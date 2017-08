Investiţiile se întoarce

« Alte stiri din categoria Puls

Profitând de faptul că preşedintele Costică de la cejeu a plecat în concediu, funcţionarii de acolo a trecut la buget, la rubrica „investiţii noi” cifra zero. Problema e cum împart banii de investiţii la toate comunele, că tot au încercat pe calculator, da’ tre să fie stricat, că tot apare zero la rezultat. Noroc că nu a aflat preşedintele, că foc şi pară se face. Bine, nu o să afle imediat, mai dureaza un an, doi.