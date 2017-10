Variabilă să fie, da numai pentru noi

« Alte stiri din categoria Puls

La regia aia care dă apă, directorii are o cotă variabilă de salar, adică ceva bani în plus, dacă fac indicatorii de performanţă. Indicatorii sunt stabiliţi prieteneşte, că e păcat să nu ia omu’ un ban extra. Reprezentanţii de la consiliul de administraţie de la faimoasa regie a cugetat un pic, apoi şi-a dat seama că’s proşti fin’că nu are şi ei cotă variabilă. Drept pentru care a făcut scandal, iar în şedinţa de la cejeu votat, aprobat, gata. Că era păcat să mergi la şedinţe de CA la apă şi să nu ai variabila ta la sfârşit de lună. Muncitorii nu au variabilă. Că nu fac performanţă evident, se ştie că asta se face doar din birou.