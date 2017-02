Drumurile noastre toate

« Alte stiri din categoria Puls

Şparlamentarii botoşăneni ai pesedeului (că ăilalţi îşi văd de propriile biznisuri) s-au bătut cu cărămida-n piept că au adus o grămadă de parale pentru drumuri. Grămada poate că pare mare, dar e muuuult mai mică decât e nevoie. Dacă în fiecare primăvară am primi tot atâţia bani, cică ar trebui decât 60 de ani ca să cârpim ce-i stricat, cu condiţia ca pe străzi că nu mai circule nimeni ăst timp. Dar Nea Costică cel Nou, preşul de la cejeu, crede că sunt suficienţi doar 3 - 5 ani şi nu mai mult, pentru rezolvarea problemei, adică exact când iese la pensie pentru că atunci chiar are de gând s-o lase şi el mai uşor cu drumurile.