Elisabeta, regina Marii Britanii de 65 de ani

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cel mai longeviv monarh în viață, a sărbătorit ieri Jubileul de Safir ce reprezintă împlinirea a 65 de ani de la urcarea pe tron, informează Reuters.

Momentul a fost salutat la amiază prin salve de tun, 41 la număr, trase de artileria regală în Green Park, în apropiere de Palatul Buckingham, reședința oficială a monarhilor britanici.

Portret oficial dat publicităţii

Biroul Reginei a publicat un portret al monarhului, realizat în 2014 de fotograful David Bailey, în care Elisabeta a II-a apare purtând un colier și cercei cu safire, bijuterii ce datează din 1850, primite în 1947 drept cadou de nuntă de la regele George al VI-lea.

Fotografia oficială a fost comandată pentru campania „Great” organizată de guvernul de la Londra pentru a promova comerţul britanic, turismul, investiţiile şi educaţia în străinătate. Portretul prezentat luni face parte dintr-o serie mai amplă de fotografii realizate de David Bailey în 2014. Un alt portret din acea serie a fost lansat în acel an cu ocazia celei de-a 88-a aniversări a reginei.

Regina şi-a limitat programul

Regina, care va împlini 91 de ani la 21 aprilie, și-a limitat programul de vizite peste hotare, însă își îndeplinește încă îndatoririle oficiale pe teritoriul Marii Britanii. În luna decembrie, aceasta a declarat că își va reduce implicarea în activitățile organizațiilor și instituțiilor de caritate, academice și sportive pasând responsabilitatea altor membrii ai familiei regale.

Ea și-a petrecut ziua la reședința din Sandringham, din estul Angliei, așa cum a făcut-o în mod obișnuit, potrivit informării Biroului, mai arată sursa citată.

Pregătiri pentru Jubileul de Platină

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a urcat pe tron în anul 1952, la vârsta de 25 de ani, după moartea, la 56 de ani, a tatălui său, regele George al VI-lea, a fost văzută zâmbind, duminică, în timp ce primea flori de la mulțimea adunată în preajma bisericii Sf. Petru și Pavel din West Newton, potrivit Fox News. Regina a participat la slujbă alături de soțul său, ducele de Edinburgh.

Cu ocazia Jubileului de Safir au fost create monede speciale de la cele de cinci lire până la cele 1.000 de lire, din aur masiv, cu o greutate de un kilogram, puse în vânzare la prețul de 50.000 de lire sterline per unitate. Pe aceste monede a fost gravată o propoziție rostită de regină în timpul unui discurs în Cape Town, cu ocazia împlinirii a 21 de ani, în 1947: „Toată viața mea, fie ea lungă sau scurtă, va fi în serviciul dumneavoastră”.

Royal Mail, serviciul poștal britanic, a lansat, la rândul său, un timbru de cinci lire de culoare albastru-safir, mai arată AFP.

Potrivit BBC, o serie amplă de evenimente vor fi organizate cu ocazia Jubileului de Platină, în 2022, când suverana va sărbători împlinirea a 70 de ani de când a urcat pe tronul Marii Britanii.

Avere de sute de milioane de dolari

Regina Elisabeta a II-a are o avere estimată la 430 de milioane de dolari, conform unei analize prezentate de Bloomberg, adică trei procente din totalul averii celui mai bogat britanic, Gerald Grosvenor, Ducele de Westminister, un dezvoltator imobiliar cu proprietăţi în partea de vest a Londrei.

Cea mai bogată femeie din Europa, Liliane Bettencourt, are o avere de 32 de miliarde de dolari. „Regina nu este atât de bogată cum cred ceilalţi”, a spus Sally Bedell Smith, autoarea scrierii biografice publicată în 2012, „Elizabeth the Queen: The life of a Modern Monarch”.

Regina Elisabeta II are aproape 75 de milioane de dolari din investiţii, 160 de milioane de dolari sunt bani moşteniţi de la mama ei, are proprietăţi în valoare de 110 milioane de dolari, o colecţie de timbre care valorează 75 de milioane de dolari şi un grajd de 10 milioane de dolari, scrie Bloomberg.

Palatul Buckingham, bijuteriile coroanei regale şi colecţia de artă nu fac parte din averea Reginei Elisabeta, ele fiind păstrate pentru noile generaţii. Casa Regală valorează 57 de miliarde de dolari din economia Marii Britanii, conform unei firme de consultanţă.

Palatul Buckingham are 775 de camere şi o grădină de 161.880 de metri pătraţi. Specialiştii sunt de părere că proprietatea valorează două miliarde de dolari, scrie Bloomberg.