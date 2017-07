Sfaturi de chinez

« Alte stiri din categoria Puls

Deputatul Răzvan de la pesedeu, pe care noi îl iubim că are tupeu, scrie la oameni pe feisbuc că e bine că s-a înscris la start up nationala, dar viaţa de administrator de firmă e grea, are suişuri şi coborâşuri. Fiţi atenţi la om că ştie ce spune, a făcut un sereleu cu nişte italieni şi după aia trebonale, probleme de nu mai ştie nimeni ce s-a întâmplat acolo. Apoi s-a făcut politician bugetar, că viaţa e aşa, mai liniară. Plus că se câştigă incomparabil mai bine.