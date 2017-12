Adevăratul nume al lui Moş Crăciun

« Alte stiri din categoria Puls

Ei bine, acesta este Albert (nu Einstein), nimeni altul decât vremelnicul şef de la apă şi canalizare! În bunătatea lui, el a vrut să dea bonuri de masă amploaiaţilor, dar o directoare din dotare l-a sabotat şi a pregătit intenţionat prea târziu documentaţia. Aşa că Albert (nu Einstein) a dat de veste că dă oricum bonurile, legal sau nu. Cum legal nu mai este, deci ilegal carevasăzică. Şi n-o fi el mare director, dar măcar are diplomă de jurist şi ştie că în acest caz bonurile i se impută. Însă, la ce salariu are, chiar nu e o problemă. Poate dacă ar da şi bonuri de vacanţă...