Rechin de pe vremea dinozaurilor

Un rechin gulerat cu 300 de dinţi, o adevărată fosilă în viaţă, a fost descoperit în Portugalia.

Cercetători din cadrul Institutului Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) au descoperit un rechin gulerat în apele din apropierea coastei Portugaliei, informează „CNEWS Matin”.

Această creatură marină, care poate avea rolul principal în coşmarurile celor mai săraci cu duhul, este o ciudăţenie a naturii şi dovedeşte, dacă mai era cazul, cât de puţine cunoaştem despre adâncurile oceanelor. Oamenii de ştiinţă vorbesc despre monstrul marin ca despre o „adevărată fosilă în viaţă”, deoarece unele rămăşiţe aparţinând aceleiaşi specii au fost datate acum 80 de milioane de ani, conform „Sic Noticia”. Specia este atât de veche încât era contemporană cu Tyrannosaurus rex, care a dispărut cu foarte mult timp în urmă, şi arată la fel ca atunci când Pangeea s-a dezintegrat, scrie „Science Alert”.

Creatură desprinsă din cărţile de Jules Verne

Se ştiu foarte puţine despre rechinul gulerat, pentru că se află în adâncurile oceanelor, mai ales în zona Oceaniei şi este rareori observat, după cum precizează Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), cea mai importantă organizaţie mondială neguvernamentală dedicată conservării naturii. A venit foarte rar în contact cu oamenii, probabil şi de aceea este întruchiparea ororilor navigatorilor din secolul al XIX-lea.

Creatura care pare desprinsă dintr-o operă de ale lui Jules Verne a reuşit să supravieţuiască, cel mai probabil datorită modului de viaţă izolat. Descoperirea a avut loc întâmplător, atunci când o echipă de cercetători portughezi căutau să vadă cum pot minimiza numărul animalelor care sunt prinse involuntar în plasele de pescuit. Exemplarul a fost capturat la o adâncime de 700 de metri şi este un mascul de 1,5 metri lungime.

Rechin cu 300 de dinţi

Rechinul gulerat trăieşte la adâncimi între 500 şi 1.000 de metri şi este foarte discret. Animalul are o anatomie foarte simplă, motivul fiind probabil lipsa nutrienţilor din adâncuri. Nu are mai mult de doi metri, dar are un corp fin şi longilin asemănător celui al unui şarpe şi fălcile pline de dinţi ascuţiţi de rechin. În total, acesta posedă 300 de dinţi mici, de formă triunghiulară, aşezaţi în 25 de rânduri.

Profesoara Margarida Castro a explicat pentru „Sic Noticias” că rândurile de dinţi asemănători cu ai unui „alien” îi permit „să captureze calamari, peşti şi alţi rechini în timpul unor mişcări precipitate”.

Cazul acesta face parte dintr-o serie lungă de descoperiri bizare făcute în diferite zone de pe glob, de la creaturi eşuate pe plajă, la studii care au dorinţa de a explora zonele adânci şi aparent neospitaliere ale oceanelor.