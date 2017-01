Sfârşitul lumii, tot mai aproape

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Celebrul Ceas al Apocalipsei a fost dat cu 30 de secunde mai aproape de miezul nopţii, după ce în cursul anului trecut a indicat ora 11:57:00. Organizaţia care se ocupă de acest ceas simbolic, cu valoare de avertisment pentru umanitate, Bulletin of the Atomic Scientists, a anunţat astfel că remarcă o creştere a pericolului la care este expusă întreaga omenire, de la schimbările aduse de încălzirea globală şi până la posibilitatea izbucnirii unui război nuclear, conform site-ului radiodifuziunii naţionale americane, citat de Agerpres.

Astfel, în cursul anului 2017, Ceasul Apocalipsei va indica ora 11:57:30, sugerând că suntem la doar două minute şi jumătate distanţă de distrugerea civilizaţiei umane.

În acest an, Ceasul Apocalipsei se află cel mai aproape de fatidica oră 12:00:00 din ultimii 64 de ani. În 1953 oamenii de ştiinţă au fixat ora la 11:58:00 după ce atât SUA cât şi URSS testaseră cu succes bombe cu hidrogen.

„Să nu ne facem iluzii, acest an va fi unul dificil”, a declarat Rachel Bronson, director executiv al Bulletin of the Atomic Scientists, după ce a fost anunţată joi noua oră a Ceasului Apocalipsei.

Înainte de anunţ, organizaţia Bulletin of Atomic Scientists a precizat că factorii care au determinat apropierea cu încă 30 de secunde de sfârşitul lumii includ „emergenţa naţionalismului strident la nivel global, comentariile făcute de preşedintele Donald Trump cu privire la armamentul nuclear şi la schimbările climatice, un peisaj al securităţii globale din ce în ce mai întunecat şi o nepăsare din ce în ce mai generalizată în faţa expertizelor ştiinţifice”.

Înainte de această modificare, Ceasul Apocalipsei nu a mai fost modificat din anul 2015, când minutarul a avansat cu două minute spre miezul nopţii, indicând ora 11:57:00.

Decizia de a da şi mai aproape ceasul de sfârşit a fost anunţată la National Press Club. Printre cei care au participat la anunţ se numără fostul ambasador al SUA la ONU Thomas R. Pickering şi Sharon Squassoni de la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale. Un eveniment simultan a fost organizat la Universitatea Stanford cu participarea guvernatorului de California, democratul Jerry Brown, a fostului secretar de stat George Schultz şi a fostului ministru al apărării William Perry.

Creat în 1947, Ceasul Apocalipsei (Doomsday Clock) a fost conceput de oamenii de ştiinţă care au participat la Proiectul Manhattan (proiectul ce a produs primele arme nucleare). Iniţial considerat un indicator al probabilităţii de producere a unui conflict nuclear, Ceasul Apocalipsei reprezintă în prezent şi alte ameninţări, printre care schimbările climatice, armele biologice şi ameninţările cibernetice.

Mihail Gorbaciov: „Lumea pare că se pregăteşte de război”

Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov avertizează, într-un articol de opinie publicat în revista „Time”, că ameninţarea nucleară pare, din nou, reală şi că lumea arată de parcă s-ar pregăti de război. El le cere preşedintelui american Donald Trump şi liderului rus Vladimir Putin să ia măsuri pentru reducerea arsenalului nuclear mondial, relatează Agerpres.

În articolul intitulat „Se pare că lumea se pregăteşte de război”, Mihail Gorbaciov scrie că „declaraţiile politicienilor şi ale liderilor militari sunt tot mai războinice, doctrinele de apărare sunt tot mai periculoase, iar comentatorii şi personalităţile TV se alătură acestor coruri belicoase”.

Fostul preşedinte este de părere că liderul de la Washington şi cel de la Moscova trebuie să prezinte în faţa Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) o rezoluţie menită să ducă la evitarea unui conflict nuclear. „Cred că lui Donald Trump şi Vladimir Putin trebuie să le revină iniţiativa de a propune o astfel de rezoluţie. Ei sunt preşedinţii a două naţiuni ce deţin peste 90% din arsenalul nuclear al lumii, prin urmare au o responsabilitate specială”, notează fostul lider al URSS.

Gorbaciov lansează şi un avertisment cu privire la faptul că armele de distrugere în masă au devenit tot mai ieftine şi mai uşor de procurat. „Se găsesc cu uşurinţă bani pentru arme sofisticate a căror putere este comparabilă cu cea a armelor de distrugere în masă: submarine care, cu o singură salvă, pot nimici jumătate de continent, sisteme de apărare antirachetă care subminează stabilitatea strategică”, mai menţionează ultimul lider sovietic în articolul din „Time”.