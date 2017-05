Fado duce trofeul Eurovision în Portugalia

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Salvador Sobral a câştigat Eurovision 2017 cu o piesă de dragoste cântată în stil fado.

Portugalia, reprezentată de Salvador Sobral, a câştigat Eurovision 2017 cu piesa cu „Amar Pelos Dois”, în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Centrul Internaţional de Expoziţii din capitala Ucrainei. Este primul trofeu Eurovision din istoria participării Portugaliei la această competiţie.

În urma acestei reuşite, Portugalia va fi ţara organizatoare a ediţiei din 2018 a concursului Eurovision aducând în această ţară o afluenţă de turişti în aceeaşi perioadă în care se va împlini un an de când Papa Francisc i-a canonizat pe Francisco Marto şi pe sora sa, Jacinta, doi dintre cei trei copii păstori care au fost martori la apariţiile Fecioarei Maria în Fatima, un mic oraş din centrul Portugaliei, în urmă cu o sută de ani. Circa cinci sute de mii de credincioşi au participat, sâmbătă, 13 mai, la liturghia oficiată de Papa Francisc la sanctuarul de la Fatima.

Învingători şi la juriu şi la public

Melodia câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, cântată în portugheză, o baladă cu influenţe jazz compusă de sora lui Sobral, a fost aleasă câştigătoare în urma votului juriului şi al publicului, care au avut ponderi egale.

Portugalia a primit 758 de puncte fiind urmată de Bulgaria - reprezentată de Kristian Kostov, cu „Beautiful Mess” - 615 puncte, şi Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu „Hey Mamma” - 374 puncte. România - reprezentată de Ilinca şi Alex Florea, cu „Yodel It!” - s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte.

Sobral: „Haideţi să aducem emoţia înapoi în muzică”

Reuşita este o premieră în istoria Portugaliei de la intrarea sa în competiţie, în 1964.

După ce a fost anunţat câştigător, Sobral a interpretat din nou piesa „Amar Pelos Dois”, alături de sora sa, Luisa. „Muzica nu înseamnă artificii, muzica înseamnă sentimente. Haideţi să aducem emoţia înapoi în muzică”, a îndemnat portughezul.

Întrebat ulterior, în cadrul unei conferinţe de presă, dacă se simte un erou naţional în urma reuşitei sale, Sobral a subliniat că nu vrea decât să trăiască „o viaţă paşnică”. „Dacă m-aş considera un erou naţional, ar fi puţin ciudat”, a adăugat interpretul.

Sobral a participat la competiţia din acest an după ce a declarat în media locală că are o problemă la inimă - acesta suferă de insuficienţă cardiacă şi aşteaptă un transplant.

Victorie salutată în toată lumea

Echipa de fotbal Benfica Lisabona l-a felicitat pe Salvador Sobral pentru reuşita sa, victoria tânărului interpret fiind, de asemenea, salutată şi dincolo de frontierele ţării sale. Sub hashtag-ul #Salvador, nenumăraţi portughezi şi fani din întreaga lume l-au onorat în mediul online pe artistul descris drept „o revelaţie a muzicii” sau „un tânăr plin de simplitate şi de talent”.

Şi scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea celebrei saga Harry Potter, şi-a dezvăluit bucuria pe Twitter, publicând mesajul „Yay Portugal” după victoria candidatului său preferat.

Alex Florea şi Ilinca Băcilă, mulţumiţi de rezultat

Alex Florea a declarat că locul 7 pentru România la Eurovision 2017 este unul „onorabil”, la rândul său Ilinca afirmând că votul la care trebuie să se raporteze ei este cel al publicului, care i-a pus în Top 5 al televotului competiţiei cântecului european.

„Ni se pare că am luat un loc onorabil, ţinând cont că am fost printre favoriţii publicului, însemnând locul cinci Asta ne bucură foarte tare şi pentru noi asta contează. Ni se pare că am luat un loc foarte bun”, a declarat Alex Florea. El a remarcat diferenţa dintre votul juriului şi votul publicului. „Ni se pare un lucru extraordinar din partea publicului. E clar că din partea juriilor am fost traşi în jos, iar asta s-a văzut, dar suntem extraordinar de mulţumiţi pentru voturile primite din partea publicului, căruia trebuie să îi mulţumim din suflet”, a spus el.

În ceea ce priveşte prestaţia de pe scena, Alex Florea a apreciat că „a fost cea mai bună ca energie”. „Poate au existat mici falsuri, dar asta nu mai contează. Contează că publicul ne-a apreciat”, a conchis el.

La rândul său, Ilinca Băcilă a vorbit despre experienţa de două săptămâni la competiţia cântecului european. „A fost o experienţă foarte frumoasă, dar în acelaşi timp foarte grea, foarte dificilă. Cred că în astea două săptămâni m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani. Consider că la ce trebuie să ne raportăm este votul publicului, care este majoritar, iar dacă în public am fost Top 5, este incredibil”, a punctat Ilinca.

Cum au votat românii

Românii care s-au exprimat prin televot, la finala Eurovision 2017, au preferat Republica Moldova, în timp ce Olanda a fost pe primul loc în topul juriului de specialitate din ţara noastră.

Potrivit detaliilor referitoare la votul din fiecare ţară participantă la competiţia cântecului european, publicate pe Eurovision.tv, pe primul loc în preferinţele publicului din România care s-a exprimat prin vot a fost Republica Moldova (reprezentată de Sunstroke Project, cu „Hey Mamma”), urmată de Ungaria (Joci Pápai, cu „Origo”) şi Bulgaria (Kristian Kostov, cu „Beautiful Mess”).

Juriul de specialitate din România - format din Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Paula Seling şi Cezar Ouatu - a poziţionat pe primul loc Olanda - reprezentată de OG3NE, cu „Lights and Shadows” - urmată de Bulgaria şi Republica Moldova.

Câştigătorul trofeului Eurovision a fost ales în urma votului juriului şi al publicului, care au avut ponderi egale. Juriile de specialitate votează cu o zi înaintea finalei, în urma unui show identic, difuzat de către organizatori pentru experţi. Votul rămâne secret până la anunţarea rezultatelor finale.

România - favorita moldovenilor şi irlandezilor

România a fost favorita publicului din Irlanda şi Republica Moldova, în finala Eurovision 2017, şi a primit, în total, în urma televotului, 224 de puncte, arată site-ul oficial al competiţiei cântecului european.

Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au primit şi 58 de puncte din partea juriului şi, cu un total de 282 de puncte, s-au clasat pe locul 7.

Potrivit detaliilor legate de votarea din finala Eurovision, publicate duminică, România a primit, în urma televotului, maximul de 12 puncte din partea Irlandei şi Republicii Moldova. Franţa, Norvegia, Austria, Italia şi Australia au adus României câte zece puncte, iar Bulgaria - opt puncte.

În ceea ce priveşte votul juriilor de specialitate, Moldova a fost singura ţară ce a acordat României maximul de 12 puncte, urmată de Muntenegru, cu 10 puncte, şi Irlanda, cu opt puncte.