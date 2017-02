Urs de argint pentru România

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Delegaţia ţării noastre a reuşit o prestaţie bună la a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de la Berlin, întorcându-se acasă cu unul dintre cele mai importante premii.

Filmul ’’Ana, mon amour’’ al regizorului român Călin Peter Netzer a câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună contribuție artistică, în cadrul galei de premiere a Festivalului Internațional de Film de la Berlin desfășurată sâmbătă seara.

Premiul a fost acordat Danei Bunescu pentru montajul acestui film, care este analiza unei povești de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate și delicate momente din evoluția unui cuplu.

Protagoniștii, Toma și Ana, se cunosc în facultate, se apropie rapid și încep o relație de iubire care devine în scurt timp o luptă contra tuturor. Din cauza unor probleme din copilărie, Ana are frecvent atacuri de panică, iar Toma își asumă rolul de protector necondiționat. Deși pare să dețină controlul asupra relației, ani mai târziu el se trezește gravitând în jurul unei femei pe care nu o poate înțelege, forţându-se până la limită în încercarea de a o salva.

Dana Bunescu a declarat că dedică trofeul echipei filmului.

"Echipei. Fiecărui membru al echipei, pentru că toată munca lor se regăsește acolo. Până să ajungă la mine, materialul a trecut prim mâinile și prin capetele multora. Și prezența se simte în fiecare fotogramă. Și trebuie respectată. Și de-asta mi se pare important ce s-a întâmplat", a declarat pentru AGERPRES Dana Bunescu.

Ea a afirmat că a făcut echipă bună cu toți cei care au lucrat la acest film.

"Am făcut echipă bună — nu este prima oară când lucrăm împreună, că am colaborat și la «Poziția copilului» — e o plăcere. Ne înțelegem foarte bine. Negociem întotdeauna ce e de negociat. Nu există porți închise în nas. Discutăm și facem, deci colaborarea e foarte ușoară și foarte plăcută", mărturisește Dana Bunescu.

Aceasta i-a îndemnat pe spectatori să se bucure de film. "Sunt vreo 200 de oameni care au transpirat la realizarea filmului. (...) Să se bucure de film, deși o să iasă aproape sigur cu un gust amar pentru că este un film care stârnește astfel de umori", a mai spus Dana Bunescu.

„E un premiu pe care-l merită pe deplin”

Regizorul Călin Peter Netzer, a declarat, pentru AGERPRES, că premiul primit de Dana Bunescu este unul pe care aceasta îl merită pe deplin.

"Ne-am bucurat foarte tare pentru Dana pentru că premiul a fost pentru contribuția artistică deosebită. E un premiu pe care-l merită pe deplin și mă bucur foarte tare. Sincer să fiu, nu m-am așteptat", a spus Călin Peter Netzer.

"Ana, mon amour’’ a fost proiectat în premieră mondială vineri seara în cadrul competiției oficiale a prestigiosului festival de la Berlin, pe marile ecrane din România putând fi vizionat începând din 3 martie.

Scenariul este semnat de Călin Peter Netzer, Cezar Paul Bădescu și Iulia Lumânare și a fost inspirat de romanul ’’Luminița, mon amour’’ scris de Cezar Paul Bădescu.

Directorul de imagine este Andrei Butică, montajul și sound design-ul îi aparțin Danei Bunescu, decorurile sunt realizate de Mihaela Popescu, costumele de Augustina Stanciu, sunetul înregistrat de Andre Rigaut, iar machiajul de Christina Paul. Producătorii filmului sunt Călin Peter Netzer și Oana Iancu.

Regizorul Călin Peter Netzer este laureat al premiului ’’Ursul de Aur’’ în 2013, cu filmul ’’Poziția Copilului’’.

Fiul Maiei Morgestern, premiat pentru versatilitate

Un alt succes românesc la Festivalul de Film, a cărui mascotă este ursul, aceeași ca a orașului-capitală a Germaniei, a fost cel al Tudor Istodor.

Actorul în vârstă de 32 de ani, care poate fi văzut la Teatrul Metropolis, a fost desemnat European Shooting Star la a 67-a ediţie a competiţiei de la Berlin, pentru capacitatea sa de a juca orice tip de rol, fiind considerat un actor cu instincte adevărate, conform motivaţiei juriului de premiere al secţiunii.

Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei 10 tineri actori europeni care au fost selectaţi în programul Shooting Stars, organizat de European Film Promotion (EFP) şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie.

Din partea României, la Berlinală, au mai participat actorul Alexandru Potocean, nominalizat la Berlinale Talents, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan.

Mesajul "Romanian Cinema #resist" a fost afişat la Berlinale Palast, pe covorul roşu, de cineaştii din România, în cadrul unui protest paşnic, în semn de solidaritate faţă de protestele din ţară.

Marele premiu a ajuns în Ungaria

Pelicula ungară "On body and soul", o poveste de dragoste poetică ce se derulează într-un abator, a câștigat sâmbătă Ursul de Aur pentru cel mai bun film din competiția oficială a Berlinalei, primul dintre marile festivaluri de film ale anului.

"On body and soul" a obținut cea mai înaltă recompensă a celei de-a 67-a Berlinale în fața producției finlandezului Aki Kaurismaki despre refugiați, ’’The Other Side of Hope’’, favorit de critici, relatează AFP.

Filmul laureat, care s-a detașat ca lider în cadrul festivalului ce se derulează pe parcursul a zece zile (9-19 februarie) după ce a primit note mari din partea criticilor festivalului, spune povestea unui cuplu care descoperă că visează același vis în fiecare seară. Protagoniștii doresc, dar nu reușesc să comunice, cu excepția acestui vis pe care îl au în comun, în care ea apare în formă de căprioară, iar el un cerb într-o pădure cu zăpadă. Ei vor încerca să se apropie evocând visele lor care îi duc departe de abatorul în care lucrează.

"Ne-am dorit un film simplu, limpede ca apa de izvor și nu știm dacă publicul ne va urma pentru că filmul poate fi văzut doar cu o inimă plină de generozitate", a declarat regizoarea primind premiul.

’’On Body and Soul’’ este al cincilea lungmetraj al lui Ildiko Enyedi de când a câștigat Camera d’or a Festivalului de film de la Cannes în 1989 pentru comedia-dramă ’’My Twentieth Century’’, amintește DPA.

Competiţia oficială a Berlinalei 2017 a cuprins 18 filme, care au concurat pentru cele două trofee importante ale festivalului – Ursul de Aur şi Ursul de Argint.

Alte premii acordate în festival

Marele învins, Aki Kaurismaki, a primit, în schimb, Ursul de Argint pentru cea mai bună regie.

Un alt premiu acordat în cadrul galei de sâmbătă seară a fost cel pentru cel mai bun scenariu, acordat chilianului Sebastián Lelio pentru filmul "A Fantastic Woman’’.

Actorul austriac Georg Friedrich și actrița coreeană Kim Minhee au câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare masculină, respectiv feminină, pentru prestaţiile din peliculele .

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Berlinale Palast, fiind difuzată în direct pe site-ul evenimentului.

Juriul a fost condus de regizorul si scenaristul olandez Paul Verhoeven şi compus din producătoarea Dora Bouchoucha Fourati (Tunisia), artistul Olafur Eliasson (Danemarca), actriţa Maggie Gyllenhaal (SUA), actriţa Julia Jentsch (Germania), actorul şi regizorul Diego Luna (Mexic), precum şi regizorul şi scenaristul Wang Quan’an (China).

Competiţia din Germania atrage sute de mii de spectatori

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, cunoscut ca Berlinale, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film şi evenimente de profil din lume, fiind ţinut anual în Berlin.

Berlinala atrage anual peste 450.000 de spectatori, peste 3.000 de jurnalişti din 80 de ţări, cu peste 400 de filme în program, fiind astfel, după Festivalul de la Cannes, cel mai important eveniment cinematografic european de profil. Anul trecut, premiul Ursul de Aur a fost acordat filmului „Fire at Sea” de Gianfranco Rosi.