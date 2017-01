Marii dispăruţi ai anului 2016

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

1. Prince, cel mai influent muzician a decedat în urma unei supradoze de droguri în casa sa din Minnesota pe 21 aprilie, la vârsta de 57 de ani. Prince a devenit un star arhicunoscut în anii ’80 cu albume ca „1999”, „Purple Rain” şi „Sign O’ the Times”. Muzica lui se încadrează în genurile rock, funk şi jazz. A vândut peste 100 de milioane de albume. Cunoscut pentru excentricităţile sale şi-a schimbat ulterior numele de scenă într-un simbol.

2. Fidel Castro, fostul preşedinte al Cubei, a decedat pe 25 decembrie, la vârsta de 90 de ani. Castro a răsturnat guvernul lui Fulgencio Batista în 1959, a introdus Revoluţia Comunistă, a sfidat SUA decenii întregi şi a supravieţuit numeroaselor tentative de asasinat. O figură controversată, Castro a fost adorat de susţinători ca „apărător al socialismului” şi văzut de critici ca un dictator ce a suprimat brutal opoziţia şi a mutilat economia Cubei.

3. Legenda boxului Muhamad Ali a decedat pe 3 iunie, la 74 de ani. Fostul campion mondial la categoria grea a fost numit cea mai semnificantă figură a sportului din secolul XX. A murit în urma unei insuficienţe respiratorii, complicată de boala Parkinson, cu care a fost diagnosticat în urmă cu 30 de ani.

4. Scriitorul şi filosoful italian Umberto Eco, cunoscut pentru romanul său „Numele Trandafirului”, a decedat pe 19 februarie, la 84 de ani. Alte romane semnate de Eco: „Pendului lui Foucault” şi „Numărul Zero” (2015).

5. Regele Thailandei, Bhumibol Adulyadej, cel mai longeviv monarh, a decedat pe 13 octombrie. El a fost 70 de ani conducătorul statului. Monarhul, în vârstă de 88 de ani, a dat stabilitate unei ţări lovite de crize politice şi lovituri de stat, fiind venerat de poporul său. În ultimul an al vieţii sale era într-o stare precară de sănătate, având puţine apariţii publice.

6. Actorul Robert Vaughn, cunoscut pentru rolul agentului secret Napoleon Solo din serialul „The man from UNCLE”, difuzat în anii ’60, a decedat pe 11 noiembrie, la 83 de ani, de leucemie. El a mai fost cunoscut pentru rolul lui Lee din filmul „Cei şapte magnifici” şi pentru rolul escrocului Albert Stroller din serialul „Hustle”.

7. Actorul american Gene Wilder a decedat la vârsta de 83 de ani, pe 29 august. S-a făcut remarcat cu rolul lui Willy Wonka din „Willy Wonka şi Fabrica de ciocolată”, pentru colaborările sale cu scriitorul şi regizorul Mel Brooks în filme clasice ca „The Producers”, „Blazin Saddles” şi „Tânărul Frankenstein” şi pentru colaborarea cu comedianul Richard Pryor în filmul „Stir Crazy”.

8. Fosta Primă Doamnă Nancy Reagan a decedat în casa ei din California pe 6 martie la vârsta de 94 de ani. A fost căsătorită cu Ronald Reagan pentru 52 de ani şi a fost una din cele mai influente Prime Doamne din istoria americii. Iniţial criticată pentru costisitoarea renovare a Casei Albe şi pentru utilizarea cunoştinţelor unui astrolog pentru influenţarea politicilor soţului ei, a devenit mai târziu o figură îndrăgită în special în perioada când a avut grijă de soţul ei în anii în care a fost bolnav de Alzheimer.

9. Boutros Boutros-Ghali, secretar general al ONU între anii 1992-1997 a decedat pe 16 februarie, la 93 de ani. A preluat mandatul într-un moment de creştere a influenţei ONU, ca urmare a rolului decisiv jucat în Războiul din Golf, dar s-a confruntat cu critici dure pentru eşecul de a preveni genocidul din 1994 din Rwanda şi a bombardamentelor NATO din Bosnia.

10. Leonard Cohen, compozitor, cântăreţ şi poet canadian, care a îmbinat perfect spiritualitatea cu sexualitatea în cântece ca „Hallelujah”, „Suzanne” şi „Bird on a wire”, a decedat în ziua de 7 noiembrie la vârsta de 82 de ani. A fost unul din primii compozitori contemporani, iar albumul „You want it Darker”, lansat cu trei săptămâni înaintea morţii, a fost un mare succes.

11. Shimon Peres, unul din ultimii fondatori ai statului modern Israel, a decedat în pe 28 septembrie, la două săptămâni după ce a suferit un atac de cord. Avea de 93 de ani. A avut o carieră politică de şapte decenii, fiind premier, ministru al Apărării şi al Finanţelor. A câştigat în 1994 Premiul Nobel pentru Pace, pentru semnarea unui acord de pace interimar cu palestinienii.

12. Harper Lee, cunoscută pentru romanul „To kill a Mockingbird”, a decedat la 89 de ani, pe 19 februarie. Povestea unui avocat alb ce apără un negru acuzat de viol în Sudul Americii rămâne o prezenţă puternică în literatura americană, având peste 40 de milioane de copii vândute în lumea întreagă, dar şi devenind un îndrăgit film avându-l pe Gregory Peck în rolul lui Atticus Finch. În 2015, la 55 de ani de la publicarea primului volum, autoarea a publicat al doilea volum „Go set a Watchman”.

13. Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace şi supravieţuitor al Holocaustului, a murit la 87 de ani, pe 2 iulie. Un important scriitor şi profesor universitar, al cărui cunoscut roman „Noaptea” revocă oribilele experienţe de prizonier în lagărele de concentrare naziste de la Auschwitz şi Buchenwald, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Stabilit în America, a fost profesor la Universitatea din Boston şi a înfiinţat Muzeul Holocaustului în Washington.

14. Arhitectul britanic de origine irakiană Zaha Hadid, printre ale cărei creaţii arhitectonice se numără clădirea Centrului Acvatic Olimpic din Londra, a decedat pe 31 martie, la 65 de ani, în urma unui atac de cord. Cu câteva luni înainte a devenit prima femeie care a primit Medalia de Aur a Institutului Regal al Arhitecţilor Britanici, recunoscându-i-se munca depusă. Printre creaţiile ei arhitecturale se numără Muzeul Maxxi din Roma şi clădirea Operei Guangzhou din China.

15. Legenda fotbalului olandez Johan Cruyff, cunoscut ca unul din cei mai buni jucători din istoria fotbalului, a decedat în ziua de 24 martie, la vârsta de 68 de ani, de cancer pulmonar. Cruyff a câştigat trei „Baloane de Aur” (1971, 1973 şi 1974), trei ani consecutiv Cupa Campionilor Europeni (CCE) cu Ajax, a antrenat Barcelona şi a adus primul trofeu CCE trupei „blaugrana” în 1992 şi a ajuns cu naţionala Olandei în finala Cupei Mondiale din 1964, unde a pierdut cu 2-1 în faţa Germaniei de Vest. În timpul turneului a făcut o fentă celebră care îi poartă acum numele şi care este des întâlnită în fotbalul de astăzi.

16. Actorul britanic Alan Rickman, care a jucat în filme ca „Harry Potter”, „Die Hard”, „Truly, Madly, Deeply” şi „Robin Hood - Prinţul hoţilor”, a murit pe 14 ianuarie, la pe 69 de ani, de cancer. A interpretat personaje negative, datorat vocii lui distinctive, ca profesorul Severus Snape în seria „Harry Potter” şi Hans Gruber în „Die Hard”

17. Arnold Palmer, cunoscut ca cel mai bun jucător de golf profesionist, a decedat pe 25 septembrie, la 87 de ani. În lunga sa carieră a câştigat peste 90 de turnee în lumea întreagă. Fiind unul din „Cei trei mari” în 1960, alături de Jack Nicklaus şi Gary Player, este cel care a făcut golful popular şi comercial în lumea întreagă.

18. Producătorul muzical George Marin, cunoscut ca „cel de-al cincilea Beatle”, a murit pe 8 martie, la 90 de ani. Martin, care a semnat cu The Beatles în 1962 şi a produs mai mult de 700 de albume, a fost descris de Paul McCartney ca fiind „un adevărat gentleman şi un al doilea tată pentru mine”. Martin a lucrat cu artişti ca Gerry and the Pacemakers, Shirley Bassey şi Cilla Black.

19. Vera Caslavska, gimnastă cehoslovacă, a murit pe 30 august, la 74 de ani, de cancer. Alături de Larisa Latynina, ea a câştigat la toate probele medalia de aur la două ediţii consecutive ale Jocurilor Olimpice de la Tokyo în 1964 şi de la Mexic din 1968. A câştigat 22 de titluri internaţionale din 1959-1968, dintre care şapte medalii de aur Olimpice, patru titluri ale lumii şi 11 titluri de Campionate Europene.

20. David Bowie, unul din cei mai influenţi muzicieni ai aceste ere, a murit pe 10 ianuarie, la 69 de ani, de cancer pulmonar. A fost un foarte bun actor, pictor şi scriitor, fiind numele avangardei în cultura contemporană din 1960 încoace. Tributuri artistice din lumea întreagă l-au conturat pe extraordinarul artist, al cărui ultim album „Blackstar” a fost lansat de ziua lui, la două zile după deces.

21. Cântăreţul, compozitorul şi producătorul muzical George Michael a murit în prima zi de Crăciun, la 53 de ani. Starul, care şi-a lansat cariera cu trupa Wham!, în 1980, a avut mare succes şi ca artist solo. Născut în nordul Londrei, cu numele Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael a vândut peste 100 de milioane de albume.