"The Shape of Water", domină nominalizările la Oscar

Pelicula mexicanului Guillermo del Toro a primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 90-a ediţie a galei premiilor Academia americană de film.

Filmul regizat de mexicanul Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, este pe primul loc în topul nominalizărilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai puţin de 13 categorii, a anunţat Academia americană de film, informează AFP.

Povestea de dragoste fantastică dintre o femeie de serviciu mută şi o creatură reptiliană este urmată în topul nominalizărilor de „Dunkirk”, dramă despre Al Doilea Război Mondial regizată de Christopher Nolan, cu opt nominalizări, şi de „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, al lui Martin McDonagh, cu şapte nominalizări. Toate trei sunt în cursa pentru Oscarul pentru cel mai bun film, alături de „Call Me by Your Name”, „Darkest Hour”, „Get Out”, „Lady Bird”, „Phantom Thread” şi „The Post”.

„The Shape of Water”

„The Shape of Water” are nominalizări la categoriile cea mai bună actriţă (Sally Hawkins), cele mai bune roluri secundare (Richard Jenkins, Octavia Spencer), imagine, scenariu, regie şi coloană sonoră, între altele. Acest film de multe ori amuzant, în care eroina care lucrează ca femeie de serviciu într-un laborator guvernamental secret pune la cale răpirea iubitului ei reptilian care este prizonier, a primit deja în acest weekend principalul premiu din partea producătorilor de la Hollywood (PGA), un bun indicator pentru premiul Oscar pentru cel mai bun film.

„Este un privilegiu să spui astfel de poveşti şi să faci filme care arată că există o viaţă dincolo de cea pe care o cunosc oamenii. Eu mă aflu aici datorită geniului altora. Mă caţăr pe umerii unor giganţi. Guillermo mi-a făcut un cadou cu acest rol, acest film”, a comentat actriţa Sally Hawkins.

„Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

„Three Billboards outside Ebbing, Missouri” a primit săptămâna trecută premii pentru cea mai bună distribuţie de ansamblu, cea mai bună actriţă şi cel mai bun rol secundar masculin la SAG, distincţiile sindicatului actorilor de la Hollywood, un alt bun barometru pentru Oscaruri.

Frances McDormand, care interpretează o mamă furioasă pe poliţie pentru că nu rezolvă crima căreia i-a căzut victimă fiica sa, şi Sam Rockwell, în rolul unui poliţist cu probleme de comportament, sunt favoriţi în categoriile lor.

Concurenţă acerbă între actori

Pentru statueta acordată celui mai bun actor cele mai mari şanse le are Gary Oldman, care l-a interpretat magistral pe Winston Churchill în „Darkest Hour”, reuşită pentru care a fost deja răsplătit cu un SAG.

Tânărul Timothée Chalamet, de origine franceză şi care vorbeşte fluent limba lui Moliere, îi va face concurenţă cu „Call Me by Your Name”, la fel ca şi Daniel Day-Lewis cu ultimul său film înainte de retragerea sa anunţată, „Phantom Thread”.

În cursa pentru Oscar mai sunt la această categorie Daniel Kaluuya, pentru rolul din filmul horror satiric „Get Out”, şi laureatul a două premii Oscar Denzel Washington („Roman J. Israel, Esq.”).

Întrebat la SAG Awards despre perspectiva unui Oscar, britanicul Gary Oldman, unul dintre actorii cei mai respectaţi din generaţia sa, a recunoscut că profită de momentul lui „sub soare”. „Eclipsa va veni, vine întotdeauna. Anul viitor va fi altcineva care va urca pe acest podium”, a spus actorul.

Pentru Oscarul destinat celei mai bune actriţe au mai fost selecţionate Margot Robbie, care interpretează rolul campioanei la patinaj artistic Tonya Harding în „I, Tonya”, Saoirse Ronan, o adolescentă tulburată în „Lady Bird” şi inevitabila Meryl Streep, în rolul şefei de la „Washington Post” în „The Post”.

Ceremonie sub semnul hărţuirii sexuale

Regizoarea filmului „Lady Bird”, Greta Gerwig, este abia a cincea regizoare care primeşte o nominalizare la Oscaruri. Cei circa 620 de membri ai Academiei americane de film, care decernează Oscarurile, sunt sub presiune să discrimineze mai puţin femeile, într-un moment în care Hollywood-ul pune sub semnul îndoielii cultura sa sexistă după scandalul Harvey Weinstein.

Numărul femeilor cărora studiourile de la Hollywood le încredinţează filme rămâne neaşteptat de mic, an după an, potrivit studiilor. Anul trecut, mai multe filme regizate de femeie au făcut vâlvă, în special „Mudbound”, de Dee Rees, sau blockbuster-ul „Wonder Woman” al lui Patty Jenkins.

Alt semn al amplorii discriminării la Hollywood este şi faptul că Rachel Morrison a devenit prima directoare de imagine nominalizată la această categorie în 90 de ani de istorie a Oscarurilor, pentru drama rasială „Mudbound”.

Ceremonia de la 4 martie nu va putea ocoli seismul reprezentat de scandalul Weinstein, producătorul odată atotputernic căzut de pe piedestalul său după ce a fost vizat de acuzaţii de hărţuire sexuală sau de viol din partea a peste 100 de actriţe şi foste colaboratoare. Mari nume de la Hollywood, precum Kevin Spacey, Brett Ratner sau Dustin Hoffman, au fost la rândul lor acuzate de comportamente sexuale inadecvate.