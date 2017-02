Oglindă oglinjoară

« Alte stiri din categoria Puls

Şi-a încercat zadarnic norocul pe la noi, ăştia, care n-am băgat-o în seamă s-o facem iar deputată. Chiar dacă Lili, în clampanie a târâit după ea o ditai cântăreaţa de muzică populară, n-a fost să fie. Aşa că s-a întors de unde a plecat, adică la Bucale unde a fost cu mult mai mult noroc, că-i vorba s-o puie Tări şefă la învăţământ. Pe bună dreptate are ce să predea: cum să devii din fată în casă lozăreasă şefă, cum să faci liceu, facultate, masterate şi doctorate în acelaşi timp, cum să schimbi cinci partide în patru ani. E şcoală, nu glumă, pentru toate astea. Anume şcoala vieţii pe care ar trebui s-o cunoască orice politician. Însă nu şi noi, ăia, care n-avem decât să strigăm în piaţă până răguşim.