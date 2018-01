Abuzurile sexuale la Globurile de Aur

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

Gala Globurilor de Aur a avut în prim-plan lupta împotriva abuzurilor sexuale.

Ediţia din 2018 a Globurilor de Aur a celebrat lupta împotriva violenţelor sexuale la Hollywood şi în lume după unda de şoc declanşată de scandalul Weinstein, producţiile cu personaje feminine obţinând partea leului din premiile acordate, relatează Agerpres.

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” şi „Big Little Lies” au fost marii câştigători de duminică, cu câte patru statuete primite.

Oprah Winfrey, premiu pentru întreaga carieră

În cadrul galei de duminică seară producătoarea, prezentatoarea TV şi actriţa Oprah Winfrey a devenit prima femeie de culoare care a primit premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră. „Să spunem adevărul este instrumentul cel mai puternic pe care-l avem. Sunt foarte mândră şi inspirată de toate femeile care s-au simţit suficient de puternice pentru a ridica vocea şi a-şi împărtăşi poveştile lor personale”, a declarat vedeta de televiziune favorită a americanilor.

„De prea multe timp, femeile nu au fost ascultate sau crezute dacă ele îndrăzneau să spună adevărul în faţa puterii acestor bărbaţi. Dar s-a terminat pentru ei! S-a terminat pentru ei!”, a subliniat actriţa, primind ovaţii în picioare şi făcându-le să plângă pe unele dintre actriţele adunate în sala de la Beverly Hilton.

Producătorul Harvey Weinstein, care a domnit la Hollywood timp de decenii, a fost acuzat de peste 100 de femei de hărţuire, agresiuni sexuale sau violuri, iar căderea sa a declanşat o undă de şoc în lumea întreagă şi în toate sectoarele profesionale.

Participanţi îmbrăcaţi în negru

Aproape toţi participanţii la gala de decernare a Globurilor de Aur s-au îmbrăcat complet în negru, răspunzând la apelul actriţelor din organizaţia Time’s Up înfiinţată de mari nume de la Hollywood, precum Natalie Portman şi Jessica Chastain, pentru a finanţa apărarea victimelor abuzurilor sexuale la locul de muncă.

Concentrarea atenţiei asupra violenţelor sexuale a ocultat dezbaterea asupra lipsei de diversitate de la Hollywood, mai ales în condiţiile în care palmaresul de duminică a fost aproape în întregime alb, cu excepţia lui Sterling K. Brown (cel mai bun actor dramatic în serialul „This is Us”) şi Aziz Ansari (cel mai bun actor într-un serial de comedie - „Master of none”).

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, despre o mamă care cere dreptate cu ajutorul a trei panouri publicitare şi care denunţă inerţia anchetei poliţiei asupra asasinării fiicei sale, a fost desemnat cea mai bună dramă şi a primit alte trei premii, pentru actriţa din rolul principal Frances McDormand, actorul din rolul secundar Sam Rockwell şi scenariul lui Martin McDonagh, care a fost şi regizorul peliculei.

Frances McDormand s-a declarat fericită să participe la „schimbarea tectonică în structura de putere a industriei noastre”.

„Lady Bird”, fabulă dulce amară despre o adolescentă confuză regizată de Greta Gerwig - omisă totuşi la nominalizările pentru cel mai bun regizor - a primit premiul pentru cea mai bună comedie, iar actriţa Saoirse Ronan a plecat acasă cu statueta pentru cel mai bun rol feminin într-o comedie sau musical.

Povestea de dragoste fantastică între o femeie mută şi un monstru reptilian, „The Shape of Water”, regizată de mexicanul Guillermo del Toro, a plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun regizor şi cel pentru cea mai bună coloană sonoră originală, decernat compozitorului francez Alexandre Desplat.

„The Post”, al lui Steven Spielberg, şi „All the Money in the World”, al lui Ridley Scott, care a trebuit refăcut de urgenţă pentru a-l scoate din distribuţie pe Kevin Spacey, au plecat cu mâna goală de la gala Globurilor de Aur.

La categoria cel mai bun actor într-o dramă, premiul a fost câştigat, fapt puţin surprinzător, de Gary Oldman, distins pentru rolul lui Winston Churchill din „Darkest Hour”. La rândul său, James Franco a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie pentru rolul din „The Disaster Artist”.

Drama despre terorism franco-germană „In the Fade”, a regizorului german de origine turcă Fatih Akin, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină.

Premii pentru televiziune

La categoria televiziune, drama distopică „The Handmaid’s Tale” şi miniserialul „Big Little Lies” au câştigat cele mai importante premii la gala Globurilor de Aur, în care poveştile despre femei au fost în prim-planul unei ceremonii dominate de mişcarea Time’s Up pentru combaterea hărţuirii sexuale, relatează Reuters.

„The Handmaid’s Tale” ,o ecranizare a romanului cu acelaşi nume al lui Margaret Atwood, a câştigat premiul pentru cel mai bun serial TV categoria dramă şi premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramatic. Actriţa Elisabeth Moss i-a dedicat premiul scriitoarei.

„Margaret, acest premiu este pentru tine şi toate femeile de dinaintea ta şi de după tine care au fost suficient de curajoase pentru a lua poziţie împotriva injustiţiei şi a intoleranţei”, a spus Elisabeth Moss.

Miniserialul „Big Little Lies”, despre un grup de femei care trăiesc într-un orăşel înstărit de pe coasta Californiei, a câştigat premiul pentru serial cu durată limitată sau film de televiziune, în timp ce Nicole Kidman, Alexander Skarsgard şi Laura Dern au primit premii pentru actorie. „Acest show este despre viaţa pe care o prezentăm lumii şi care poate fi foarte diferită de cea pe care o trăim în spatele uşilor închise. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au rupt tăcerea în acest an şi au vorbit public despre abuz şi hărţuire”, a afirmat Reese Witherspoon, actriţă şi coproducătoare a „Big Little Lies”. „Oamenilor care se simt reduşi la tăcere le spunem că îi vedem, îi auzim şi le vom spune poveştile”, a adăugat ea.

Nicole Kidman, în luptă cu abuzurile sexuale

Nicole Kidman, care joacă rolul unei victime a violenţei domestice în miniserial, şi Laura Dern, ambele implicate în campania Time’s Up alături de Witherspoon, au susţinut discursuri orientate când şi-au primit premiile. „Personajul pe care îl interpretez reprezintă ceva care este centrul conversaţiei astăzi, abuzul. Cred şi sper că putem provoca schimbarea prin intermediul poveştilor pe care le spunem”, a afirmat actriţa australiană.

Serialul recent de la Amazon, „The Marvelous Mrs. Maisel”, despre o femeie care se transformă în comediană în New Yorkul anilor ’50, a fost câştigătorul surpriză al categoriei cel mai bun serial de comedie sau muzical. La rândul său, nou-venita Rachel Brosnahan a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie. „Sunt atât de multe poveşti despre femei care trebuie spuse. Aşa că, într-un moment în care intrăm în noul an, haideţi să ne angajăm unele faţă de celelalte să promovăm aceste poveşti”, a spus Rachel Brosnahan.