Leul de aur pleacă în Mexic

Filmul „The Shape of Water”, de Guillermo del Toro, a câştigat Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia.

Regizorul mexican Guillermo del Toro a câştigat sâmbătă seară Leul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de la Veneţia cu lungmetrajul „The Shape of Water”, o delicată fabulă despre iubire şi, în acelaşi timp, o odă adusă diferenţelor dintre oameni, informează AFP.

Juriul competiţiei oficiale de la Veneţia a fost prezidat în acest de actriţa americană Annette Bening. Din juriu au mai făcut parte Ildiko Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmine Trinca, Edgar Wright şi Yonfan. Secţiunea competiţională din selecţia oficială a inclus 21 de filme.

„Dacă rămâneţi puri şi fideli năzuinţelor voastre şi în ceea ce credeţi cu adevărat - în cazul meu în existenţa monştrilor - puteţi să faceţi tot ce vreţi”, a declarat pe scenă cineastul mexican, după primirea trofeului.

Filmul „The Shape of Water” reprezintă o delicată fabulă despre iubirea dintre o femeie mută şi visătoare şi o stranie creatură amfibiană. În această poveste cu accente retro, superb filmată, singurii prieteni ai eroinei principale - interpretată de excelenta Sally Hawkins - sunt o colegă de culoare şi un vecin gay. Acest film este o odă adusă diferenţelor dintre oameni şi un antidot contra „fricii şi cinismului”, a spus Guillermo del Toro.

„Orizzonti”

Festivalul de la Veneţia atribuie trofee şi în cadrul unei alte secţiuni prestigioase - Orizzonti. Juriul acestei secţiuni, prezidat în 2017 de Gianni Amelio şi alcătuit din Rakhshan Banietemad, Ami Canaan Mann, Mark Cousins, Andres Duprat, Fien Troch şi Rebecca Zlotowski, a vizionat cele 31 de filme selectate.

Tot sâmbătă seară, în cadrul galei de închidere a Festivalului de la Veneţia, a fost atribuit şi un premiu pentru cel mai bun regizor debutant. Acest trofeu, intitulat "Luigi de Laurentiis Venice Award", a fost atribuit de un juriu prezidat de Benoit Jacquot şi alcătuit din Geoff Andrew, Albert Lee, Greta Scarano şi Yorgos Zois, cineastului francez Xavier Legrand, pentru filmul "Jusqu’a la garde", care a primit şi premiul pentru regie din partea juriului competiţiei oficiale.

În secţiunea Venice Classics au fost atribuite două trofee: premiul pentru cel mai bun documentar despre cinema, câştigat de pelicula „The Prince and the Dybbuk”, de Elwira Niewiera şi Piotr Rosolowski, şi premiul pentru cel mai bun film restaurat, câştigat de producţia cinematografică „Idi is Smotri” („Come and see”), regizată de Elem Klimov în fosta URSS în anul 1985.

Veneţia, rampă de lansare pentru Hollywood

Veneţia a devenit în ultimii ani o veritabilă rampă de lansare a filmelor care concurează pentru trofeele decernate în sezonul cinematografic de la Hollywood.

Festivalul de la Veneţia, cunoscut şi sub numele de „Mostra”, înfiinţat în 1932, este cel mai vechi festival cinematografic din lume. Alături de Cannes şi Berlin, festivalul veneţian face parte din „Big Three”, o titulatură neoficială atribuită celor mai importante trei festivaluri de film din Europa. Cea de-a 74-a ediţie a Mostrei a avut loc în perioada 30 august - 9 septembrie.

Premiile competiţiei oficiale

Leul de Aur: „The Shape of Water”

Leul de Argint: „Foxtrot” (coproducţie Israel, Germania, Franţa, Elveţia), regizat de Samuel Maoz

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Xavier Legrand, pentru filmul „Jusqu’a la garde” (Franţa)

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Charlotte Rampling, pentru rolul din filmul „Hannah”, de Andrea Pallaoro

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Kamel El Basha, pentru rolul din filmul „The Insult”, de Ziad Doueiri

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Martin McDonagh, pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Premiul Special al Juriului: „Sweet Country”, regizat de Warwick Thornton

Premiul „Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Charlie Plummer, pentru rolul din filmul „Lean on Pete”, de Andrew Haigh

Premiile secţiunii „Orizzonti”

Premiul pentru cel mai bun film: „Nico, 1988”, de Susanna Nicchiarelli

Premiul pentru cel mai bun regizor: Vahid Jalilvand, pentru filmul „Bedoune Tarikh, Bedoune Emza” („No Date, No Signature”)

Premiul Special al Juriului: „Caniba”, de Verena Paravel şi Lucien Castaing-Taylor

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Lyna Khoudri, pentru rolul din filmul „Les Bienheureux”, de Sofia Djama

Premiul pentru cel mai bun actor: Navid Mohammadzadeh, pentru rolul din filmul „Bedoune Tarikh, Bedoune Emza” („No Date, No Signature”)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Dominique Welinski şi Rene Ballesteros, pentru filmul „Los Versos del Olvido”, regizat de Alireza Khatami

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: „Gros Chagrin”, de Celine Devaux, care va fi automat nominalizat şi la premiile decernate de Acadamie de Film Europeană (EFA) la categoria „cel mai bun scurtmetraj” din 2017

Premiile secţiunii „Venice Virtual Reality”

*) dedicată filmelor realizate cu tehnici de realitate virtuală (VR)

Premiul pentru cel mai bun film VR: „Arden’s Wake (Expanded)”, de Eugene YK Chung,

Premiul pentru cea mai bună experienţă VR (pentru conţinut interactiv): „La Camera Insabbiata”, de Laurie Anderson şi Hsin-Chien Huang

Premiul pentru cea mai bună poveste VR (pentru conţinut liniar): „Bloodless”, de Gina Kim