândeşti, ne-a contactat pe telefonul redacţiei pentru a ne împărtăşi greutăţile cu care se confruntă şi a ne cere sprijinul. „Mi-am pierdut casa şi tot ce am reuşit să strâng până acum într-un incendiu de luna trecută. De atunci am rămas pe drumuri, cu trei copii după mine. Am încercat să cer ajutor din toate părţile. Primarul mi-a spus că nu mă poate ajuta cu nimic pentru că nu aveam asigurare pe casă. Am apelat şi la ajutorul bisericii, dar mi-a spus că nu are cu ce să mă ajute. Mai trăiesc din mila vecinilor care îmi mai dau din când în când câte un pic de mâncare. În rest, nimeni nu îmi sare în ajutor”, a fost apelul disperat al botoşănencei.

Ne pare nespus de rău de situaţia în care vă aflaţi şi ce zile aţi ajuns să trăiţi, mai ales că de aceleaşi greutăţi se izbesc şi cei trei copii pe care îi aveţi, care nu ar trebui să ştie ce înseamnă greutăţile la o astfel de vârstă, ci să-şi trăiască copilăria. Apreciem gestul vecinilor dumneavoastră care nu rămân pasivi la nevoinţele dumneavoastră şi vă mai întind, din când în când, o mână de ajutor. Pe această cale, adresăm şi noi un apel la adresa tuturor botoşănenilor dornici să întindă o mână de ajutor semenilor aflaţi la nevoie, care pot avea milă atât de dumneavoastră, cât mai ales de copiii dumneavoastră. În speranţa că sunt astfel de botoşăneni care vor citi aceste rânduri, credem cu tărie că apelul dumneavoastră nu va trece fără a fi luat în considerare şi veţi primi de ajutor acum că aveţi cea mai mare nevoie. Vă înţelegem că vă este greu să duceţi iarna fără o locuinţă şi tocmai din acest motiv întărim apelul şi în rândul autorităţilor locale care au posibilitatea să vă ajute.