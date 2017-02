Interes pentru acordarea subvenţiilor agricole

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Apropierea campaniei agricole aduce şi demersurile pentru încasarea subvenţiilor pe suprafaţă.

Un cititor din comuna Hlipiceni ne-a contactat la telefonul redacţiei pentru a se interesa de subvenţia agricolă care se acordă pentru suprafeţele de teren.

„Dacă pământul este arendat şi lucrat de societatea care a luat în arendă acest pământ, proprietarul poate beneficia de subvenţia ce se acordă de stat pe suprafaţă?”, ne-a întrebat cititorul nostru.

Am luat legătura cu specialiştii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru a vă putea oferi un răspuns. Potrivit acestora, dacă dumneavoastră sunteţi proprietarul suprafeţei de teren pe care aţi oferit-o în arendă, nu dumneavoastră sunteţi în postura de a putea accesa subvenţia pe suprafaţă, ci partea care lucrează acel teren, adică societatea cu care dumneavoastră aţi încheiat un contract de arendă. Asta pentru că, prin contractul de arendă, cele două părţi s-au înţeles asupra plăţii cotei parte, acordată de obicei în kilograme la hectar, dar şi asupra plăţii impozitelor pe acel teren. Prin urmare, legea din acest punct de vedere oferă sprijin celui ce prestează activitate agricolă, nu celui care deţine suprafeţe de teren. Astfel, dacă asociaţia cu care aţi încheiat contract de arendă doreşte să acceseze subvenţie pe suprafaţa pe care o deţineţi, are posibilitatea să facă acest lucru şi, dacă dosarul depus este şi eligibil, atunci poate beneficia de subvenţia pe suprafaţă, oferită de stat. Şi în acest an, campania de depunere a cererilor va începe din această săptămână, de miercuri, solicitările putând fi depuse la APIA. Campania de depunere a cererilor se va finaliza pe 15 mai.