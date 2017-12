Banii de căldură se întoarce la alţii

« Alte stiri din categoria Puls

Pentru că poporul din Botoşani a votat la greu cu pesedeu, guvernul lui Tudose a dat zero bani aici pentru termoficare. Asta e corect şi normal. Adică să votezi PSD şi să îţi fie şi cald, deja e prea mult. Plus că poporul sărac care vrea subvenţie, după ceva stat în frig o să înţeleagă că a votat greşit la primar şi trebuia să aleagă tot un primar pesedist, dacă vroia cald în casă. Adică se împuşcă doi iepuri dintr-un foc, se face şi economie şi primarul Cătălin are şanse mai mici la alegeri. Cât despre frig în case, pentru victorie trebuie să mai şi suferim un pic, nu? Pentru victoria PSD, normal, dar astea-s deja detalii.