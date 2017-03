TVR pariază pe tinereţe la Eurovision

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Selecţia naţională a fost câştigată de doi cântăreţi din noul val care vor interpreta un yodel compus de Mihai Alexandru.

Ilinca şi Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision 2017, cu piesa „Yodel It”, după ce au câştigat Selecţia Naţională, duminică.

Artiştii care au cântat în finala Eurovision România au fost, în ordinea apariţiei: Ana Maria Mirică, cu piesa „Spune-mi tu”; Ilinca feat. Alex Florea, cu „Yodel It”; Eduard Santha - „Wild Child”; Xandra - „Walk on By”; Mihai Trăistariu (Mihai) - „I Won’t Surrender”; Maxim, alături de Nicolae Voiculeţ - „Adu-ţi aminte”; Tavi Colen şi Emma, cu „We own the night” Instinct - „Petale”; Ramona Nerra - „Save Me”; Cristina Vasiu - „Set the Skies on Fire”.

Câştigător ales de public

Pentru prima dată în Selecţia Naţională, piesa care va reprezenta România a fost aleasă exclusiv de public, prin televot. Astfel, la sfârşitul serii, Ilinca şi Alex Florea au primit 10.377 de voturi, Mihai Trăisariu, al doilea clasat, pentru piesa „I Won’t Surrender”, 5.201 de voturi, iar Instinct, cu „Petale”, 3.063 de voturi.

Ilinca a declarat că persoana care a convins-o să intre în competiţia Eurovision a fost compozitorul piesei lor, Mihai Alexandru. Ilinca a declarat că s-a hotărât să intre în competiţie când a auzit piesa în studioul compozitorului. „Mihai Alexandru ne-a făcut să venim la Eurovision”, a spus ea.

La rândul său, Mihai Alexandru a mărturisit că a creat piesa „Yodel It” pentru o trupă care în prezent reprezintă Elveţia la Eurovision 2017. „Piesa a fost făcută pentru formaţia Timebelle din Elveţia. După aceea, ei au primit o piesă din Suedia la care au rămas pentru că au tras şi managerii şi au renunţat la proiectul meu şi noi am rămas cu piesa şi a trebuit să fac ceva cu ea”, a spus Mihai Alexandru.

Show exploziv pregătit pentru Kiev

Ilinca şi Alex Florea au spus că îşi doresc să prezinte pe scena de la Kiev „un show exploziv, ceva ce să rămână pe retină”. „Din păcate, timpul a fost foarte scurt pentru a pregăti ceva. Noi am lucrat la piesă până în ultimul moment”, a spus Alex Florea, referitor la show-ul lor din Selecţia Naţională.

La rândul său, şefa delegaţiei României, Iuliana Marciuc, a declarat pentru Agerpres că va discuta detaliile referitoare la show-ul ţării noastre în timpul unei prime vizite la Kiev, ce va avea loc la sfârşitul săptămânii. „Întâlnirea şefilor de delegaţii are ca scop să fim anunţaţi de toate amănuntele şi asta se va întâmpla chiar duminică şi luni voi sosi cu amănunte”, a precizat Iuliana Marciuc. Ea a spus că, în organizarea Selecţiei Naţionale din 2017, cea mai mare provocare a fost „să uite” faptul că România nu a participat la Eurovision anul trecut. „Cea mai mare provocare a fost să încercăm să uităm pentru o perioadă şi cred că este cazul să uităm ghinionul pe care l-am avut anul trecut”, a afirmat şefa delegaţiei României la Eurovision 2017.

Invitaţi din străinătate

Românca Miruna Mănescu, reprezentanta Elveţiei în concursul Eurovision de la Kiev, reprezentantul Spaniei, Manel Navarro, şi moldovenii de la SunStroke Project au fost invitaţii speciali ai finalei Eurovision România şi au susţinut recitaluri în timpul show-ului de duminică. De asemenea, trupa tribut ABBA, Arrival, a cântat în cadrul show-ului finalei.

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union, cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa.

Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României

- locul 3: Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005

- locul 3: Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010

- locul 4: Mihai Trăistariu - Atena, 2006

*) „Tornero”, melodia compusă de Eduard Cîrcotă şi interpretată de Mihai Trăistariu, în 2006, a obţinut cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision, 172 de puncte

Ediţia de anul trecut ratată de TVR

România nu a putut participa la competiţia de anul trecut, din cauza datoriilor acumulate de TVR faţă de EBU, instituţia care organizează concursul Eurovision. Televiziunea Română şi European Broadcasting Union (EBU) au ajuns, în luna octombrie, la un acord prin care să facă posibilă revenirea României la Eurovision şi difuzarea, de către postul public de televiziune, a ediţiei din 2017.

România trebuia să fie reprezentată de Ovidiu Anton, câştigătorul finalei selecţiei naţionale a Eurovision, cu piesa „Moment of Silence”, care s-a desfăşurat la Baia Mare.

În 2016, concursul Eurovision, organizat în Suedia, la Stockholm, a fost câştigat de cântăreaţa ucraineană Jamala.

Cântecul ei „1944” a stârnit controverse, întrucât versurile sale se referă la deportarea tătarilor din Crimeea, în timpul regimului sovietic condus de Stalin. Mai multe voci au spus că melodia încalcă regulile concursului Eurovision, pentru că are mesaj politic.