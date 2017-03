Îngrijorări pentru calitatea aerului

« Alte stiri din categoria Posta redactiei

Creşterea exponenţială a numărului de maşini înmatriculate în Botoşani readuce în discuţie temerile privind înrăutăţirea calităţii aerului.

Unul dintre cititorii noştri fideli, publicistul Neculai-Virgil Sandu, ne-a trimis pe adresa redacţiei o scrisoare prin care îşi arată din nou îngrijorarea faţă de calitatea aerului respirat de botoşăneni. Fiind un militant pentru calitatea aerului şi respectarea normei europene de spaţiu verde pe cap de locuitor, acesta ne-a scris câteva rânduri ca o reacţie la cele citite din paginile cotidianului nostru, prin care şeful Poliţiei Rutiere susţinea că Botoşaniul şi nu numai riscă să devină cimitirul de maşini vechi al Europei, ceea ce va duce, implicit, şi la creşterea nivelului de poluare. Mai mult, întrucât parcul auto al judeţului creşte în fiecare an, primăria caută soluţii pentru mai multe locuri de parcare, care duc, inevitabil, la desfiinţarea de spaţii verzi, alt aspect care duce la poluarea aerului.

„În Botoşani respirăm un aer destul de poluat, mai ales în condiţiile în care în oraşul nostru s-au redus extrem de mult spaţiile verzi. S-a ajuns să avem sub cinci metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor, iar mijloacele de transport contribuie la poluarea aerului atmosferic în proporţie de 70-75% prin emisiile de dioxid de carbon, hidrocarburi, oxizi de azot, oxizi de sulf, etc. (…) Cum în ultimii ani am fost martorii defrişărilor masive a pădurilor şi a spaţiilor verzi, a vegetaţie în general, care, prin procesul de fotosinteză asigură convertirea dioxidului de carbon în oxigen, este de la sine înţeles apariţia fenomenului de «încălzire globală» şi a schimbărilor climatice la scară planetară”, este un fragment din scrisoarea semnată de cititorul nostru.

Vă înţelegem îngrijorarea şi vă asigurăm că nu sunteţi singurul care pune problema în această notă. Tot mai mulţi botoşăneni care înţeleg importanţa unui aer curat, care asigură şi sănătatea, încep să se îngrijoreze atunci când văd că gradul de poluare poate să crească. Din fericire însă, putem spune că municipiul Botoşani este încă „privilegiat” din acest punct de vedere. Aveţi mare dreptate atunci când spuneţi că, încet dar sigur, Botoşaniul devine un cimitir de maşini vechi, importate din vest, unde se ştie că există o adevărată cultură a respectării şi conservării mediului înconjurător, dar şi pentru înnoirea periodică a parcului auto. Noi, din păcate, suntem încă deficitari la acest capitol, dar asta şi din cauza limitărilor financiare. Oamenii au ajuns acum să-şi cumpere orice fel de maşină, oricât de veche ar fi, doar pentru că este ieftină, invocând că nu pot trăi fără maşini. Din acest motiv, în fiecare an, parcul auto al municipiului şi nu numai creşte, dar cu maşini vechi. De asemenea, există şi o criză a locurilor de parcare, pentru care se taie de cele mai multe ori din spaţiile verzi

Însă, după cum am mai spus, judeţul încă se poate considera unul privilegiat. În lipsa unor industrii masive care generează un factor ridicat de poluare, aerul respirat de botoşăneni este în general bun sau chiar foarte bun, fapt arătat şi de staţia de monitorizare a aerului din zona Pieţei Centrale, care este administrată de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM). Mai mult, reprezentanţii municipalităţii arată că spaţiile verzi din municipiu plasează oraşul printre primele din ţară din acest punct de vedere, Botoşaniul primind în 2012 şi titlul de „capitală verde”. Spaţiile verzi din oraş au putut fi admirate şi de locuitorii altor judeţe, care au rămas surprinşi de câtă verdeaţă poate fi într-o urbe.

Mai mult, deşi a fost eliminată taxa de înmatriculare auto, guvernanţii caută acum soluţii pentru a limita poluarea în aglomerările urbane. Astfel, nu este exclusă în viitorul apropiat limitarea accesului maşinilor în oraşe, în funcţie de cât de vechi sunt, ca în oraşele occidentale, unde maşinile de până la Euro 2 nu au voie în zonele aglomerate decât în anumite intervale.