Cum se fac programările la înmatriculări auto

Unul dintre cititorii noştri, Emil. B., ne-a contactat la telefonul redacţiei pentru a se interesa de programarea online pentru înmatricularea autovehiculului. Acesta ne-a povestit că a venit recent din străinătate şi a citit în paginile cotidianului nostru despre faptul că maşinile se pot înmatricula doar pe bază de programare la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto, pentru a fi evitată aglomeraţia generată şi de eliminarea taxei auto.

„Am încercat să găsesc unde mă pot programa, dar nu am reuşit. Vă rog să-mi spuneţi unde trebuie să mă adresez. Am maşina cu care am venit din străinătate şi vreau să rămân acasă. Bineînţeles că vreau să o şi înmatriculez”, a precizat cititorul nostru.

Într-adevăr, înmatriculările autovehiculelor se fac doar pe bază de programare online, printr-un soft preluat de la Instituţia Prefectului Suceava. Prin urmare, dacă doriţi să vă programaţi, tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi pagina online a Instituţiei Prefectului Botoşani, adică www.prefecturabotosani.ro. Apoi trebuie să mergeţi în josul paginii, apoi în partea stângă veţi identifica secţiunea „Permise auto, înmatriculări, rezervări online”. Accesaţi această secţiune, pe „Rezervări online”. Ulterior, se va deschide o altă pagină, cu alte patru secţiuni, anume „Rezervare programare la examinare”, „Rezervare înmatriculare vehicule”, „Rezervare preschimbare permis de conducere”, respectiv „Rezervare autorizare provizorie/radiere vehicule”. Dumneavoastră aţi spus că intenţionaţi să vă înmatriculaţi maşina cu care aţi venit din străinătate. Prin urmare, trebuie să accesaţi „Rezervare înmatriculări vehicule”. Cu această ocazie, vi se va deschide o altă pagină, în care trebuie să vă completaţi datele personale şi să introduceţi datele maşinii pe care o deţineţi, plus codul de siguranţă din imaginea afişată pe pagină apoi să accesaţi „Înregistrează rezervare”, după ce aţi bifat o dată pe care o doriţi sau pe care o alegeţi din variantele disponibile. Programările se fac până la o perioadă de 60 de zile, iar agenţii din cadrul Serviciului de Permise şi Înmatriculări Auto efectuează câte o înmatriculare la fiecare 10 minute.