23 august 1944, zi marcantă pentru istoria ţării

Această zi a reprezentat un punct de cotitură în istoria României, secătuită la acel moment de luptele purtate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

23 august 1944 este o zi marcantă pentru istoria România. La acea dată, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, România trecea de partea Aliaţilor, întorcând armele împotriva Germaniei naziste. Timp de 45 de ani, ziua de 23 august a fost sărbătoare naţională comunistă, cu o semnificaţie puternic ideologizată.

La 23 august Regele Mihai, sprijinit de Blocul Naţional Democratic şi militari, l-a convocat pe mareşalul Ion Antonescu la Palatul Regal şi i-a cerut încheierea unui armistiţiu cu puterile aliate. Ca urmare a refuzului său, mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi au fost arestaţi. România întorcea astfel armele, şi se alătura Aliaţilor în lupta împotriva puterilor Axei.

România, epuizată de război

Contextul politic intern şi internaţional din prima parte a lui 1944 a deschis drumul pentru acest eveniment. Pe frontul de est, trupele germane se aflau în retragere, iar în martie 1944, războiul se purta direct şi pe teritoriul României. Epuizată de efortul economic şi de pierderile de ordin militar, România îşi intensificase activităţile diplomatice secrete.

După bombardamentul masiv al aviaţiei americane asupra Bucureştiului şi zonei petrolifere Prahova, Uniunea Sovietică a impus României încheierea unui armistiţiu unilateral (aprilie 1944), dar propunerea a fost respinsă, opinia publică din România privind cu temere o ocupaţie unilaterală sovietică.

Ion Antonescu a fost arestat

Lovitura de stat de la 23 august 1944 (denumită şi actul de la 23 august), a fost acţiunea prin care, la data de 23 august 1944, regele Mihai I, a decis arestarea lui Ion Antonescu, prim-ministrul României şi „Conducătorul Statului”. Astfel s-a dispus încetarea imediată a colaborării României cu Puterile Axei şi începerea tratativelor de armistiţiu cu Aliaţii şi de colaborare militară cu Uniunea Sovietică. Armistiţiul s-a semnat abia pe 12 septembrie, la Moscova.

Numit de regele Carol al II-lea, prin decretul regal din 4 septembrie 1940, în funcţia de prim-ministru al României şi reconfirmat de Mihai I al României la 6 septembrie, la 23 august 1944 Antonescu a fost arestat de regele Mihai şi demis prin decret regal. Acest act a pus capăt regimului instaurat prin puciul lui Ion Antonescu de la 6 septembrie 1940 ( în urma căruia Carol al II-lea a abdicat în favoarea lui Mihai), având puterea în mână, Antonescu se auto-intitulase „conducător al statului” şi îşi însuşise puteri discreţionare.

Regimul Antonescu, o dictatură militară

Regimul Antonescu a fost o dictatură militară; deşi acesta invitase la guvernare principalele partide politice, liderii acestora au refuzat, motivând că „acum e timpul militarilor”. Antonescu, prooccidental şi anticomunist, s-a aliat puterilor Axei, în lupta împotriva bolşevismului din mai multe considerente, într-un război, care în cele din urmă a fost dezastruos pentru România, amputată teritorial, prinsă în jocul de interese a marilor puteri.

În situaţia în care Armata Roşie invadase deja nord-estul României în luna martie 1944 (frontul oprindu-se pe linia Cernăuţi - Botoşani - Iaşi - Chişinău-Tighina), desprinderea de puterile Axei şi semnarea imediată a armistiţiului cu Uniunea Sovietică, devenise o necesitate urgentă şi vitală.

Semnificaţia evenimentului

Oarecum firesc, evenimentul de la 23 august 1944 a fost interpretat diferit, fiind deturnat şi distorsionat de propaganda din perioada comunistă, viciat de politica forţat naţionalistă anterioară lui 1989, condamnat uneori, ca act de „trădare” sau ca o acţiune regretabilă, care a determinat intrarea României în sfera de influenţă a comunismului sovietic. Rămâne însă realitatea faptului că actul de la 23 august, a scurtat durata războiului în Europa, lipsind trupele germane de aprovizionarea cu petrol din România şi destabilizând frontul din Balcani. Germania a fost obligată să evacueze repede Bulgaria, apoi Grecia, Macedonia, Albania, Serbia şi o parte din Bosnia.

Exemplu preluat de alte ţări

Pe plan politic, exemplul României a fost urmat, la scurt timp, de Finlanda, Bulgaria şi Ungaria. În perioada comunistă, denumirea actului de la 23 august 1944, a suferit diferite transformări în propaganda oficială, acesta fiind, însă, permanent promovat ca o mare realizare comunistă. Insurecţia armată din 23 august 1944, a devenit ziua naţională a României în timpul dictaturii comuniste. Spre sfârşitul acestei perioade, la propunerea lui Nicolae Ceauşescu, titulatura s-a transformat în „Revoluţia de Eliberare Socială şi Naţională, Antifascistă şi Antiimperialistă”.

Istoria acestui eveniment a fost însă falsificată. Astfel, de la început, rolul regelui Mihai şi al partidelor istorice fiind minimalizat, evenimentul fiind prezentat ca aproape exclusiv realizarea Partidului Comunist, care, în realitate, era la acea vreme o mişcare ce activa în ilegalitate, cu un număr redus de membri. Această campanie de falsificare a început chiar din 24 august 1944, când presa comunistă le-a atribuit acestora toate meritele acţiunii.

România, trecută în tabăra învinşilor

Pe plan extern, participarea României alături de aliaţi, nu a fost luată în considerare la tratativele de la Paris din 1947, România fiind trecută în tabăra învinşilor, alături de Germania, Ungaria, Bulgaria, Finlanda şi Italia. Asemănător cu tratativele de pace de după primul război mondial, desfăşurate tot la Paris, în anul 1919, când s-au stabilit învingătorii şi învinşii, istoriografia occidentală, la rândul ei, a adoptat poziţia oficială a ONU, care nu admitea pentru cel de-al Doilea Război Mondial, decât patru învingători împotriva Germaniei Naziste: Marea Britanie, S.U.A., Uniunea Sovietică şi Franţa, restul fiind co-beligeranţi, în tabăra învingătorilor: Polonia, Norvegia, Olanda, Belgia, Iugoslavia, Grecia.

Dată fiind această poziţie oficială, România a semnat Tratatul de pace de la Paris din 1947, ca beligerant învins (ca şi Italia, care trecuse de partea Aliaţilor cu un an înaintea României), regimul Antonescu fiind singurul vinovat luat în cont, iar contribuţia de partea Aliaţilor nefiind considerată decât în dezbaterea statutului Transilvaniei de Nord, care, în final, a fost retrocedat României, mai ales că Ungaria, sub regimul lui Ferenc Szálasi, se luptase de partea Germaniei Naziste până la capăt.

Declarată zi naţională

Prima aniversare a zilei de 23 august, în 1945, a stat sub semnul grevei regale, Regele Mihai şi primul-ministru Petru Groza, se boicotau reciproc, în condiţiile în care regele ceruse demisia cabinetului, iar Groza refuzase.

Începând cu anul 1948, 23 august a devenit zi naţională. Regele fusese forţat să abdice, în decembrie 1947. România se afla sub ocupaţie sovietică, modelul stalinist începea să se facă simţit în toate ramurile societăţii româneşti, iar Partidul Comunist începuse o intensă campanie propagandistică de legitimare. În acest context, sărbătoarea de la 23 august, avea un rol central. La acea dată se sărbătorea „ziua eliberării României de către glorioasa armată sovietică şi a doborârii dictaturii fasciste antonesciene de către forţele patriotice conduse de Partidul Comunist", cu defilări ale oamenilor muncii sub portretele lui Marx, Lenin si Stalin. Ulterior, pe măsură ce Partidul Comunist şi regimul lui Nicolae Ceauşescu au început să se detaşeze tot mai mult de Moscova, afişând un comunism cu tentă naţionalistă şi semnificaţia zilei de 23 august s-a schimbat. "Insurecţia armată antifascistă" a devenit "revoluţia de eliberare naţională şi socială, antifascistă şi antiimperialistă." Timp de decenii, până în anul 1989, Ziua Naţională a României a fost sărbătorită cu mare fast, cu demonstraţii militare şi coloane de oameni ai muncii, tineri, elevi şi copii, cu steaguri roşii ale Partidului Comunist şi tricolore, şi cu enorme portrete ale iubiţilor conducători comunişti care, cu timpul, au rămas doar doi, Nicolae şi Elena Ceauşescu. În plus, pe stadioane erau alte manifestări omagiale de dimensiuni megalomanice dedicate Partidului Comunist şi conducătorului iubit, la care elevii, artiştii, sportivii şi muncitorii din uzine erau obligaţi să participe, cu entuziasm, în cinstea cuplului dictatorial.

- Sorin RUSU