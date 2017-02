Adele, marea câştigătoare de la Grammy 2017

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Artista britanică s-a impus clar în duelul cu marea sa rivală americană, Beyonce.

Adele s-a impus drept marea câştigătoare a celei de-a 59-a ediţii a premiilor Grammy, duminică seară, la Los Angeles, reuşind să-şi învingă marea rivală, pe Beyonce la cele mai importante categorii, cel mai bun album, cea mai bună înregistrare şi cea mai bună piesă, adunând în total cinci premii faţă de Beyonce care a câştigat doar două, deşi a condus în topul favoriţilor cu nouă nominalizări, conform agenţiilor internaţionale de presă, citate de Agerpres.

Beyonce, mare favorită, dar atât

Beyonce, 35 de ani, şi britanica Adele, 28 de ani, au fost principalele favorite ale galei Grammy. Beyonce era considerată marea favorită a galei, cu nouă nominalizări, în timp ce Adele este singurul artist, în afară de diva R&B americană, care a fost nominalizat la toate principalele trei categorii de premii - cel mai bun album, cea mai bună piesă şi respectiv înregistrarea anului. Adele a câştigat toate aceste categorii.

Adele a câştigat premiul Grammy la fiecare categorie la care a fost nominalizată, în timp ce Beyonce, cu ultimul ei album, „Lemonade”, a obţinut doar premiile pentru cel mai bun videoclip şi pentru cel mai bun album urban contemporan.

Într-un discurs încărcat de emoţie, Adele a precizat că premiul pentru cel mai bun album a ajutat-o să se simtă din nou ca un artist după ce, de la ultimul său triumf la Grammy, în 2012, s-a dedicat aproape în exclusivitate îndatoririlor de mămică.

Plină de modestie, ea a lăudat albumul „Lemonade” cu care a fost nominalizată la această categorie Beyonce. „Artistul meu, artistul vieţii mele este Beyonce, iar albumul «Lemonade» este pur şi simplu monumental şi foarte bine gândit şi atât de frumos şi plin de emoţie”, i-a transmis ea rivalei din această seară.

Chance the Rapper, premiul pentru debut

Premiul pentru cel mai bun debut, considerat al patrulea ca importanţă dintre premiile Grammy, a fost câştigat de Chance the Rapper. Tânărul în vârtsă de 23 de ani, originar din Chicago, al cărui nume real este Chancelor Bennett, a fost nominalizat la şapte categorii de premii şi a câştigat trei trofee, inclusiv pe cel pentru cel mai bun album rap cu produsul discografic „Coloring Book” - primul album din istorie ce este accesibil doar pe platforme de streaming care a fost nominalizat şi a câştigat acest prestigios premiu.

Cinci premii post mortem pentru David Bowie

Marele dispărut al anului trecut David Bowie a câştigat cinci premii Grammy cu ultimul său album, „Blackstar”, pe care l-a lansat cu doar câteva zile înainte să fie răpus de cancer. Printre aceste premii se numără şi cel pentru cea mai bună piesă rock. Acestea au fost primele premii Grammy câştigate de David Bowie la categorii muzicale. În cursul vieţii artistul britanic mai câştigase două premii Grammy, unul pentru videoclip şi unul onorific, pentru întreaga carieră.

Primul premiu pentru Megadeth

După mai bine de un sfert de veac şi mai mult de zece nominalizări, formaţia de thrash metal Megadeth a câştigat primul premiu Grammy din carieră. Legendara formaţie metal, membră alături de Metallica, Slayer şi Anthrax a grupului select de trupe denumite generic "The Big Four of Thrash" pentru că au deschis drumurile acestui curent muzical, a câştigat la categoria rezervată celor mai bune interpretări metal cu piesa "Dystopia" care dă şi titlul celui de-al 15-lea album de studiou Megadeth.

Dave Mustaine & Co. au mai fost nominalizaţi de 11 ori la premiile Grammy, prima nominalizare datând din 1991. După ce a aflat că trupa sa a primit acest premiu, solistul şi chitaristul Dave Mustaine a postat pe Twitter o fotografie a plicului în care este anunţat că este laureat al premiului Grammy însoţită de un singur mesaj: "În sfârşit!".

Un alt moment deosebit al serii a fost şi cel în care americanii de la Twenty One Pilots au urcat pe scenă pentru a-şi primi premiul la categoria interpretare pentru duo/grup cu piesa "Stressed Out". Tyler Joseph şi Josh Dun au acceptat premiul fără pantaloni, explicând că şi-au jurat că dacă vor ajunge vreodată să urce pe scena unei gale Grammy pentru a ţine un discurs de acceptare, o vor face fără să poarte pantaloni.

Ironii la adresa lui Trump

Comedianul britanic James Corden a fost gazda ceremoniei desfăşurate la Staples Centre din Los Angeles şi a presărat gala cu momente umoristice, dar şi cu trimiteri la deja controversatul preşedinte american Donald Trump. Seara însă a aparţinut muzicii, iar printre numeroasele interpretări live s-au numărat şi o colaborare neobişnuită între Lady Gaga şi Metallica, precum şi lansarea noii piese „Shape of You” de către Ed Sheeran.

Tribut pentru marii dispăruţi

Diva pop Beyonce a avut o apariţie ca de zeiţă, purtând o rochie aurie, strălucitoare. Ea a urcat pe scenă unde a interpretat baladele „Love Drought” şi „Sandcastles” de pe ultimul ei album, „Lemonade”, cu o burtica vizibil proeminentă, în prima sa apariţie publică la 12 zile după ce a anunţat că este însărcinată cu gemeni. Ea a cântat de pe un scaun, înconjurată de o ploaie de petale.

Adele a fost cea care a dat startul spectacolului pe care până la urmă l-a şi „furat” cu o interpretare a piesei sale „Hello”. Apoi solista britanică a revenit pe scenă pentru a-i aduce un tribut lui George Michael, interpretând piesa acestuia „Fastlove”, o interpretare sobră în care a acuzat anumite probleme tehnice şi pe care a reluat-o după o scurtă întrerupere.

Prin comparaţie, omagiul adus de Bruno Mars lui Prince, un alt mare dispărut al anului 2016, a fost mult mai vesel. Mars a ales piesa „Let’s Go Crazy”, un hit al lui Prince din 1984 şi tot el a cântat şi solo-ul de chitară, în stilul marelui muzician dispărut.

Lista câştigătorilor Grammy 2017

General

u Albumul anului: „25” - Adele

u Înregistrarea anului: „Hello” - Adele

u Piesa anului: „Hello” - Adele Adkins & Greg Kurstin

u Cel mai bun artist la debut: Chance The Rapper

Pop

u Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Stressed Out” - Twenty One Pilots

u Cel mai bun album pop: „25” - Adele

u Cea mai bună interpretare pop solo: „Hello” - Adele

Dance/Electronic

u Cea mai bună înregistrare dance: „Don’t Let Me Down” - The Chainsmokers featuring Daya

u Cel mai bun album Dance/Electronic: „Skin” - Flume

Rock

u Cea mai bună piesă rock: „Blackstar” - David Bowie

u Cea mai bună interpretare rock: „Blackstar” - David Bowie

u Cea mai bună interpretare metal: „Dystopia” - Megadeth

u Cel mai bun album rock: „Tell Me I’m Pretty” - Cage The Elephant

Alternative

u Cel mai bun album alternativ: „Blackstar” - David Bowie

R&B

u Cel mai bun album contemporan urban: „Lemonade” - Beyoncé

u Cea mai bună interpretare R&B: „Cranes in the Sky” - Solange

u Cea mai bună piesă R&B: „Lake By the Ocean” - Hod David & Musze (Maxwell)

u Cel mai bun album R&B: „Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway

Rap

u Cel mai bun album rap: „Coloring Book” - Chance The Rapper

u Cea mai bună interpretare rap: „No Problem” - Chance the Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

u Cea mai bună interpretare Rap/Sung: „Hotline Bling” - Drake

u Cea mai bună piesă rap: „Hotline Bling” - Aubrey Graham & Paul Jefferies, (Drake)

Country

u Cea mai bună interpretare country solo: „My Church” - Maren Morris

u Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „Jolene” - Pentatonix Featuring Dolly Parton

u Cea mai bună piesă country: „Humble and Kind” - Lori McKenna, (Tim McGraw)

u Cel mai bun album country: „A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson.