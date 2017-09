Colecţie de recorduri

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Ediţia Guinness World Records 2017 conţine recorduri, considerate drept fabuloase. Printre noutăţi se numără cea mai mare gură din lume sau cea mai tânără femeie cu barbă.

Anul acesta „Cartea Recordurilor” deţine peste 4.000 de isprăvi fabuloase, ale oamenilor din toată lumea. „Aici este loc pentru toţi, de la călătoriile în spaţiu, ştiinţa planetară şi regnul animal la corpurile umane remarcabile, animale de companie, lucruri spectaculoase ”, a spus Craig Glenday, redactor şef al publicaţiei.

Ediţia Guinness World Records 2017 promite cele mai neobişnuite recorduri de până acum. Printre acestea se numără cea mai lungă pisică, câinele cu cea mai lungă coadă sau omul în flăcări care rezistă cel mai mult în timp ce este târât de un cal.

Cea mai lungă pisică, Ludo, care măsoară un metru şi 27 de centimetri, este de trei ori mai mare decât dimensiunea normală a unei pisici din rasa Moggie. „Este foarte prietenos, dar unii vizitatori sunt speriaţi, deoarece aceştia sunt obişnuiţi să vadă câini la aceste dimensiuni”, a spus Kelsey Gill, proprietara animalului.

În ediţia din acest an a cărţii şi-a găsit loc şi câinele cu cea mai lungă coadă. Coada ogarului irlandez Keon măsoară 30.2 cm lungime. Proprietarul său, care locuieşte în Belgia, a solicitat înregistrarea animalului în Cartea Recordurilor după ce fiii săi au realizat că lungimea cozii animalului a depăşit-o pe cea a deţinătorului recordului anterior, un alt ogar.

La capitolul recorduri din lumea animală găsim şi cel mai înalt câine din lume. Great Dane Lizzy are 93 de centimetri înălţime şi locuieşte alături de stăpânul său în Florida, Statele Unite ale Americii. Animalul este atât de înalt, încât trebuie să mănânce dintr-un vas poziţionat pe un scaun.

Barbă împotriva violenţei

Un record ciudat a fost stabilit de un cascador austriac. Daredevil Josef Tödtling a fost târât de un cal 500 de metri, în timp ce corpul său se afla în flăcări. El a fost protejat cu mai multe straturi de îmbrăcăminte şi un gel de răcire. Cascadorul deţine şi recordul pentru cea mai lungă durată în care corpul său a ars fără a avea acces la oxigen - 5 minute, 41 secunde. Cea mai mare gură este cea a lui Bernd Schmidt, 47 de ani, din Germania. Bărbatul poate deschide gura, măsurând pe lungime 8,7 centimetri. Pentru a câştiga titlul, el şi-a plasat tije metalice între incisivii inferiori şi superiori. Recordul a fost confirmat de către un medic stomatolog, care pur şi simplu a strigat: „Deschide larg gura!”.

Un alt record ciudat este deţinut de o activistă anti-agresiune din Marea Britanie. Modelul Harnaam Kaur din Slough are o barbă care măsoară pe alocuri chiar şi 15 centimetri. Ea a luptat mulţi ani împotriva controveselor cu privire la înfăţişare, reuşind să obţină titlul la vârsta de 24 de ani şi 282 de zile. Tânăra descrie reuşita ca fiind „absolut umilitoare”.

Florida Charlotte Guttenberg şi Chuck Helmke sunt cei mai tatuaţi cetăţeni în vârstă - de sex masculin şi feminin. Guttenberg, 67 de ani, are acoperită 91,5 % din suprafaţa corpului ei cu tatuaje. Primul său tatuaj a fost realizat în urmă cu 10 ani.

Carte pornită de la o vânătoare

La 27 august 1955 a apărut primul exemplar al Cărții Recordurilor Mondiale Guinness, cunoscută în prezent sub denumirea oficială de ’’Guinness World Records’’. Până în anul 1998, publicația s-a numit ’’The Guinness Book of Records’’.

Cartea este o colecție a recordurilor, din toate domeniile, de la cele sportive și până la cele mai bizare, cum ar fi: cel mai mic pahar cu vin din lume (de 20.000 de ori mai mic decât un pahar obișnuit de vin) sau cel mai mare copil născut vreodată (10,8 kg).

Istoria Cărții Recordurilor a început în 1951, când directorul general al fabricii de bere Guinness (producător al berii brune "Stout", produsă la Dublin, în Irlanda), Sir Hugh Beaver, mergând la vânătoare, și-a pus întrebarea dacă ciovlica sau potârnichea sunt cele mai rapide păsări din Europa. După ce a făcut o serie de cercetări, a descoperit că nu există date certe în acest sens. Așa i-a venit ideea constituirii unei cărți care să prezinte tot felul de recorduri stabilite oficial în întreaga lume. Prima ediție a Cărții Recordurilor Mondiale Guinness a fost tipărită în august 1955 și a devenit cea mai vândută carte din Marea Britanie până la Crăciunul acelui an.

Cartea este acum publicată în luna octombrie a fiecărui an, tocmai pentru a coincide cu vânzările dinaintea Crăciunului.

Recorduri verificate atent

Recordurile prezentate în carte sunt verificate îndeaproape pentru a se asigura că sunt valide și compatibile cu tematica publicației. Din acest motiv, Cartea Recordurilor Mondiale Guinness este văzută ca fiind cea mai credibilă publicație de acest gen. Edițiile diverse ale cărții nu sunt ediții complete ale tuturor recordurilor mondiale.

În fiecare an se publică o nouă ediție care se axează mai ales pe recordurile înregistrate în ultimul an. Din acest motiv, cartea merită cumpărată an de an și conține, în fiecare ediție, elemente noi. O serie de recorduri, care au fost menționate inițial în Cartea Recordurilor Mondiale Guinness, au fost excluse din edițiile următoare, din motive etice. Publicând anumite recorduri, cartea îi încurajează și pe alții să încerce să doboare recordul, uneori cu prețul sănătății sau chiar al vieții. De aceea, astfel de rubrici au fost excluse.

Vânzări uriaşe făcute în fiecare an

În urma popularității Cărții Recordurilor Mondiale Guinness, au fost înființate și câteva muzee dedicate recordurilor menționate în publicația Guinness. Astfel, în 1976, a fost deschis muzeul Guinness Book of World Records în interiorul Empire State Building. Printre exponate se numărau statuia în mărime naturală a celui mai înalt om din istorie, Robert Waldow, o radiografie a unui ’’înghițitor de săbii’’ și pălăria lui Roy Sullivan, o victimă repetată a fulgerelor. Muzeul a fost închis în 1995, însă astfel de instituții există sau au existat în orașe precum Tokyo, San Antonio sau Copenhaga.

Printre numeroasele emisiuni de televiziune din întreaga lume care au prezentat recordurile din paginile Cărții Recordurilor Guinness se numără Guinness World Records, Lo show dei record, Guinness Wolrd Records Portugal etc.

În 2008, a fost lansată o ediție a Cărții Recordurilor Mondiale Guinness dedicată exclusiv pasionaților de jocuri electronice, denumită ’’Gamer’s Edition’’. Cea mai recentă ediție datează din decembrie 2013.

Începând cu 1 octombrie 2013, Cartea Recordurilor Mondiale Guinness a devenit cea mai bine vândută publicație anuală din lume. Conform propriului site, www.guinnessworldrecords.com, din 1995 și până în octombrie 2013, amintita publicație s-a vândut în 132.002.542 exemplare.