Dracşaniul este unul dintre cele mai mari iazuri din judeţ, iar istoria acestuia este învăluită în legende ce datează încă de pe vremea voievodului Ştefan cel Mare.

Comuna Suliţa are o reţea hidrografică bogată, formată din iazurile Dracşani şi Burla, precum şi râul Sitna şi pârâul Ursoaia. Iazul Dracşani este cel mai mare lac de luncă, iar ca mărime al doilea din Moldova după Brateş din judeţul Galaţi.

Acesta s-a format prin zăgăzuirea văii râului Sitna şi are o suprafaţă de aproximativ 600 ha luciu apă, iar suprafaţa inundabilă maximă ajunge la 800 ha. Acesta

Apele ce se adună în acest iaz provin în principal din râul Sitna, precum şi din topirea zăpezilor, din ploi şi izvoare. Vegetaţia acvatică este foarte puţină şi constă în stuf, papură, cosor, brădiş. Fiind aşezat între dealuri, iazul primeşte anual cantităţi mari de mâl ce provin din erodarea solului sub acţiunea apei.

Legende legate de Ştefan cel Mare

Cele mai multe legende despre iaz au rămas din perioada Evului Mediu şi sunt legate bineînţeles, de personalitatea cea mai marcantă a Moldovei din aceea perioadă, voievodul Ştefan cel Mare. Cum una dintre cele mai mari mândrii şi bogăţii ale Botoşaniului sunt iazurile, Dracşani, are şi el o legendă pe măsură.

Povestea poate fi găsită într-o carte din anul 1914, scrisă de folcloristul şi istoricul dorohoian Dumitru Furtună, în lucrarea „Cuvinte Scumpe“. Potrivit legendei, iazul de la Dracşani, era unul domnesc, iar pe acesta se plimba Ştefan cel Mare cu barca.

Pentru a stăvili furia apelor, spune folcloristul, Ştefan cel Mare „l-a iezit cu lâna“ şi a sacrificat în vâltoarea apelor un ţigan şi un cocoş. Generaţiile anterioare de răzeşi din jurul Dracşaniului, spuneau că ziua, când este frumos, ţiganul mai iese din iaz şi scapără amnarul, iar la apus, cocoşul bate din aripi şi cântă de se aude în toata zona.

Tot legenda spune că Ştefan Vodă, voind să arate că acesta este iaz domnesc şi mai ales drept mulţumire pentru stăvilirea apelor a lăsat în apă un crap şi o ştiucă cu cercel aurit. Cât despre sacrificiu, mulţi preoţi din secolul trecut, la sfinţitul apei, susţineau că de multe ori iazul se mânia şi cerea om, prin zgomote înfricoşătoare.

Marea majoritate a legendelor au fost uitate, înghiţite de oraşe şi de lumea modernă. Chiar şi în lumea satelor puţini oameni mai ştiu poveştile locurilor. Şi cei mai mulţi sunt bătrâni trecuţi de 80 de ani.

Transformări făcute în perioada comunistă

În perioada regimului comunist, în 1949, iazul a fost naţionalizat. Ulterior au fost executate lucrări de supraînălţare a barajului, mărindu-se volumul acumulat, astfel încât să poată fi folosit şi pentru irigaţii, şi realizându-se şi o tranşă pentru atenuarea undelor de viitură. Această extindere a fost posibilă şi în urma realizării derivaţiei Siret-Sitna, care a suplimentat debitele naturale ale Sitnei cu debite suplimentare din Siret. Odată cu modernizarea barajului, s-au modernizat şi descărcătorii de ape mari, astfel încât să corespundă noilor standarde şi s-a executat o protecţie în amonte a barajului din plăci de beton.

Barajul de pământ, omogen, are o înălţime de aproximativ 5,85 m şi o lăţime la coronament de 6,50 m. Pentru evacuarea apelor mari barajul are un deversor de suprafaţă. Golirea de fund, relativ mică, are o capacitate de descărcare este de 8,00 m³/s. Capacitatea redusă a golirii de fund se explică prin considerente economice din momentul supraînălţării barajului, când mărirea golirii ar fi impus costuri suplimentare relativ ridicate.

Pentru evacuarea debitelor maxime, barajul are două deversoare. Primul cu cota crestei la 78,30 metri deasupra mării (m.d.m.), corespunzând barajului iniţial era insuficient, astfel încât exista un risc ridicat de deversare şi de rupere a barajului. Cu ocazia supraînălţării barajului s-a construit un al doilea deversor, cu cota crestei la 79,80 m.d.m., care permite evacuarea fără pericol a debitelor maxime de calcul, corespunzătoare clasei de siguranţă a barajului.

În prezent, lacul de acumulare este folosit în principal pentru piscicultură şi pentru irigaţii. După 1990 însă, suprafeţele irigate din lac au scăzut, folosinţa principală fiind în prezent piscicultura. Iazul are o producţie anuală de circa 400 de tone de peşte, principalele specii întânlite fiind crapul, carasul şi fitofagul.

Cu toate că debitele naturale ale Sitnei sunt suplimentate prin derivaţia Siret-Sitna, în perioadele de vară atât din cauza prelevărilor de debite pentru folosinţe cât şi din cauza evaporaţiei nivelul apei în lac scade şi concentraţia în săruri a apei creşte.

Probleme patrimoniale după 1989

După 1989, urmaşii foştilor obşteni, care deţineau lacul, au constituit o nouă obşte pe care au înscris-o la tribunal şi au cerut restituirea iazului naţionalizat. Rezolvarea problemei patrimoniale este îngreunată de faptul că iazul, deţinut în prezent de Administraţia Domeniilor Statului este administrat de societatea „Piscicola” (fosta întreprindere piscicolă a judeţului care a fost privatizată) ale cărei acţiuni sunt deţinute, în majoritate de ing. Nistor Gheorghe. În anul 2004, societatea „Piscicola” a preluat concesiunea iazului pe o perioadă de 49 ani.

În plus, în urma lucrărilor de refacere a iazului, suprafaţa actuală este mai mare decât cea expropriată. Astfel, după actele deţinute de locuitori, constituiţi în asociaţia „Obştea Dracşani”, ar avea dreptul de a revendica o suprafaţă de 550 ha din suprafaţa totală actuală de 700 ha.